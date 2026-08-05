Formule 1-legende Mika Häkkinen heeft een duidelijke mening over de verhoudingen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. De Fin heeft geen slecht woord over voor beide coureurs, maar stelt wel dat Piastri nog veel moet leren en nog niet genoeg ervaring heeft.

Norris en Piastri krijgen dezelfde kansen van McLaren, maar moeten zich wel aan de zogenaamde Papaja Rules houden. Dat betekent vooral dat ze elkaar niet van de baan moeten rijden, maar ze mogen wel met elkaar vechten. Vorig jaar vochten ze met Max Verstappen om de wereldtitel, en dat zorgde voor de nodige gespannen situaties. Ook vlak voor de zomerstop was het raak in Hongarije. Norris kreeg daar uiteindelijk het voordeel, terwijl Piastri uitviel en diep teleurgesteld was.

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen?

De onderlinge verhoudingen tussen de twee McLaren-coureurs zijn regelmatig het onderwerp van gesprek. Tweevoudig wereldkampioen Häkkinen is te gast in de podcast Up To Speed waar hij samen met zijn oud-teamgenoot David Coulthard naar de situatie bij McLaren kijkt: "Nou ja, ik zie Lando Norris en Oscar Piastri allebei als zeer getalenteerde coureurs."

Hij heeft geen slecht woord voor de twee coureurs van het papajakleurige team over: "Het zijn zeer professionele coureurs. Ze zijn niet te emotioneel, vind ik dan. Dat is dus heel goed, dat je kan werken met dat soort coureurs, want ze presteren zeer consistent. Ze zijn zelfs heel erg consistent."

Wat is het probleem van Piastri?

Häkkinen ziet wel dat Norris momenteel beter is dan Piastri, die vorig jaar het titelgevecht verloor. Häkkinen stelt dat het niet erg is dat Piastri nu nog een achterstand heeft: "Ze zitten nog maar een paar jaar samen in dat team. En naar mijn mening heeft Oscar nog niet zoveel ervaring. Dat heeft dus wel tijd nodig."

De stand van zaken

Norris won voor de zomerstop de Grand Prix van Hongarije en staat nu op de vijfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 128 punten achter zijn naam. Piastri heeft meer pech gehad, en staat nu zevende met 92 punten.