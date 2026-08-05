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McLaren-legende wijst het grote nadeel van Piastri aan

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McLaren-legende wijst het grote nadeel van Piastri aan

Formule 1-legende Mika Häkkinen heeft een duidelijke mening over de verhoudingen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. De Fin heeft geen slecht woord over voor beide coureurs, maar stelt wel dat Piastri nog veel moet leren en nog niet genoeg ervaring heeft.

Norris en Piastri krijgen dezelfde kansen van McLaren, maar moeten zich wel aan de zogenaamde Papaja Rules houden. Dat betekent vooral dat ze elkaar niet van de baan moeten rijden, maar ze mogen wel met elkaar vechten. Vorig jaar vochten ze met Max Verstappen om de wereldtitel, en dat zorgde voor de nodige gespannen situaties. Ook vlak voor de zomerstop was het raak in Hongarije. Norris kreeg daar uiteindelijk het voordeel, terwijl Piastri uitviel en diep teleurgesteld was.

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Hoe zijn de onderlinge verhoudingen?

De onderlinge verhoudingen tussen de twee McLaren-coureurs zijn regelmatig het onderwerp van gesprek. Tweevoudig wereldkampioen Häkkinen is te gast in de podcast Up To Speed waar hij samen met zijn oud-teamgenoot David Coulthard naar de situatie bij McLaren kijkt: "Nou ja, ik zie Lando Norris en Oscar Piastri allebei als zeer getalenteerde coureurs."

Hij heeft geen slecht woord voor de twee coureurs van het papajakleurige team over: "Het zijn zeer professionele coureurs. Ze zijn niet te emotioneel, vind ik dan. Dat is dus heel goed, dat je kan werken met dat soort coureurs, want ze presteren zeer consistent. Ze zijn zelfs heel erg consistent."

Wat is het probleem van Piastri?

Häkkinen ziet wel dat Norris momenteel beter is dan Piastri, die vorig jaar het titelgevecht verloor. Häkkinen stelt dat het niet erg is dat Piastri nu nog een achterstand heeft: "Ze zitten nog maar een paar jaar samen in dat team. En naar mijn mening heeft Oscar nog niet zoveel ervaring. Dat heeft dus wel tijd nodig."

De stand van zaken

Norris won voor de zomerstop de Grand Prix van Hongarije en staat nu op de vijfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 128 punten achter zijn naam. Piastri heeft meer pech gehad, en staat nu zevende met 92 punten. 

Ernie5335

Posts: 5.957

Ze hebben weer een legende gevonden 🙄

  • 2
  • 5 aug 2026 - 15:49
F1 Nieuws Lando Norris Mika Häkkinen Oscar Piastri McLaren

Reacties (7)

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  • HarryLam

    Posts: 5.636

    Als je races wint heb je voldoende ervaring en ben je niet slechter dan je teamgenoot, zeldzaam geouwehoer van die Haakinen die ook wat moet zeggen zonodig en btw zelf voortijdig is opgestapt.

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 13:42
    • Damon Hill

      Posts: 19.854

      @Harry,
      Degene die hier onzin uitkraamt, ben jij toch echt zelf. En dat zeg ik niet vaak, want de meeste van je posts kan ik wel degelijk waarderen.

      Piastri is wel degelijk (op dit moment) iets minder goed dan Norris. Misschien niet qua snelheid, maar wel qua het maken van grote fouten. Eind vorig jaar heeft Piastri namelijk helemaal zelf de titel verprutst. Ja... je kan met allerlei argumenten komen dat Norris voorgetrokken werd, dat hoor ik vaak, maar de crashes van Piastri veroorzaakte Piastri toch echt zelf. Het waren echt 4 of 5 momenten waar Piastri zelf de muur in ging, wat in al die gevallen totaal onnodig was en dusdanig veel punten had gekost, dat hij de titel verloor. Had hij slechts de helft van die fouten gemaakt, dan had hij nu het cijfer nummer 1 op zijn neus gehad.

      Piastri maakt aantoonbaar meer grote fouten dan Norris, en is daarmee per definitie dus een iets minder goede coureur dan Norris, want fouten kosten punten. Dat hij races wint is leuk, maar dat is natuurlijk niet het enige waar je naar kijkt.


      En dan over Hakkinen. Hakkinen was in 2001, zijn laatste jaar, al niet meer in topvorm. Hij moest het steeds vaker afleggen tegen Coulthard... alhoewel hij in sommige (dus lang niet alle) weekenden wel volledig de oude was en top presteerde. Spanje, Silverstone en USA waren de perfecte voorbeelden. In Spanje vernederde hij het veld, maar ging de auto in de laatste ronde stuk. Silverstone en USA won hij en dat waren toevallig ook net de 2 races waar hij nog nooit gewonnen had. Hij vertelde later dan ook: "juist doordat ik die 2 races had gewonnen, voelde mijn carriere een soort van compleet".

      Hakkinen was 2x kampioen geworden, had alle races gewonnen die hij een keer wilde winnen, was niet té oud maar begon wel op leeftijd te raken en begon aan vorm te verliezen. Dus om dan te zeggen "vroegtijdig" opgestapt? Nee, totaal niet. Het is niet alsof hij een "Rosbergje" deed ofzo. Hij is waarschijnlijk EXACT op het juiste moment gestopt, net toen de aftakeling in prestaties begonnen was.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 14:10
    • Tony

      Posts: 1.667

      Hakkinen, geweldige coureur en een leuke persoonlijkheid.
      Enige minpuntje wat ik vond bij hem is zijn ex vrouw die telkens in beeld werd gebracht.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 14:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.905

      Het afscheid van Hakkinen kreeg later een ludieke wending.
      Mika kondigde in september 2001 aan dat hij een sabbatical van een jaar zou nemen voor het F1-seizoen van 2002, maar in de praktijk betekende deze pauze echter het definitieve einde van zijn F1-carrière en keerde hij nooit meer terug. Hij werd vervangen door landgenoot Kimi Räikkönen.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 14:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.905

      En dat blijft l*llig voor Mika @Tony, want Hakkinen kan geen races van hemzelf terug kijken of zijn (niet zo fraaie) ex komt in beeld...

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 14:54
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    Ze hebben weer een legende gevonden 🙄

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 15:49
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.242

      Ernie5335

      Ik denk dat Häkkinen (neem aan dat je hem bedoelde) wel als legende mag tellen. Gestreden tegen Schumacher en de waardering die er onderling was tussen die twee rijders dan lijkt me, dat hij wel een aardig recht heeft een woordje te spreken....?

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 16:55

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-
Bahrein
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Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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