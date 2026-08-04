Lando Norris heeft na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije lof ontvangen van David Coulthard. De voormalig Formule 1-coureur zag de McLaren-rijder eindelijk zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen pakken en is onder de indruk van de manier waarop de regerend wereldkampioen dat voor elkaar kreeg.

Tijdens de Up To Speed-podcast blikte Coulthard terug op de eerste seizoenshelft van 2026. Daarbij stond hij uitgebreid stil bij Norris, die McLaren in Hongarije de eerste Grand Prix-overwinning van het jaar bezorgde. Volgens de Schot was het optreden van de Brit precies wat je van een regerend wereldkampioen mag verwachten.

Coulthard ziet Norris opstaan na moeilijke seizoensstart

Norris kende een moeizame start van zijn titelverdediging. Betrouwbaarheidsproblemen en een achterstand op Mercedes en Ferrari maakten het de Brit bijzonder lastig, maar sinds de introductie van de laatste updates heeft McLaren duidelijk een stap voorwaarts gezet. Op de Hungaroring resulteerde dat in poleposition, met een minimale voorsprong van slechts 0,012 seconden op Lewis Hamilton.

In de race gaf Norris zijn pole geen moment uit handen, ondanks dat teamgenoot Oscar Piastri hem tijdens de pitstopfase even wist te passeren. De Australiër viel later uit met een versnellingsbakprobleem nadat hij eerder nog betrokken was geraakt bij een incident met Carlos Sainz. Norris reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning, iets wat Coulthard veel indruk maakte.

'Iedereen keek naar Norris tijdens de persconferentie'

Coulthard stak zijn bewondering voor Norris niet onder stoelen of banken. "Lando verdient opnieuw alle complimenten. Hij reed een fantastisch weekend en liet precies zien waarom hij wereldkampioen is. Van begin tot eind had hij alles onder controle. Dit was een prestatie die je van een kampioen verwacht, vlak voor de zomerstop."

De voormalig Red Bull-coureur moest daarnaast lachen om een moment tijdens de persconferentie na afloop. "Toen de coureurs werd gevraagd wat ze tijdens de zomerstop gaan doen, keek iedereen meteen naar Lando. Hij heeft inmiddels de reputatie van het feestbeest van het veld gekregen. Persoonlijk vind ik dat wat overdreven, maar dat imago heeft hij nu eenmaal."