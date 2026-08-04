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Norris geroemd na masterclass: "Reed als een echte wereldkampioen"

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Norris geroemd na masterclass: "Reed als een echte wereldkampioen"

Lando Norris heeft na zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Hongarije lof ontvangen van David Coulthard. De voormalig Formule 1-coureur zag de McLaren-rijder eindelijk zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen pakken en is onder de indruk van de manier waarop de regerend wereldkampioen dat voor elkaar kreeg.

Tijdens de Up To Speed-podcast blikte Coulthard terug op de eerste seizoenshelft van 2026. Daarbij stond hij uitgebreid stil bij Norris, die McLaren in Hongarije de eerste Grand Prix-overwinning van het jaar bezorgde. Volgens de Schot was het optreden van de Brit precies wat je van een regerend wereldkampioen mag verwachten.

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Coulthard ziet Norris opstaan na moeilijke seizoensstart

Norris kende een moeizame start van zijn titelverdediging. Betrouwbaarheidsproblemen en een achterstand op Mercedes en Ferrari maakten het de Brit bijzonder lastig, maar sinds de introductie van de laatste updates heeft McLaren duidelijk een stap voorwaarts gezet. Op de Hungaroring resulteerde dat in poleposition, met een minimale voorsprong van slechts 0,012 seconden op Lewis Hamilton.

In de race gaf Norris zijn pole geen moment uit handen, ondanks dat teamgenoot Oscar Piastri hem tijdens de pitstopfase even wist te passeren. De Australiër viel later uit met een versnellingsbakprobleem nadat hij eerder nog betrokken was geraakt bij een incident met Carlos Sainz. Norris reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning, iets wat Coulthard veel indruk maakte.

'Iedereen keek naar Norris tijdens de persconferentie'

Coulthard stak zijn bewondering voor Norris niet onder stoelen of banken. "Lando verdient opnieuw alle complimenten. Hij reed een fantastisch weekend en liet precies zien waarom hij wereldkampioen is. Van begin tot eind had hij alles onder controle. Dit was een prestatie die je van een kampioen verwacht, vlak voor de zomerstop."

De voormalig Red Bull-coureur moest daarnaast lachen om een moment tijdens de persconferentie na afloop. "Toen de coureurs werd gevraagd wat ze tijdens de zomerstop gaan doen, keek iedereen meteen naar Lando. Hij heeft inmiddels de reputatie van het feestbeest van het veld gekregen. Persoonlijk vind ik dat wat overdreven, maar dat imago heeft hij nu eenmaal."

 

Need5Speed

Posts: 4.219

"In de race gaf Norris zijn pole geen moment uit handen, ondanks dat teamgenoot Oscar Piastri hem tijdens de pitstopfase even wist te passeren."

Dat is stomweg niet waar.
Piastri ging hem in de eerste ronde voorbij en heeft alleen maar even niet aan de leiding gereden toen hij in ronde 16 de eer... [Lees verder]

  • 9
  • 4 aug 2026 - 19:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris David Coulthard McLaren

Reacties (6)

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  • SennaS

    Posts: 12.534

    Voor zover ik weet, is hij ook kampioen.

    • + 4
    • 4 aug 2026 - 19:37
  • Need5Speed

    Posts: 4.219

    "In de race gaf Norris zijn pole geen moment uit handen, ondanks dat teamgenoot Oscar Piastri hem tijdens de pitstopfase even wist te passeren."

    Dat is stomweg niet waar.
    Piastri ging hem in de eerste ronde voorbij en heeft alleen maar even niet aan de leiding gereden toen hij in ronde 16 de eerste pitstop eerder maakte dan Norris en een paar anderen, toen iedereen gepit had (ronde 23) lag hij weer gewoon aan kop tot zijn 2e pitstop in ronde 33.
    Daarna kwam hij Alonso en Sainz tegen en ging zijn versnellingsbak stuk, maar tot dat moment lag hij in ieder geval virtueel permanent aan de leiding.

    Norris heeft het prima gedaan maar dat hij van begin tot eind alles onder controle had is lariekoek en doet geen recht aan het nog betere rijden van Piastri.

    • + 9
    • 4 aug 2026 - 19:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.879

      Ja, ongelooflijk, en dan zetten ze het hier zomaar om in geschreven tekst zonder dat er een alarmbelletje gaat rinkelen...

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 21:29
  • powered by bye

    Posts: 537

    In bocht 2 gaf ie de pole al uit handen vloog ie bijna de bocht uit heeft D C de wedstrijd niet gekeken of schrijven jullie hier maar wat ik denk zelf het laatste

    • + 3
    • 4 aug 2026 - 20:30
  • Lulham

    Posts: 830

    Ten eerste is het onzin en ten tweede rijdt hij hooguit een paar races per jaar als wereldkampioen.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 21:22
    • bvonk2

      Posts: 270

      Hij is F1 wereldkampioen 2025, dus rijd heel het seizoen als de wereldkampioen.

      Of iemand het wereldkampioen waardig vind is iets anders.

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 22:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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