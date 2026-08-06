McLaren geeft de strijd om de wereldtitels nog niet op. De Britse renstal wil na de zomerstop blijven investeren in de ontwikkeling van de MCL40 en mikt volgens technisch directeur Neil Houldey op een omvangrijk upgradepakket voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee hopen de regerende constructeurskampioenen het gat naar Mercedes en Ferrari verder te verkleinen.

De updates die McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije introduceerde, leverden meteen resultaat op. Lando Norris pakte er zijn eerste overwinning van het seizoen, terwijl de snelheid van de MCL40 duidelijk een stap vooruit had gezet. Toch beseft het team dat er nog werk aan de winkel is om structureel mee te doen om de zeges.

McLaren zet vol in op nieuwe upgrades

Volgens Houldey blijft McLaren de auto de komende races verbeteren. Na enkele kleinere updates volgt mogelijk in Bakoe een veel grotere stap voorwaarts, waarna de balans wordt opgemaakt richting de rest van het seizoen.

"De komende races brengen we nog enkele kleinere verbeteringen mee. Voor Bakoe werken we aan een pakket dat een stuk omvangrijker kan zijn. Daarna bekijken we of we nog voldoende prestaties kunnen vinden om de ontwikkeling van deze auto voort te zetten, of dat we volledig de focus verleggen naar de wagen van volgend seizoen", legt Houldey uit.

De technische topman benadrukt dat die beslissing afhangt van de vooruitgang die McLaren na de zomerstop nog weet te boeken. "Als we nog duidelijke aerodynamische winst kunnen vinden, is het zeker mogelijk dat we later dit seizoen nog een extra pakket introduceren."

Focus op 2027 nog niet volledig in beeld

McLaren staat halverwege het seizoen 152 punten achter de koppositie en weet dat iedere update van groot belang kan zijn. Tegelijkertijd moeten de ingenieurs ook al rekening houden met de ontwikkeling van de volgende auto, waardoor het vinden van de juiste balans cruciaal is.

Houldey sluit daarom niet uit dat er ook na Bakoe nog nieuwe onderdelen verschijnen. "Dat ligt op dit moment nog volledig open. We kijken naar onze eigen situatie, naar onze concurrenten en naar de kansen die we zien. De kans is groot dat er ook na Bakoe nog updates volgen die extra prestaties opleveren, zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling voor 2027."

Volgens de Brit gaat het dan vooral om relatief eenvoudige aanpassingen. "Denk aan onderdelen die je eenvoudig kunt monteren, in plaats van complete nieuwe carrosserieën. Ook daarmee verwachten we nog interessante prestatiewinst te kunnen boeken."