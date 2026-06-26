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'Rampscenario wordt waarheid: Red Bull verliest kopstuk'

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'Rampscenario wordt waarheid: Red Bull verliest kopstuk'

Het lijkt er nu sterk op dat Red Bull afscheid gaat nemen van chief engineer Paul Monaghan. De Brit werd eerder deze week al in verband gebracht met een vertrek uit Milton Keynes, en nu lijkt het er volgens meerdere verhalen op dat hij de overstap gaat maken naar Cadillac.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen twee jaar afscheid moeten nemen van veel belangrijke namen. Vrijwel alle hoofdrolspelers uit de succesperiode van Max Verstappen hebben de deur achter zich dichtgetrokken, en zijn overgestapt naar andere teams. Inmiddels lijkt het erop dat ook de belangrijke Monaghan weggaat bij Red Bull, al is het volgens de nieuwe verhalen niet duidelijk wanneer hij precies gaat vertrekken.

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Schumacher lijkt gelijk te krijgen

Eerder deze week stelde Ralf Schumacher in een podcast dat hij had vernomen dat Monaghan gaat vertrekken bij Red Bull. Het leek om een gerucht te gaan, maar meerdere media melden vandaag dat een vertrek van Monaghan echt aanstaande is. De 58-jarige Brit werkt al jaren voor Red Bull, maar lijkt nu toch een nieuwe uitdaging te hebben aangenomen.

Volgens de geruchten blijft Monaghan wel werken in de Formule 1, en gaat hij overstappen naar het team van Cadillac. Bij de nieuwe Amerikaanse renstal zou hij dan een belangrijke functie gaan bekleden binnen de engineeringafdeling. Wat zijn precieze rol zal worden, en wanneer hij de overstap gaat maken, is niet bekend. Mogelijk vertrekt hij aan het einde van dit seizoen, terwijl er ook de mogelijkheid bestaat dat hij tijdens het lopende seizoen de deur achter zich dichttrekt. Hij zal eerst een periode van gardening leave moeten volmaken voordat hij bij Cadillac aan de slag kan.

Lange lijst

Mocht Monaghan vertrekken, dan is hij de volgende in een lange rij. Eerder stapten Rob Marshall en Will Courtenay over naar McLaren, werd teambaas Christian Horner ontslagen, ging Helmut Marko met pensioen, stapte Adrian Newey over naar Aston Martin, vertrok Verstappens hoofdmonteur naar Audi, verliet Jonathan Wheatley de renstal en kondigde ook Gianpiero Lambiase een stap naar McLaren aan.

Rocks

Posts: 1.101

Ouwe meuk eruit en jong personeel erin das begrijpelijk 😎

  • 3
  • 26 jun 2026 - 12:12
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (16)

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  • Rocks

    Posts: 1.101

    Ouwe meuk eruit en jong personeel erin das begrijpelijk 😎

    • + 3
    • 26 jun 2026 - 12:12
    • gridiron

      Posts: 3.552

      Bij RedBull of Cadillac ?😊

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:20
    • Flexwing

      Posts: 428

      Ja kijk maar naar Adrian Newey die bakt er ook niks van.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:20
    • snailer

      Posts: 33.578

      Daarbij is een 'chief engineer' geen kopstuk.

      Het is in deze stemmingmakerij. Het is wel een persoon die goed lag in de groep en waar Verstappen een sterke band mee had.

      Buiten Hannah waren al wel een aantal kopstukken weg. Alleen kopkaas Wache is daarnaast nog wel aanwezig.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.525

    Ik was mijn kopstuk vanochtend ook even kwijt en toen zag ik hem weer en toen was ik hem weer even kwijt en toen zag ik hem weer even en toen was ik hem wéér kwijt....en dat ging even zo door.....en toen zag ik hem gelukkig weer voor langere tijd.

    • + 3
    • 26 jun 2026 - 12:12
    • koppie toe

      Posts: 5.396

      Warm en koud maakt een hoop verschil he. ;)

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 13:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.525

      Heerlijk dat warm en vochtig....weer.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 13:56
  • Beri

    Posts: 6.939

    RAMP!!

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 12:20
  • NicoS

    Posts: 20.890

    Zou iedereen die bij RBR werkt een kopstuk zijn?
    Hoeveel hebben ze daar?
    Strik erom, en veel geluk bij Cadillac…

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 12:25
  • Bertrand Gachot

    Posts: 986

    Verkopen aan de hoogste bieder die handel, dit wordt nooit meer wat. Voor Geely of BYD zou dit gewoon een dagje minder zakgeld zijn zo'n aankoop. Weg ermee!

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 12:25
  • mr.Monza

    Posts: 10.109

    Er dreigen wel meer rampscenario's voor RB, het schijnt dat de FIA RB al hun data wil overleggen om te laten zien hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen, minus uiteraard data vergelijking van andere teams.
    Als dat klopt blijft alles zoals het is en loopt RB de eerste mogelijkheid tot ADUO mis .

    De tweede ADUO review periode loopt van Monaco t/m Hongarije, de FIA maakt de ADUO 1 bevindingen naar alle waarschijnlijkheid pas op SPA bekend en mocht Mercedes geen verbeteringen aan de ICE doorvoeren voor de Hongaarse GP, blijft RB de maatstaf en grijpen ze weer naast de ADUO.
    Met andere woorden, RB zit in de tang bij MB totdat MB besluit om hun ICE te verbeteren.
    Doen ze dat niet en zelfs niet na de derde en laatste ADUO review, van Zandvoort tot Mexico, is RB de sjaak en grijpen ook naast ADUO voor 2027.

    Ga er maar vanuit dat mocht MB denken dat ze het hele pu systeem kunnen doorontwikkelen maar daarbij de ICE met rust laten, dat ze dat zeker zullen overwegen.
    En dan heeft Toto RB bij de kloten.

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 12:42
    • snailer

      Posts: 33.578

      Ik had al gemeld dat Wolff wederom de politiek rond de powertrain als beste speelt. Dat is geen verrassing.

      RBR zal dus de hybride component moeten verbeteren. Daarnaast moeten ze niet stilzitten met over verbeteringen van de ice na te denken. Zodra die updat komt kunnen ze direct uitrollen.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:52
    • F1jos

      Posts: 5.400

      De grootste dreigende rampscenario de Bull verliest Max Verstappen

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 12:54
    • Snork

      Posts: 22.679

      mr.Monza, er is ook nog Ferrari in dit spel met een geringe achterstand t.o.v. Mercedes. Ferrari heeft het momentum nu en zal zeer waarschijnlijk wel hun ADUO rechten wel willen gebruiken. en Mercedes op hun beurt weer onder druk daarmee kunnen zetten om toch ook de motor verder te ontwikkelen.

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 13:33
  • van lotje,g

    Posts: 1.262

    Als zijn kop stuk is kan je hem beter koffie laten zetten want niemand wil een chief met een stukkende kop,kijk wel even of de koffiekopjes nog heel zijn.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 13:04
    • Snork

      Posts: 22.679

      ik denk dat jij nu heel snel uit de zon moet gaan.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 13:33

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Ferrari
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Red Bull Racing
89
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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