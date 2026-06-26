Het lijkt er nu sterk op dat Red Bull afscheid gaat nemen van chief engineer Paul Monaghan. De Brit werd eerder deze week al in verband gebracht met een vertrek uit Milton Keynes, en nu lijkt het er volgens meerdere verhalen op dat hij de overstap gaat maken naar Cadillac.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen twee jaar afscheid moeten nemen van veel belangrijke namen. Vrijwel alle hoofdrolspelers uit de succesperiode van Max Verstappen hebben de deur achter zich dichtgetrokken, en zijn overgestapt naar andere teams. Inmiddels lijkt het erop dat ook de belangrijke Monaghan weggaat bij Red Bull, al is het volgens de nieuwe verhalen niet duidelijk wanneer hij precies gaat vertrekken.

Schumacher lijkt gelijk te krijgen

Eerder deze week stelde Ralf Schumacher in een podcast dat hij had vernomen dat Monaghan gaat vertrekken bij Red Bull. Het leek om een gerucht te gaan, maar meerdere media melden vandaag dat een vertrek van Monaghan echt aanstaande is. De 58-jarige Brit werkt al jaren voor Red Bull, maar lijkt nu toch een nieuwe uitdaging te hebben aangenomen.

Volgens de geruchten blijft Monaghan wel werken in de Formule 1, en gaat hij overstappen naar het team van Cadillac. Bij de nieuwe Amerikaanse renstal zou hij dan een belangrijke functie gaan bekleden binnen de engineeringafdeling. Wat zijn precieze rol zal worden, en wanneer hij de overstap gaat maken, is niet bekend. Mogelijk vertrekt hij aan het einde van dit seizoen, terwijl er ook de mogelijkheid bestaat dat hij tijdens het lopende seizoen de deur achter zich dichttrekt. Hij zal eerst een periode van gardening leave moeten volmaken voordat hij bij Cadillac aan de slag kan.

Lange lijst

Mocht Monaghan vertrekken, dan is hij de volgende in een lange rij. Eerder stapten Rob Marshall en Will Courtenay over naar McLaren, werd teambaas Christian Horner ontslagen, ging Helmut Marko met pensioen, stapte Adrian Newey over naar Aston Martin, vertrok Verstappens hoofdmonteur naar Audi, verliet Jonathan Wheatley de renstal en kondigde ook Gianpiero Lambiase een stap naar McLaren aan.