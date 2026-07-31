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Houding van Red Bull omtrent Verstappen wekt irritatie op

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Houding van Red Bull omtrent Verstappen wekt irritatie op

Ralf Schumacher is van mening dat de houding van Red Bull rondom de situatie van Max Verstappen verkeerd is. De Duitse oud-coureur ergert zich dood aan de situatie, en stelt dat men bij Red Bull nu naar zichzelf moet gaan kijken, ongeacht wat Verstappen gaat doen.

Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen baalt van de huidige situatie, en maakte meerdere keren een gefrustreerde indruk. Verstappen werd gelinkt aan McLaren en Mercedes, maar vooralsnog is het niet van een definitieve overstap gekomen. Verstappen stelde dat Red Bull als zijn tweede familie voelt, maar toch lijkt het soms te rommelen.

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Wat moet Red Bull nu niet doen?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is van mening dat Red Bull goed in de spiegel moet gaan kijken. De Duitser is kritisch in de podcast Backstage Boxengasse: "Het team moet nu, ongeacht of Verstappen vertrekt of niet, ook eens kritisch naar zichzelf gaan kijken."

Schumacher vindt dat teambaas Laurent Mekies zich ook niet goed gedraagt. De Duitser legt uit wat hem is opgevallen tijdens het raceweekend in Hongarije: "Laurent Mekies reageerde voor het eerst een beetje geïrriteerd op de vragen. Hij leek er eigenlijk geen zin meer in te hebben en hij ontweek de kwestie een beetje. Eerlijk gezegd moeten ze die vragen ook gewoon accepteren."

'We hebben ze daarmee geconfronteerd'

Schumacher wijst hiermee naar de vragen over de toekomst van Verstappen. De oud-coureur vindt dat dit bij het spelletje hoort, en dat men bij Red Bull niet moet wegduiken: "Met alle speculaties en het voortdurende heen-en-weer is dat nu gewoonweg onvermijdelijk. Volgens mij hebben wij van Sky hen daar ook voor het eerst rechtstreeks mee geconfronteerd."

Volgens Schumacher is het voor het team vooral belangrijk dat er in de toekomst iets gaat veranderen: "Er moet in ieder geval meer rust binnen Red Bull gaan komen."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.196

    Ik kan me voorstellen dat je na voor de zoveelste keer dezelfde vraag te hebben moeten beantwoorden er wel klaar mee bent.
    Red Bull weet zelf ook wel dat ze niet de snelste zijn nu, en het lukt nu eenmaal niet om altijd vooraan te staan maar je doet er alles aan om bij te komen. Vorig jaar lukte dat nog bijna zelfs.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 12:38

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China
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Monaco
Monte Carlo
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Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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