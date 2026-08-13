De zomerstop is in volle gang en dus is dit het moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De redactie van GPToday.net doet dat aan de hand van een aantal hamvragen met vandaag: Wie was de grootste tegenvaller?

Naast het feit dat onder andere Mercedes en Ferrari de weg omhoog wisten te vinden, waren er ook de nodige tegenvallers. Sommigen van de coureurs en teams zakten zelfs volledig door het ijs. De redactie van GPToday.net zette ze even op een rij.

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Danny Sosef

"Als coureur Oscar Piastri, die heeft eigenlijk een goed eerste halfjaar in 2025 gehad en is daarna helemaal ingekakt. Ook nu laat hij slappe acties zien, laat zich makkelijk inhalen zonder echt te vechten en komt gelaten over."

"Als team kan dat er maar 1 zijn: Aston Martin. Zelden zoiets slechts gezien, en als we naar het verleden kijken is ook Honda hier debet aan. Het is niet de eerste keer dat een team zo tegenvalt en Honda erbij betrokken is..."

Jeroen Immink

"Uiteraard Aston Martin, echt een schande wat zij hebben laten zien met alle middelen, geld en zelfs personeel wat erbij betrokken is. Als Adrian Newey je auto ontwerpt en Fernando Alonso je coureur is, hoor je Q3 iedere Grand Prix te halen en minimaal wat podiumplekken moeten pakken."

"Daarbij voegt Cadillac op dit moment helemaal niets toe aan de Formule 1. Tuurlijk, het is een debutant. Maar als zij even kijken naar hun landgenoten van Haas, die waren vanaf hun debuut in 2016 meteen competitief en slaagden er regelmatig in om punten te scoren. Het is dus niet onmogelijk. Maar elke vrije training, kwalificatie of race staat Sergio Pérez of Valtteri Bottas wel met een kapotte auto langs de baan en zijn ze bovendien veel te langzaam."

"Daarbij zal ook George Russell uit een ander vaatje moeten tappen. De beste man dacht na Australië lachend op zijn eerste wereldtitel af te stevenen, maar kan Andrea Kimi Antonelli momenteel niet bijhouden. Hij heeft her en der ook pech gehad, maar sinds de GP van China is zijn Italiaanse teamgenoot telkens de snelste Mercedes-coureur."

Bob Plaizier

"Dat is toch het team van Aston Martin. Met Adrian Newey aan het roer, Honda aan boord, Fernando Alonso aan het stuur en de financiële steun van Aramco had je meer mogen verwachten. Tijdens de wintertest volgde iedereen massaal het oude Russische vliegtuig dat de auto naar Barcelona bracht, maar iedereen werd blij gemaakt met een dode mus."

"Ja, Aston Martin gaf in Bahrein en Australië aan dat ze problemen hadden, maar dit zijn dingen die ze hadden kunnen voorkomen. Ze hebben de tools van een topteam, maar een auto die hoort bij een Minardi."

"Het is pijnlijk om Alonso zo zien te worstelen in de laatste fase van zijn loopbaan, want iemand van zijn statuur verdient een mooi afscheid. Misschien gaan ze nog groeien met de motorupdates, en eigenlijk zou dat ook moeten. Het zou goed zijn als ze een uitdager kunnen worden. Niet alleen voor het team, maar ook voor de sport."

Jesse Jansen

"Ik denk dat George Russell mijn grootste tegenvaller is. Hij werd bestempeld als de grote favoriet voor dit seizoen, maar Kimi Antonelli dacht daar anders over. Hoewel de Italiaan bezig is aan een fantastisch seizoen, heeft Russell zo nu en dan wat punten laten liggen. Mede door pech, maar ook door eigen fouten. Hij staat er niet altijd als hij er moet staan, terwijl Antonelli dat wel vaak doet."

"Ook in de media blijft Russell mij teleurstellen, waardoor hij mijn grootste tegenvaller is. Hij heeft twee races gewonnen dit seizoen, maar dat had echt veel meer kunnen zijn."