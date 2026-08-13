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De redactie beoordeelt: Wie was de grootste tegenvaller?

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<b> De redactie beoordeelt: </b> Wie was de grootste tegenvaller?

De zomerstop is in volle gang en dus is dit het moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De redactie van GPToday.net doet dat aan de hand van een aantal hamvragen met vandaag: Wie was de grootste tegenvaller? 

Naast het feit dat onder andere Mercedes en Ferrari de weg omhoog wisten te vinden, waren er ook de nodige tegenvallers. Sommigen van de coureurs en teams zakten zelfs volledig door het ijs. De redactie van GPToday.net zette ze even op een rij. 

Meer over Lance Stroll In Zandvoort moet het gebeuren: Aston Martin mikt op Honda-upgrade

In Zandvoort moet het gebeuren: Aston Martin mikt op Honda-upgrade

12 aug

Danny Sosef 

"Als coureur Oscar Piastri, die heeft eigenlijk een goed eerste halfjaar in 2025 gehad en is daarna helemaal ingekakt. Ook nu laat hij slappe acties zien, laat zich makkelijk inhalen zonder echt te vechten en komt gelaten over."

"Als team kan dat er maar 1 zijn: Aston Martin. Zelden zoiets slechts gezien, en als we naar het verleden kijken is ook Honda hier debet aan. Het is niet de eerste keer dat een team zo tegenvalt en Honda erbij betrokken is..." 

Jeroen Immink 

"Uiteraard Aston Martin, echt een schande wat zij hebben laten zien met alle middelen, geld en zelfs personeel wat erbij betrokken is. Als Adrian Newey je auto ontwerpt en Fernando Alonso je coureur is, hoor je Q3 iedere Grand Prix te halen en minimaal wat podiumplekken moeten pakken." 

"Daarbij voegt Cadillac op dit moment helemaal niets toe aan de Formule 1. Tuurlijk, het is een debutant. Maar als zij even kijken naar hun landgenoten van Haas, die waren vanaf hun debuut in 2016 meteen competitief en slaagden er regelmatig in om punten te scoren. Het is dus niet onmogelijk. Maar elke vrije training, kwalificatie of race staat Sergio Pérez of Valtteri Bottas wel met een kapotte auto langs de baan en zijn ze bovendien veel te langzaam." 

"Daarbij zal ook George Russell uit een ander vaatje moeten tappen. De beste man dacht na Australië lachend op zijn eerste wereldtitel af te stevenen, maar kan Andrea Kimi Antonelli momenteel niet bijhouden. Hij heeft her en der ook pech gehad, maar sinds de GP van China is zijn Italiaanse teamgenoot telkens de snelste Mercedes-coureur." 

Bob Plaizier 

"Dat is toch het team van Aston Martin. Met Adrian Newey aan het roer, Honda aan boord, Fernando Alonso aan het stuur en de financiële steun van Aramco had je meer mogen verwachten. Tijdens de wintertest volgde iedereen massaal het oude Russische vliegtuig dat de auto naar Barcelona bracht, maar iedereen werd blij gemaakt met een dode mus."

"Ja, Aston Martin gaf in Bahrein en Australië aan dat ze problemen hadden, maar dit zijn dingen die ze hadden kunnen voorkomen. Ze hebben de tools van een topteam, maar een auto die hoort bij een Minardi."

"Het is pijnlijk om Alonso zo zien te worstelen in de laatste fase van zijn loopbaan, want iemand van zijn statuur verdient een mooi afscheid. Misschien gaan ze nog groeien met de motorupdates, en eigenlijk zou dat ook moeten. Het zou goed zijn als ze een uitdager kunnen worden. Niet alleen voor het team, maar ook voor de sport."

Jesse Jansen

"Ik denk dat George Russell mijn grootste tegenvaller is. Hij werd bestempeld als de grote favoriet voor dit seizoen, maar Kimi Antonelli dacht daar anders over. Hoewel de Italiaan bezig is aan een fantastisch seizoen, heeft Russell zo nu en dan wat punten laten liggen. Mede door pech, maar ook door eigen fouten. Hij staat er niet altijd als hij er moet staan, terwijl Antonelli dat wel vaak doet." 

"Ook in de media blijft Russell mij teleurstellen, waardoor hij mijn grootste tegenvaller is. Hij heeft twee races gewonnen dit seizoen, maar dat had echt veel meer kunnen zijn." 

 

Wibautstraat

Posts: 67

Max toch wel hoor, de beste motor en dan sta je P6 in de WDC..

  • 4
  • 13 aug 2026 - 11:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Oscar Piastri Aston Martin Cadillac

Reacties (13)

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  • snailer

    Posts: 34.355

    Open deur.

    De teamgenoot van de grootste verrassing.

    Punt.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 11:31
  • Runningupthathill

    Posts: 18.537

    "Daarbij voegt Cadillac op dit moment helemaal niets toe aan de Formule 1. Tuurlijk, het is een debutant. Maar als zij even kijken naar hun landgenoten van Haas, die waren vanaf hun debuut in 2016 meteen competitief en slaagden er regelmatig in om punten te scoren. Het is dus niet onmogelijk. Maar elke vrije training, kwalificatie of race staat Sergio Pérez of Valtteri Bottas wel met een kapotte auto langs de baan en zijn ze bovendien veel te langzaam"

    Je zou van een schrijver toch verwachten dat hij het verschil tussen beide entries zou begrijpen.

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 11:32
    • snailer

      Posts: 34.355

      Daar heb je wel een punt. Het was te verwachten dat ze achteraan zouden bungelen. Maar dat er zoveel rampzalige zaken spelen is toch wel verrassend. Doet aan 1982 denken. Alleen waren er toen meerdere teams met overwegend uitvalbeurten.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 11:36
    • Starscreamer

      Posts: 1.486

      Klopt Haas kocht werkelijk alles op wat ze maar van Ferrari konden krijgen.
      Cadillac gebruikt alleen de motor.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 11:58
    • TylaHunter

      Posts: 10.859

      Snailer@ hoewel Haas direct een stempel drukte met punten in de Ferrari B spec... had het veel problemen met wat het wel moest ontwikkelen. Waaronder de remmen (duurde wel een paar jaar bij Haas)

      Daarbij start Haas telkens sterk maar zakt het af door matige updates. Ik heb t idee dat Cadillac vooral met Haas en Williams de eerste helft best heeft gedicht.

      En naast de remproblemen zijn er nog de motorische... denk niet dat die allemaal op Cadillac te schuiven zijn gezien de rest van het veld ook zn hinder erin heeft.

      Kan me dan ook vinden in Ruth zn positie dat het vergelijk met Haas zn entree nauwelijks te maken valt, behalve op het woord debuutseizoen.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:05
  • Wibautstraat

    Posts: 67

    Max toch wel hoor, de beste motor en dan sta je P6 in de WDC..

    • + 4
    • 13 aug 2026 - 11:51
    • snailer

      Posts: 34.355

      Nu weet ik dat ik helemaal niet hoef te antwoorden mocht je toch het lef hebben om elders te reageren.

      Zoek even contact met SennaS. Dan vind je gelijkgestemde.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:01
    • gridiron

      Posts: 3.672

      Max misschien niet helemaal, maar van RedBull zelf kan je in elk geval niet zeggen dat ze hun dingen op orde hebben.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:08
  • TylaHunter

    Posts: 10.859

    Teams: Aston Martin
    Coureur: Ocon/Bottas/Albon.

    Neig een beetje meer Ocon gezien het verschil met Bearman soms. Bottas krijgt hier voor de eerste helft een soort vrijbrief voor bij mij gezien Caddilac een groot testprogramma doet. Albon zeurt gewoon ook nog eens heel veel. Ja de auto is slecht maar kop dr feur.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 11:57
  • Joeppp

    Posts: 8.759

    Albon is voor de grootste tegenvaller. Het leek erop dat hij helemaal de man was geworden bij Williams maar hij legt het af tegen Sainz terwijl Sainz eigenlijk altijd tweede coureur is geweest al zal hij dat zelf niet zo zien.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:08
  • gridiron

    Posts: 3.672

    En misschien een schot voor open doel, de media in het algemeen

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.902

    "Wie was de grootste tegenvaller".

    Vriend, 'n aantal forumleden en last but not least....ik zelf.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 13:35

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Canada
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Oostenrijk
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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