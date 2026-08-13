Lando Norris sluit zich volledig aan bij Max Verstappen over het verdwijnen van de Grand Prix van Nederland van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt het 'jammer' dat Zandvoort na de editie van 2026 geen onderdeel meer is van het wereldkampioenschap. Norris bewaart bovendien goede herinneringen aan het circuit.

De Brit boekte in 2024 zijn tweede Formule 1-zege op Zandvoort en weet als geen ander hoe bijzonder de baan kan zijn. Ook naast de baan geniet Norris van de Nederlandse Grand Prix. Volgens de McLaren-coureur heeft Zandvoort een sfeer die moeilijk te evenaren is.

Norris lovend over Zandvoort

"Het is natuurlijk jammer, want het is een geweldige race. Er zijn ook enorm veel McLaren-fans aanwezig", vertelt Norris. "Ik reed hier al in de Formule 3 en vond het toen al een van de leukste en meest bijzondere circuits op de kalender. In de Formule 1 is het helemaal een spectaculaire baan. Daarom is het jammer dat we hier na dit weekend niet meer terugkeren."

Volgens Norris heeft Zandvoort bovendien een belangrijke standaard gezet voor andere Formule 1-races. De combinatie van het circuit en de fans maakt het Nederlandse raceweekend volgens hem bijzonder. "Ze hebben hier laten zien hoe een Formule 1-weekend georganiseerd moet worden. Het is echt een voorbeeld voor andere races."

'Nederlandse fans zijn echt geweldig'

Vooral de sfeer op de tribunes maakt indruk op Norris. De Nederlander staat uiteraard centraal in Zandvoort, maar ook de fans van andere coureurs zorgen volgens de Brit voor een unieke ambiance. "De Nederlandse fans zijn echt geweldig. Ze maken ontzettend veel lawaai, willen er een groot feest van maken en zorgen daardoor voor een fantastische sfeer rond de race."

Norris heeft daardoor weinig begrip voor het besluit om de Nederlandse Grand Prix na 2026 te schrappen. De McLaren-coureur weet dat Zandvoort op sportief gebied al bijzonder is, maar vindt vooral de combinatie met de fans moeilijk te vervangen. Voor Norris krijgt de laatste editie van de Dutch Grand Prix daardoor een extra lading.