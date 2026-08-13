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Norris baalt van exit Zandvoort op F1-kalender: "Heel jammer"

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Norris baalt van exit Zandvoort op F1-kalender: "Heel jammer"

Lando Norris sluit zich volledig aan bij Max Verstappen over het verdwijnen van de Grand Prix van Nederland van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt het 'jammer' dat Zandvoort na de editie van 2026 geen onderdeel meer is van het wereldkampioenschap. Norris bewaart bovendien goede herinneringen aan het circuit.

De Brit boekte in 2024 zijn tweede Formule 1-zege op Zandvoort en weet als geen ander hoe bijzonder de baan kan zijn. Ook naast de baan geniet Norris van de Nederlandse Grand Prix. Volgens de McLaren-coureur heeft Zandvoort een sfeer die moeilijk te evenaren is.

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Norris lovend over Zandvoort

"Het is natuurlijk jammer, want het is een geweldige race. Er zijn ook enorm veel McLaren-fans aanwezig", vertelt Norris. "Ik reed hier al in de Formule 3 en vond het toen al een van de leukste en meest bijzondere circuits op de kalender. In de Formule 1 is het helemaal een spectaculaire baan. Daarom is het jammer dat we hier na dit weekend niet meer terugkeren."

Volgens Norris heeft Zandvoort bovendien een belangrijke standaard gezet voor andere Formule 1-races. De combinatie van het circuit en de fans maakt het Nederlandse raceweekend volgens hem bijzonder. "Ze hebben hier laten zien hoe een Formule 1-weekend georganiseerd moet worden. Het is echt een voorbeeld voor andere races."

'Nederlandse fans zijn echt geweldig'

Vooral de sfeer op de tribunes maakt indruk op Norris. De Nederlander staat uiteraard centraal in Zandvoort, maar ook de fans van andere coureurs zorgen volgens de Brit voor een unieke ambiance. "De Nederlandse fans zijn echt geweldig. Ze maken ontzettend veel lawaai, willen er een groot feest van maken en zorgen daardoor voor een fantastische sfeer rond de race."

Norris heeft daardoor weinig begrip voor het besluit om de Nederlandse Grand Prix na 2026 te schrappen. De McLaren-coureur weet dat Zandvoort op sportief gebied al bijzonder is, maar vindt vooral de combinatie met de fans moeilijk te vervangen. Voor Norris krijgt de laatste editie van de Dutch Grand Prix daardoor een extra lading.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Nederland 2026

Reacties (1)

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  • Joeppp

    Posts: 8.759

    Snap wel dat Norris een klein kort baantje leuk vind.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 13:30

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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    12:00 - 13:00

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    15:00 - 17:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.558
  • Podiums 47
  • Grand Prix 163
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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