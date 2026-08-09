George Russell staat voor een flinke uitdaging in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur kijkt in het kampioenschap tegen een grote achterstand aan op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die voorlopig de dienst uitmaakt bij de Duitse renstal. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ligt het probleem echter niet alleen bij de snelheid van de jonge Italiaan.

Antonelli gaat de zomerstop in als WK-leider met 219 punten en zes overwinningen. Russell staat derde en heeft een flinke achterstand op zijn negentienjarige teamgenoot. Volgens Montoya maakt de persoonlijkheid van Antonelli de situatie voor Russell zelfs extra lastig.

Montoya ziet opvallend probleem voor Russell

Montoya denkt dat Russell het moeilijk vindt om voldoende rivaliteit met Antonelli op te bouwen. De Italiaan is volgens de Colombiaan simpelweg te sympathiek, waardoor het lastiger is om de extra agressie te vinden die nodig is om een teamgenoot te verslaan. "De situatie binnen Mercedes is lastig. Kimi is ontzettend snel, maar tegelijkertijd ook een enorm aardige jongen."

Volgens Montoya is het veel eenvoudiger om een felle strijd aan te gaan met een coureur die je niet mag. "Als iemand snel is én een klootzak, is het veel makkelijker om boos op hem te worden. Dan kun je die woede gebruiken om jezelf op te laden en hem te willen verslaan. Maar als je teamgenoot zo'n aardige jongen is, wordt dat een stuk moeilijker", legt hij uit.

'Hij moet Kimi matchen'

Toch zal Russell volgens Montoya vooral op de baan het verschil moeten maken. De Brit moet het tempo van Antonelli zien te evenaren om de druk bij zijn jongere teamgenoot op te voeren. "George moet een manier vinden om Kimi te evenaren. Als hij dat lukt, komt Antonelli vanzelf in een ongemakkelijke positie terecht."

De afgelopen races lukte dat echter nauwelijks. Russell viel in België al vroeg uit door een lege batterij en kende ook in Hongarije een weekend vol problemen. De Brit moest daardoor opnieuw punten laten liggen. "Het is echt ongelooflijk hoeveel dingen er dit seizoen al zijn misgegaan", verzuchtte Russell. Toch probeert hij de druk inmiddels bij Antonelli te leggen. "Als ik naar zijn situatie kijk, heeft hij met zo'n voorsprong eigenlijk alles te verliezen. Hij kan de voorsprong alleen nog maar vasthouden of kwijtraken."