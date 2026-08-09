George Russell staat voor een flinke uitdaging in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur kijkt in het kampioenschap tegen een grote achterstand aan op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die voorlopig de dienst uitmaakt bij de Duitse renstal. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ligt het probleem echter niet alleen bij de snelheid van de jonge Italiaan.
Antonelli gaat de zomerstop in als WK-leider met 219 punten en zes overwinningen. Russell staat derde en heeft een flinke achterstand op zijn negentienjarige teamgenoot. Volgens Montoya maakt de persoonlijkheid van Antonelli de situatie voor Russell zelfs extra lastig.
Montoya ziet opvallend probleem voor Russell
Montoya denkt dat Russell het moeilijk vindt om voldoende rivaliteit met Antonelli op te bouwen. De Italiaan is volgens de Colombiaan simpelweg te sympathiek, waardoor het lastiger is om de extra agressie te vinden die nodig is om een teamgenoot te verslaan. "De situatie binnen Mercedes is lastig. Kimi is ontzettend snel, maar tegelijkertijd ook een enorm aardige jongen."
Volgens Montoya is het veel eenvoudiger om een felle strijd aan te gaan met een coureur die je niet mag. "Als iemand snel is én een klootzak, is het veel makkelijker om boos op hem te worden. Dan kun je die woede gebruiken om jezelf op te laden en hem te willen verslaan. Maar als je teamgenoot zo'n aardige jongen is, wordt dat een stuk moeilijker", legt hij uit.
'Hij moet Kimi matchen'
Toch zal Russell volgens Montoya vooral op de baan het verschil moeten maken. De Brit moet het tempo van Antonelli zien te evenaren om de druk bij zijn jongere teamgenoot op te voeren. "George moet een manier vinden om Kimi te evenaren. Als hij dat lukt, komt Antonelli vanzelf in een ongemakkelijke positie terecht."
De afgelopen races lukte dat echter nauwelijks. Russell viel in België al vroeg uit door een lege batterij en kende ook in Hongarije een weekend vol problemen. De Brit moest daardoor opnieuw punten laten liggen. "Het is echt ongelooflijk hoeveel dingen er dit seizoen al zijn misgegaan", verzuchtte Russell. Toch probeert hij de druk inmiddels bij Antonelli te leggen. "Als ik naar zijn situatie kijk, heeft hij met zo'n voorsprong eigenlijk alles te verliezen. Hij kan de voorsprong alleen nog maar vasthouden of kwijtraken."
Reacties (3)Login om te reageren
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Hij zou natuurlijk iets aan zijn houding en uitspraken kunnen doen waardoor Kimi zich ook iets minder makkelijk kan opladen. Maar het zit in de aard van het beestje, zo makkelijk is dat niet.
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Montoya 😢🥱
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Russell heeft dit jaar simpelweg één heel groot probleem: Kimi is gewoon sneller. En dat probleem los je niet eventjes op. Sterker nog, dat probleem wordt alleen maar erger omdat Kimi beter en beter wordt terwijl Russell al aan zijn top zit.
Er is maar één oplossing en ik heb dit voorbeeld honderden keren herhaald en verteld omdat het zo prachtig is, en daarvoor moeten we terug naar 1984. Voor wie het verhaal niet kennen, het is ECHT de moeite waard om te lezen.
Niki Lauda reed toen voor McLaren en kreeg de toen nog relatief jonge Alain Prost als teamgenoot. Meteen tijdens het eerste race-weekend kwam de wat oudere Lauda erachter dat Prost sneller was, en niet zo'n beetje ook. En tot overmaat van ramp ging in de eerste race ook nog Lauda's auto kapot en dus keek hij meteen aan tegen een gat van 9 punten (een overwinning leverde toen 9 punten op).
"Wat nu?" dacht Lauda bij zichzelf. "Mijn teamgenoot is niet alleen sneller, hij staat ook al meteen 9 punten voor". Lauda zei dit LETTERLIJK in een interview dat ik van hem zag.
Net als nu dit jaar, was McLaren in 1984 redelijk dominant. Lauda bedacht dat hij het kampioenschap niet kon winnen op snelheid, maar enkel kon winnen door SLIMMER te zijn. In geen enkele race probeerde hij de pole te pakken. Nee... hij concentreerde zich iedere race vanaf vrijdag op de best mogelijke race-afstelling voor zondag, naar bijvoorbeeld hoe hij ervoor kon zorgen dat zijn banden zo lang mogelijk mee gingen. Hij bedacht ook bij zichzelf: "En in races dat het niet lukt, moet ik gewoon 2e worden en niet proberen Prost alsnog bij te halen met het risico te crashen."
Wat er gebeurde is een seizoen dat nog altijd memorabel is. Lauda kwalificeerde zich dat jaar NOOIT op de eerste startrij. Hij won zelfs minder races dan Prost. En toch werd Lauda kampioen, met een half punt verschil. Hij eindigde namelijk alsnog heel vaak op het podium, en in sommige races waar Prost een fout maakte of pech had, sloeg Lauda toe door die races te winnen. Lauda werd dat jaar kampioen omdat hij slimmer was.
Ironisch genoeg leerde Prost daar veel van en was Lauda een enorme inspiratie voor hem. Pas daarna ging Prost zelf ook veel slimmer rijden en werd hij bekend als "Le Professeur". Maar eigenlijk leerde hij dat dus van Lauda.
Terug naar 2026. Als Russell echt kampioen wil worden, moet hij slimmer zijn dan Antonelli. Focussen op zondagen, toeslaan wanneer Antonelli foutjes maakt of pech heeft, en anders niet koste wat het kost zijn snelheid proberen te evenaren met het risico te crashen. Of Russell dezelfde slimme mentaliteit kan hebben als Lauda, is natuurlijk een andere vraag. Ik denk het niet. Maar ik vind dit verhaal van Lauda altijd nog één van de mooiste uit de hele autosport geschiedenis. Lauda is niet alleen iconisch omdat hij nog 2 titels pakte ná zijn horrorcrash waar hij bijna levend verbrandde, maar ook door zijn derde titel die hij behaalde door simpelweg geniaal te zijn!