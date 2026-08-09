De Formule 1 heeft in 2026 een nieuwe stap gezet met de introductie van kleinere en lichtere auto's. Toch is er de afgelopen maanden relatief weinig aandacht geweest voor het chassisreglement, omdat de discussie vooral werd gedomineerd door de nieuwe motorreglementen. FIA-topman Nikolas Tombazis is desondanks tevreden met de eerste resultaten.

De auto's hebben dit jaar een twintig centimeter kortere wielbasis en zijn tien centimeter smaller geworden. Ook het minimumgewicht is met 32 kilogram verlaagd naar 768 kilogram. In combinatie met minder neerwaartse druk moeten de coureurs daardoor opnieuw meer met de auto werken, terwijl de FIA ook probeert het volgen van andere auto's makkelijker te maken.

FIA tevreden over nieuwe auto's

Tombazis ziet duidelijke verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie Formule 1-auto's. Volgens de FIA-directeur is het nieuwe concept vooral succesvol omdat de auto's elkaar beter kunnen volgen. "Ik denk dat we inderdaad een stap vooruit hebben gezet. Al mogen we natuurlijk nooit denken dat het werk klaar is. Ik heb wel het gevoel dat de auto's elkaar nu beter kunnen volgen", vertelt Tombazis aan een selecte groep media.

Een belangrijk doel van de nieuwe regels was het terugdringen van de zogenoemde 'dirty air'. De FIA stelt dat het effect daarvan inmiddels is teruggebracht tot het niveau van het eerste jaar onder het vorige reglement. Daardoor moet het voor coureurs eenvoudiger worden om dicht achter een concurrent te blijven en daadwerkelijk een inhaalactie voor te bereiden.

FIA wil auto's nog lichter maken

Hoewel de eerste signalen positief zijn, wil de FIA niet achteroverleunen. De Formule 1 sprak bij de introductie van de nieuwe regels veelvuldig over het concept van de 'agile car', waarbij kleinere en lichtere auto's centraal staan. Met een minimumgewicht van 768 kilogram is er al een flinke stap gezet, maar verdere gewichtsreductie blijft een belangrijk doel.

Tombazis waarschuwt bovendien dat teams altijd manieren proberen te vinden om de grenzen van het reglement op te zoeken. Volgens de FIA zijn er bij de huidige regels minder mogelijkheden om met slimme technische oplossingen de bedoeling van het reglement te omzeilen. Daarmee hoopt de autosportbond de komende jaren verdere stappen te kunnen zetten richting auto's die niet alleen sneller, maar ook wendbaarder en beter te volgen zijn.