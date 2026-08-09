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Formule 1 gaat veranderen: FIA wil auto's nog lichter maken

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Formule 1 gaat veranderen: FIA wil auto's nog lichter maken

De Formule 1 heeft in 2026 een nieuwe stap gezet met de introductie van kleinere en lichtere auto's. Toch is er de afgelopen maanden relatief weinig aandacht geweest voor het chassisreglement, omdat de discussie vooral werd gedomineerd door de nieuwe motorreglementen. FIA-topman Nikolas Tombazis is desondanks tevreden met de eerste resultaten.

De auto's hebben dit jaar een twintig centimeter kortere wielbasis en zijn tien centimeter smaller geworden. Ook het minimumgewicht is met 32 kilogram verlaagd naar 768 kilogram. In combinatie met minder neerwaartse druk moeten de coureurs daardoor opnieuw meer met de auto werken, terwijl de FIA ook probeert het volgen van andere auto's makkelijker te maken.

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FIA tevreden over nieuwe auto's

Tombazis ziet duidelijke verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie Formule 1-auto's. Volgens de FIA-directeur is het nieuwe concept vooral succesvol omdat de auto's elkaar beter kunnen volgen. "Ik denk dat we inderdaad een stap vooruit hebben gezet. Al mogen we natuurlijk nooit denken dat het werk klaar is. Ik heb wel het gevoel dat de auto's elkaar nu beter kunnen volgen", vertelt Tombazis aan een selecte groep media.

Een belangrijk doel van de nieuwe regels was het terugdringen van de zogenoemde 'dirty air'. De FIA stelt dat het effect daarvan inmiddels is teruggebracht tot het niveau van het eerste jaar onder het vorige reglement. Daardoor moet het voor coureurs eenvoudiger worden om dicht achter een concurrent te blijven en daadwerkelijk een inhaalactie voor te bereiden.

FIA wil auto's nog lichter maken

Hoewel de eerste signalen positief zijn, wil de FIA niet achteroverleunen. De Formule 1 sprak bij de introductie van de nieuwe regels veelvuldig over het concept van de 'agile car', waarbij kleinere en lichtere auto's centraal staan. Met een minimumgewicht van 768 kilogram is er al een flinke stap gezet, maar verdere gewichtsreductie blijft een belangrijk doel.

Tombazis waarschuwt bovendien dat teams altijd manieren proberen te vinden om de grenzen van het reglement op te zoeken. Volgens de FIA zijn er bij de huidige regels minder mogelijkheden om met slimme technische oplossingen de bedoeling van het reglement te omzeilen. Daarmee hoopt de autosportbond de komende jaren verdere stappen te kunnen zetten richting auto's die niet alleen sneller, maar ook wendbaarder en beter te volgen zijn.

Need5Speed

Posts: 4.253

De active aero maakt het erger, niet beter, omdat in de bochten de downforce en de vuile lucht maximaal is terwijl je op het rechte stuk juist minder drag hebt. Het inhaalknopje maskeert dat grotendeels, maar het blijft een lelijk lapmiddel.

Wat dan wel? Venturi tunnels en diffusers geven veel d... [Lees verder]

  • 5
  • 9 aug 2026 - 14:20
F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.253

    De active aero maakt het erger, niet beter, omdat in de bochten de downforce en de vuile lucht maximaal is terwijl je op het rechte stuk juist minder drag hebt. Het inhaalknopje maskeert dat grotendeels, maar het blijft een lelijk lapmiddel.

    Wat dan wel? Venturi tunnels en diffusers geven veel downforce bij weinig drag en gewicht en zijn niet erg gevoelig voor vuile lucht. Maak de wagens nog korter en smaller, versimpel de vleugels.

    Maar vooral - verklein het maximale vermogen dat de elektra mag leveren zover dat dat beperkte vermogen continu kan worden geleverd waar gewenst en volledig kan worden teruggewonnen met regeneratie zonder dat excessen nodig zijn. Stem het af per circuit, bijvoorbeeld 220 kW in Monaco en 70 kW in Monza. Het moet zo ver worden teruggebracht dat clipping normaliter niet optreedt.

    • + 5
    • 9 aug 2026 - 14:20
    • Stitch

      Posts: 6.211

      Heel simpel op te lossen: Accu eruit. Motor op bio brandstof V10. Beter geluid, beter voorhet milieu (geen afgewerkte accu's meer in de woestijn), geen DRS of andere kunstmatige inhaalhulpmiddelen meer. Auto's weer kleiner, korter en wendbarder maken en je krijgt een dijk van een show.

      • + 5
      • 9 aug 2026 - 14:44
    • snailer

      Posts: 34.231

      Als je met diffusers werkt, dan zal er altijd vuile lucht over de auto achter de auto zijn. Dat betekent niet kunnen volgen achter een ander voor een goede exit en een kans op inhalen. En zo zijn ook andere oplossingen op enig gebied nadelig.
      Er is een compromis dat maar moeilijk en hooguit tijdelijk kan worden gefixed. Denk bijvoorbeeld maar aan het eerste jaar met de tunnels, 2022. Toen was nog voldoende te volgen om met behulp van de aid DRS in te halen. Het jaar er na werd het al moeilijk. Je zag alleen nog de echte racers inhalen of met een auto of banden voordeel.
      Het jaar daarna werd het al bijna onmogelijk om in te halen op veel banen zonder voordelen van de auto of banden.
      De issue is dat de aero engineers te kundig zijn geworden. Ze maken oplossingen die niet voorzien zijn bij het bedenken van de regels. Logich ook. Bij de FIA zitten gemiddeld minder kundige mensen dan bij de teams. Dat is de FIA niet aan te rekenen. Dat is hoe de competatieve mens in elkaar steekt en ik vermoed dat de salariering bij de top teams gewoon hoger ligt.

      Ik vermoed dat aids voor inhalen altijd nogig blijft. Tenzij men rigoreus wordt en terug gaat naar ontwerpen uit het vere verleden.

      Overigens brengt elke beweging binnen de regels al vele jaren lang geen beter racen. Dit is natuurlijk wel mijn mening. Maar ik denk dat er een flinke kern van waarheid in zit.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 15:16
    • Need5Speed

      Posts: 4.253

      Diffusers zorgen voor vuile lucht maar zijn zelf niet zo gevoelig voor vuile lucht, noch de venturi tunnels. Vleugels wel, maar als je die minder belangrijk maakt dan heb je automatisch ook minder last van vuile lucht.
      Het zal geen totaaloplossing zijn maar wel een stap in de goede richting.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 15:23
  • delongi

    Posts: 202

    Hou die regels wat betreft de auto en aero nou eens minimaal 5 jaar of meer het zelfde. Elke keer zitten alle teams (dus ook de mindere teams) bijna binnen een 1 seconde van elkaar.. Het kost de mindere teams ontzettend veel moeite omdat voor elkaar te krijgen en als ze er dan bijna zijn gooit men de regels weer overhoop. De kans om eens binnen de top 5 te eindigen wordt hen op deze manier elke keer ontnomen. Sinds 2010 zijn het voornamelijk Mercedes en Redbull die de winst pakken. Ferrari pakte af en toe eens een wedstrijd en sinds 2 jaar is McClaren er bij gekomen. Met de nieuwe regels zijn de achterhoede teams weer terug bij af en gelijk weer op riante afstand gezet en is de kijker weer terug bij weer een periode van dezelfde topteams van de afgelopen 16 jaar.

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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