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Sainz zet druk op Williams: "Ik weet niet hoelang ik nog kan wachten"

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Sainz zet druk op Williams: "Ik weet niet hoelang ik nog kan wachten"

Carlos Sainz blijft geloven in het langetermijnproject van Williams, maar de Spaanse coureur wil sneller resultaten zien. De Madrileen erkent dat de tegenvallende start van het seizoen 2026 mogelijk voor vertraging heeft gezorgd in de ambitieuze plannen van de Britse renstal om opnieuw voor zeges te strijden.

Williams-teambaas James Vowles sprak vorig jaar nog de ambitie uit om vanaf 2028 opnieuw mee te doen met de absolute top van de Formule 1. Sainz, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij het team uit Grove, denkt nog altijd dat die doelstelling haalbaar is. Toch plaatst hij na de moeizame eerste seizoenshelft een belangrijke kanttekening.

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Sainz vreest vertraging in wederopbouw Williams

Volgens de viervoudig Grand Prix-winnaar heeft de moeizame ontwikkeling van de FW48 de progressie van Williams afgeremd. De wagen kampte aan het begin van het seizoen met overgewicht en een gebrek aan aerodynamische efficiëntie, waardoor het team kostbare tijd verloor.

"Het doel om vanaf 2028 mee te strijden voor overwinningen blijft realistisch, maar de stap achteruit die we dit seizoen hebben gezet, kan die planning wel enkele maanden of zelfs een jaar vertragen," aldus de voormalig teamgenoot van Max Verstappen tegenover Mundo Deportivo. 

Sainz merkt op dat Williams in 2025 dichter bij de top stond dan verwacht, terwijl de renstal dit seizoen juist verder achterop is geraakt. "Daardoor is het moeilijk in te schatten hoeveel extra tijd we nodig hebben. Ik ben zelf ook voortdurend aan het afwegen hoe lang ik bereid ben te wachten om opnieuw races te winnen."

Spanjaard wil ontwikkeling van Williams versnellen

Ondanks de twijfels over het tijdspad benadrukt Sainz dat hij zijn toekomst voorlopig nog altijd bij Williams ziet. De Spanjaard wil een sleutelrol spelen in de wederopbouw van de renstal, maar maakt duidelijk dat hij de druk op het team hoog zal houden.

"James spreekt over 2028, maar ik ga er alles aan doen om dat moment dichterbij te halen. Ik wil zo snel mogelijk weer voor overwinningen vechten."

Volgens Sainz is Williams momenteel halverwege het herstelproces. Het team heeft in de eerste races van het seizoen al een groot deel van het overgewicht uit de auto weten te halen, maar er is nog veel werk aan de winkel.

"We hebben ongeveer de helft van het gewichtsprobleem opgelost, maar nu moet de focus ook op de aerodynamica liggen. We weten dat de auto op dat vlak nog niet staat waar we hem willen hebben. In de fabriek wordt momenteel alles op alles gezet om daarin stappen te zetten."

De Grand Prix van Spanje liet volgens Sainz opnieuw zien hoeveel werk er nog wacht. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd pijnlijk duidelijk dat Williams nog altijd tekortkomt op circuits met veel snelle bochten, waardoor de weg terug naar de top langer dreigt te worden dan gehoopt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

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Ferrari
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Circuit
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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