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Albon moest door bizar cameraprobleem opgeven

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Albon moest door bizar cameraprobleem opgeven

Williams-coureur Alexander Albon kampte in de Grand Prix van Barcelona met een bizar probleem. De Thaise coureur werd officieel gezien niet geklasseerd, omdat hij lange tijd in de pitbox had gestaan. Williams moest een bijzonder probleem oplossen, want Albons T-cam was losgeraakt.

Albon werd in Barcelona de coureur met de meeste Grands Prix ooit voor Williams, maar het was ook een race die hij het liefst wilde vergeten. Williams kwam er namelijk al snel achter dat er iets mis was met Albons auto, want de T-cam boven de cockpit was losgeraakt. Aangezien dit een veiligheidsrisico vormde, moest hij verplicht naar binnen komen en kostte het het team veel tijd om het probleem op te lossen.

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Wat ging er mis?

Op de beelden van een andere onboardcamera van Albon is te zien hoe de T-cam van Albon tijdens de race losraakte en begon te bewegen. Aangezien deze camera boven Albons hoofd zit, kon hij het zelf niet zien. Het team moest ingrijpen om de problemen op te lossen, maar dat was geen makkelijke klus. Terwijl de andere coureurs rustig verder reden, stond Albon in de pitbox.

De monteurs wisten het probleem uiteindelijk wel op te lossen, en Albon werd weer op pad gestuurd. Hij kwam met elf rondjes achterstand over de streep, en hij werd dan ook niet geklasseerd. Het was een pijnlijk resultaat voor de Thai en Williams, die op meer hadden gehoopt op het circuit van Barcelona. Door een chaotische slotfase kwam Albons teamgenoot Carlos Sainz nog in de buurt van de WK-punten, maar hij kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep.

Stand van zaken

Albon heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, maar staat wel op de vijftiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Thaise Brit heeft tot nu toe vijf WK-punten bij elkaar gereden, en staat één puntje achter op zijn teamgenoot Sainz.

Nog meer problemen

Albon was niet de enige coureur die met vreemde problemen kampte in de Grand Prix van Barcelona. Audi-coureur Nico Hülkenberg moest namelijk opgeven toen een steentje uit de grindbak tegen een knopje op zijn rollbar was geslagen waardoor de auto zichzelf uitschakelde.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • DutchTifosi

    Posts: 2.871

    Er zijn best veel gekke uitvalbeurten geweest.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 14:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 136
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
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