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Hamilton schaakmat gezet door Verstappen

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Hamilton schaakmat gezet door Verstappen

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Hongarije. Het levert hem een vrachtlading aan complimenten op, en volgens Renger van der Zande wist Verstappen zijn Ferrari-rivaal op een bijzondere manier schaakmat te zetten.

Verstappen beleefde een wisselvallig raceweekend op de Hungaroring. Hij worstelde het hele weekend met zijn auto, was overduidelijk niet tevreden, maar kwam in de Grand Prix wel als tweede over de streep. Verstappen moest vechten voor zijn plek, en nadat Ferrari Hamilton een voordeel had gegeven met een geslaagde undercut, moest Verstappen aanvallen. Bij het ingaan van de eerste bocht haalden Verstappen en Hamilton een achterblijver in, waarna de Red Bull-coureur heel laat remde en de Brit inhaalde.

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'Hamilton kon nergens meer heen'

Verstappen kreeg het publiek op de banken met zijn spectaculaire inhaalactie, en ook kenners waren onder de indruk. De Nederlandse coureur Renger van der Zande had genoten, en gaf zijn kijk op de zaak bij Ziggo Sport: "Hij zette Hamilton echt volledig schaakmat."

Hamilton kon helemaal niets meer doen, en klaagde ook niet over de actie van Verstappen. Van der Zande gaat verder met zijn lofzang voor Verstappen: "Hamilton kon echt nergens meer heen. Het enige wat hij nog kon doen, was proberen aan te haken of de suggestie te wekken dat hij van de baan werd gedrukt om zoiets te forceren. Maar dit was simpelweg een gevalletje van 'schaakmat'."

De stand van zaken

Hamilton was niet tevreden met zijn race in Hongarije, en werd ook bestraft voor het te hard rijden door de pitlane. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, en hij werd uiteindelijk geklasseerd als vijfde. Verstappen kwam als tweede over de streep, en steeg daardoor naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hamilton staat er hier wat beter voor dan Verstappen, want hij staat op de tweede plek. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is echter zeer groot.

schwantz34

Posts: 42.543

Dit was gewoon by far de beste inhaalactie tot nu toe van dit jaar.

Waarom? Omdat er dit keer voor de verandering eindelijk eens een keer geen Mariokartrukbatterijboostknopje aan te pas kwam, en we eindelijk weer eens konden genieten van hoe een goei-Ouweretse, tot in perfectie uitgevoerde uitre... [Lees verder]

  • 14
  • 30 jul 2026 - 18:26
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (8)

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  • Patrace

    Posts: 6.875

    Die Verstappen heeft zoveel overcapaciteit dat hij zelfs nog een potje kan schaken tijden het racen. Indrukwekkend! ;-)

    • + 4
    • 30 jul 2026 - 18:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.754

      Maar we moeten wel toegeven dat Lewis beter is in monopoly en onverslaanbaar is met Hop in Galop ('hop paardje hop"), zeker nu hij een scharlaken rood paard heeft...

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 18:58
    • snailer

      Posts: 34.059

      En uiteraard is Hamilton erg goed in over de Kim jagen.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 00:39
  • schwantz34

    Posts: 42.543

    Dit was gewoon by far de beste inhaalactie tot nu toe van dit jaar.

    Waarom? Omdat er dit keer voor de verandering eindelijk eens een keer geen Mariokartrukbatterijboostknopje aan te pas kwam, en we eindelijk weer eens konden genieten van hoe een goei-Ouweretse, tot in perfectie uitgevoerde uitremactie er vroegah uit zag op een moment dat je tegenstander het gewoon simply lovely never nooit meer had verwacht.

    • + 14
    • 30 jul 2026 - 18:26
    • WickieDeViking

      Posts: 1.382

      Kan zelfs zomaar de inhaalactie van het jaar worden.

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 19:32
    • Aajd Flupke

      Posts: 263

      Ik had het niet mooier kunnen verwoorden schwantz 😎

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 22:29
    • Supa

      Posts: 2.735

      Max Verstappen wordt in Hongarije gevraagd naar het inhalen anno 2026. De Nederlander reageert op zijn eigen kenmerkende manier en maakt nog maar eens duidelijk hoe hij erover denkt. "Het is heel anders. Ik vind dat niet echt zo leuk. Soms is het eigenlijk best grappig als je ziet hoe mensen voor je aan het vechten zijn."

      Hamilton vocht in die fase van de race met zowel de Red Bull van Verstappen als de Racing Bulls van Lawson en Lindblad, waardoor hij batterij verbruikte voordat Verstappen hem aanviel.

      "Ze verbruiken hun batterij, en je haalt ze op het volgende rechte stuk gewoon in door letterlijk niets te doen. Het is niet zoals het zou moeten zijn",

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 23:53
    • snailer

      Posts: 34.059

      Exact. Hamilton was aan het harvesten. Kan je gewoon zien vanuit de onboard van Verstapoen. Maar dat wil niet zeggen dat het clipping was. Daarbij naderde de bocht en den dan Hamilton er bewust voor koos om te coaster. En Verstappen hoeft zo iets maar 1 maal op te merken en hij zit er naast.

      Dit was een vette inhaalactie en Verstappen had ondanks het extreme remmen volledig controle en kon insturen onder het remmen.

      Het was wel degelijk erg goed.

      Maar ik heb Verstappen betere acties zien maken. Onder andere de 1ste of 2de race. Daar zette hij Sainz en Lawson in korte tijd op hun plek met acties zonder dat knopje.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 00:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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