Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Hongarije. Het levert hem een vrachtlading aan complimenten op, en volgens Renger van der Zande wist Verstappen zijn Ferrari-rivaal op een bijzondere manier schaakmat te zetten.

Verstappen beleefde een wisselvallig raceweekend op de Hungaroring. Hij worstelde het hele weekend met zijn auto, was overduidelijk niet tevreden, maar kwam in de Grand Prix wel als tweede over de streep. Verstappen moest vechten voor zijn plek, en nadat Ferrari Hamilton een voordeel had gegeven met een geslaagde undercut, moest Verstappen aanvallen. Bij het ingaan van de eerste bocht haalden Verstappen en Hamilton een achterblijver in, waarna de Red Bull-coureur heel laat remde en de Brit inhaalde.

'Hamilton kon nergens meer heen'

Verstappen kreeg het publiek op de banken met zijn spectaculaire inhaalactie, en ook kenners waren onder de indruk. De Nederlandse coureur Renger van der Zande had genoten, en gaf zijn kijk op de zaak bij Ziggo Sport: "Hij zette Hamilton echt volledig schaakmat."

Hamilton kon helemaal niets meer doen, en klaagde ook niet over de actie van Verstappen. Van der Zande gaat verder met zijn lofzang voor Verstappen: "Hamilton kon echt nergens meer heen. Het enige wat hij nog kon doen, was proberen aan te haken of de suggestie te wekken dat hij van de baan werd gedrukt om zoiets te forceren. Maar dit was simpelweg een gevalletje van 'schaakmat'."

De stand van zaken

Hamilton was niet tevreden met zijn race in Hongarije, en werd ook bestraft voor het te hard rijden door de pitlane. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, en hij werd uiteindelijk geklasseerd als vijfde. Verstappen kwam als tweede over de streep, en steeg daardoor naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hamilton staat er hier wat beter voor dan Verstappen, want hij staat op de tweede plek. Zijn achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is echter zeer groot.