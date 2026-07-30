Max Verstappen kan op de valreep een opvallend record gaan evenaren in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen kan in stijl afscheid gaan nemen van zijn thuisrace, en als hij als winnaar over de streep weet te komen, staat hij op gelijke hoogte met Jim Clark.

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en dat kwam mede door de populariteit van Verstappen. Hij beloonde zijn fans direct met drie zeges in de eerste drie edities van de teruggekeerde race. In de afgelopen twee jaar had hij het echter zwaar, en moest hij zijn meerdere erkennen in McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Voor de oranjefans was het feestje er niet minder om, maar Verstappen kan dit jaar echt geschiedenis gaan schrijven.

Welk record van Verstappen evenaren?

Aangezien de race op het iconische circuit van Zandvoort jarenlang ontbrak op de F1-kalender, staan veel records nog altijd op naam van helden uit oude tijden. De man die de Grand Prix op het circuit van Zandvoort het vaakst heeft gewonnen, is dan ook nog altijd Jim Clark. De Schot boekte zijn zeges in de jaren '60 en geldt nog altijd als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1.

Verstappen staat nu op drie zeges, en kan het record van Clark dus evenaren. Aangezien de Grand Prix na dit jaar van de kalender verdwijnt, is het voorlopig niet mogelijk om Clark te passeren. Verstappen bevindt zich momenteel ook in een ander mooi rijtje, want de enige andere twee coureurs die de Nederlandse Grand Prix drie keer wisten te winnen zijn F1-legendes Sir Jackie Stewart en Niki Lauda.

Wat kan er verder gebeuren?

Opvallend genoeg is het team van Mercedes sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender nog geen enkele keer succesvol geweest. Mocht Norris of Piastri winnen, dan komen ze in een bijzonder lijstje, want in de geschiedenis van de sport is het weinig voorgekomen dat een coureur vaker dan één keer wint op Zandvoort. Als ze nog een keertje weten te winnen, komen ze in een lijstje met onder meer Alain Prost en Alberto Ascari.