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Verstappen kan F1-icoon evenaren in Zandvoort

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Verstappen kan F1-icoon evenaren in Zandvoort

Max Verstappen kan op de valreep een opvallend record gaan evenaren in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen kan in stijl afscheid gaan nemen van zijn thuisrace, en als hij als winnaar over de streep weet te komen, staat hij op gelijke hoogte met Jim Clark.

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en dat kwam mede door de populariteit van Verstappen. Hij beloonde zijn fans direct met drie zeges in de eerste drie edities van de teruggekeerde race. In de afgelopen twee jaar had hij het echter zwaar, en moest hij zijn meerdere erkennen in McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Voor de oranjefans was het feestje er niet minder om, maar Verstappen kan dit jaar echt geschiedenis gaan schrijven.

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Welk record van Verstappen evenaren?

Aangezien de race op het iconische circuit van Zandvoort jarenlang ontbrak op de F1-kalender, staan veel records nog altijd op naam van helden uit oude tijden. De man die de Grand Prix op het circuit van Zandvoort het vaakst heeft gewonnen, is dan ook nog altijd Jim Clark. De Schot boekte zijn zeges in de jaren '60 en geldt nog altijd als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1.

Verstappen staat nu op drie zeges, en kan het record van Clark dus evenaren. Aangezien de Grand Prix na dit jaar van de kalender verdwijnt, is het voorlopig niet mogelijk om Clark te passeren. Verstappen bevindt zich momenteel ook in een ander mooi rijtje, want de enige andere twee coureurs die de Nederlandse Grand Prix drie keer wisten te winnen zijn F1-legendes Sir Jackie Stewart en Niki Lauda.

Wat kan er verder gebeuren?

Opvallend genoeg is het team van Mercedes sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender nog geen enkele keer succesvol geweest. Mocht Norris of Piastri winnen, dan komen ze in een bijzonder lijstje, want in de geschiedenis van de sport is het weinig voorgekomen dat een coureur vaker dan één keer wint op Zandvoort. Als ze nog een keertje weten te winnen, komen ze in een lijstje met onder meer Alain Prost en Alberto Ascari.

Larry Perkins

Posts: 66.754

Slim om de bull te gaan jinxen...

  • 1
  • 30 jul 2026 - 18:49
F1 Nieuws Max Verstappen Jim Clark Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.754

    Slim om de bull te gaan jinxen...

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 18:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.300

    Eindelijk eens een keer een stuk waar inderdaad wat echte iconen worden benoemd, Jim Clark nummer 6 op mijn GOAT-lijst, Prost nummer 7, Stewart 8 en Lauda 9, Ascari nummer 20.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 21:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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