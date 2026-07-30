Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich geen zorgen over de toekomst van Max Verstappen. Er werd in de afgelopen maanden veel gespeculeerd over zijn toekomst in de sport, maar Domenicali denkt niet dat de viervoudig wereldkampioen zijn helm aan de wilgen gaat hangen.

De nieuwe motorregels zorgden dit jaar voor veel frustratie bij Verstappen en zijn medecoureurs. Verstappen gaf meerdere keren aan dat dit volgens hem weinig te maken heeft met racen, en twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de sport. Het feit dat er regelwijzigingen werden aangekondigd voor de komende jaren, stemde Verstappen positief. Toch liet hij doorschemeren dat hij het nog altijd niet ziet zitten in deze regels.

Maakt Domenicali zich zorgen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich weinig zorgen over de toekomst van Verstappen. Sterker nog, in gesprek met de internationale media stelt hij dat hij Verstappen nog meer tegemoet wilde komen: "Er is een bestuurssysteem waarin de FIA, de Formule 1, de teams en de fabrikanten samen beslissingen nemen. We hadden sommige zaken zelfs nog ambitieuzer willen aanpakken, maar uiteindelijk moet daar overeenstemming over bestaan."

Domenicali denkt dat Verstappen heel tevreden is over de kant die de sport opgaat: "Max is echt een ongelooflijke coureur. Dat heb ik al zo vaak gezegd dat ik het bijna blijf herhalen. Als hij van de Formule 1 houdt, dan houdt hij ook van de toekomst die we samen aan het vormgeven zijn."

'Niemand is groter dan de sport'

Domenicali, die blijft herhalen dat hij een goede band heeft met Verstappen, stelt wel dat ze niet alles kunnen aanpassen voor één coureur. Niemand is groter dan de sport zelf, stelt de Italiaan: "De Formule 1 is groot genoeg voor Max om daar een belangrijk onderdeel van te zijn, maar uiteindelijk maakt hij gewoon zijn eigen keuze. De sport zal altijd vooruit blijven kijken. De Formule 1 is echt veel groter dan ieder individu, inclusief ons allemaal."