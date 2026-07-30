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Domenicali maakt zich geen zorgen over F1-toekomst Verstappen

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Domenicali maakt zich geen zorgen over F1-toekomst Verstappen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich geen zorgen over de toekomst van Max Verstappen. Er werd in de afgelopen maanden veel gespeculeerd over zijn toekomst in de sport, maar Domenicali denkt niet dat de viervoudig wereldkampioen zijn helm aan de wilgen gaat hangen.

De nieuwe motorregels zorgden dit jaar voor veel frustratie bij Verstappen en zijn medecoureurs. Verstappen gaf meerdere keren aan dat dit volgens hem weinig te maken heeft met racen, en twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de sport. Het feit dat er regelwijzigingen werden aangekondigd voor de komende jaren, stemde Verstappen positief. Toch liet hij doorschemeren dat hij het nog altijd niet ziet zitten in deze regels.

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Maakt Domenicali zich zorgen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich weinig zorgen over de toekomst van Verstappen. Sterker nog, in gesprek met de internationale media stelt hij dat hij Verstappen nog meer tegemoet wilde komen: "Er is een bestuurssysteem waarin de FIA, de Formule 1, de teams en de fabrikanten samen beslissingen nemen. We hadden sommige zaken zelfs nog ambitieuzer willen aanpakken, maar uiteindelijk moet daar overeenstemming over bestaan."

Domenicali denkt dat Verstappen heel tevreden is over de kant die de sport opgaat: "Max is echt een ongelooflijke coureur. Dat heb ik al zo vaak gezegd dat ik het bijna blijf herhalen. Als hij van de Formule 1 houdt, dan houdt hij ook van de toekomst die we samen aan het vormgeven zijn."

'Niemand is groter dan de sport'

Domenicali, die blijft herhalen dat hij een goede band heeft met Verstappen, stelt wel dat ze niet alles kunnen aanpassen voor één coureur. Niemand is groter dan de sport zelf, stelt de Italiaan: "De Formule 1 is groot genoeg voor Max om daar een belangrijk onderdeel van te zijn, maar uiteindelijk maakt hij gewoon zijn eigen keuze. De sport zal altijd vooruit blijven kijken. De Formule 1 is echt veel groter dan ieder individu, inclusief ons allemaal."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.835

"Maar Domenicali denkt niet dat de viervoudig wereldkampioen zijn helm aan de wilgen gaat hangen".

Natuurlijk gaat Max zijn helm niet aan de wilgen of aan andere bomen hangen.
Die heeft Vermeulen al naar Redbull gestuurd om wat meer knaken op te gaan halen.

En als dat niet lukt heeft Max nòg �... [Lees verder]

  • 2
  • 30 jul 2026 - 19:42
F1 Nieuws Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.299

    Wat Steffie hier eigenlijk zegt is, max is een grootheid, Max vindt dat het de goede kant op gaat, maar het interesseert me verder geen K*T of hij wel of niet blijft.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 17:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.834

    "Maar Domenicali denkt niet dat de viervoudig wereldkampioen zijn helm aan de wilgen gaat hangen".

    Natuurlijk gaat Max zijn helm niet aan de wilgen of aan andere bomen hangen.
    Die heeft Vermeulen al naar Redbull gestuurd om wat meer knaken op te gaan halen.

    En als dat niet lukt heeft Max nòg één truuk achter de hand.....vadertje lief.
    Die loopt dan met z'n knuppel op zijn rechter schouder op z'n dooie akkertje naar de Redbull geldautomaat om daar ff aan te rammelen of kloppen.

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 19:42

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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