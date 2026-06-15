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Hülkenberg onthult bizarre reden voor uitvalbeurt

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Hülkenberg onthult bizarre reden voor uitvalbeurt

Audi-coureur Nico Hülkenberg viel afgelopen weekend op bizarre wijze uit in de Grand Prix van Barcelona. Zijn auto stopte er uit het niets mee toen opspattend grind een knopje raakte. Hülkenberg was na afloop verbijsterd, want in zijn lange loopbaan had hij nog nooit zoiets gezien.

Hülkenberg vocht in Barcelona om de punten, en had de jacht geopend op de Racing Bull van Liam Lawson. Op zijn onboardbeelden is te zien hoe hij vlak achter Lawson rijdt in de laatste sector, en dat de Nieuw-Zeelander wijd gaat. Hij werpt wat grind op, wat de auto van Hülkenberg raakt. De Duitser is uit het niets al zijn snelheid kwijt, reageert zichtbaar verbaasd en stuurt zijn Audi met een slakkengangetje de pitlane in.

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Wat ging er mis?

Bij Audi wisten ze niet wat er aan de hand was, maar na een kort onderzoek werd alles duidelijk. Vol verbazing legde Hülkenberg aan de internationale media uit wat er aan de hand was: "Lawson kwam bij de exit van bocht twaalf met één wiel in het grind terecht. Daardoor werd er wat grind omhoog geworpen. Op de een of andere manier heeft één steentje daarbij de noodschakelaar aan de linkerkant van de rollbar van mijn auto geraakt."

Dit zorgde ervoor dat Hülkenbergs auto zichzelf uitschakelde: "De auto viel daardoor volledig uit. Alles werd gewoon in één keer uitgeschakeld, en het was einde verhaal. De auto was volledig dood en ik kon alleen nog maar uitrollen richting de pitstraat. Er werkte echt helemaal niets mee, het was een volledige shutdown."

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Hülkenberg loopt al eventjes mee in de Formule 1, maar ook voor hem was dit een nieuwe situatie: "In mijn hele loopbaan heb ik nog nooit zoiets gezien of meegemaakt. Het is ontzettend ongelukkig dat het juist bij mij gebeurde. Uiteindelijk zie je aan het einde van de race nog twee auto's uitvallen, en het voelt een beetje alsof de racegoden niet willen dat wij punten scoren."

Ongelukkig weekend voor Audi

Hülkenberg heeft nog altijd geen punten gescoord in het huidige seizoen. De Duitse Audi-coureur kan wel aan de punten ruiken, maar komt elke keer net te kort. In Barcelona zag hij vanaf de zijlijn toe hoe Lawson uiteindelijk wel punten scoorde. De kans was dus wel aanwezig, maar het lot bepaalde anders. Audi zag er het hele weekend snel uit in het bloedhete Barcelona, maar ze gingen met lege handen naar huis. Hülkenbergs teamgenoot Gabriel Bortoleto werd namelijk elfde.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.434

Audi...Vorsprung durch Technik.

Voor de hordelingen...Audi...Voorsprong door Techniek.

  • 1
  • 15 jun 2026 - 10:20
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Nico Hülkenberg Audi GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.434

    Audi...Vorsprung durch Technik.

    Voor de hordelingen...Audi...Voorsprong door Techniek.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 10:20
    • Need5Speed

      Posts: 3.961

      Hee, deze reclame komt gewoon door mijn adblocker heen!?!

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 1.008

      nAudi is ook flauw

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:46

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Audi
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 184
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, Duitsland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
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Team profiel

Audi
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