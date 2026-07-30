Ralf Schumacher vraagt zich af wat de toekomst brengt voor Max Verstappen. Ondanks alle geruchten over een mogelijk Red Bull-vertrek van Verstappen, wil Schumacher niet meedoen met de speculatie. Hij denkt zelfs dat Verstappen beter bij Red Bull kan blijven.

Verstappens toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek. Door de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft en de gefrustreerde reacties van Verstappen, gaan er veel geruchten rond over zijn toekomst. Zijn naam werd eerst in verband gebracht met Mercedes, waarna er hardnekkige geruchten rondgingen over een mogelijke overstap naar McLaren. Verstappen weigerde in de eerste seizoenshelft in te gaan op vragen over zijn toekomst, waardoor de geruchten niet zijn verdwenen.

'Dat is de enige logische optie'

Oud-coureur Ralf Schumacher heeft er nu geen zin in om te speculeren over de toekomst van Verstappen. Als er in de podcast Backstage Boxengasse wordt gesteld dat alle signalen wijzen op een vertrek, reageert Schumacher fel: "Dat weet ik niet. De vraag is vooral: waar zou hij naartoe moeten? Als hij al zou vertrekken, dan is McLaren eigenlijk de enige logische optie. Een deel van de mensen die hij vertrouwt, werkt daar al. Bovendien zal zijn favoriete engineer in de toekomst een andere rol krijgen binnen dat team."

Waarom is McLaren een goede mogelijkheid?

Schumacher ziet McLaren als een logische stap voor Verstappen: "Er is nog altijd wat onrust, maar uiteindelijk wil Max gewoon een auto waarmee hij kan winnen. Als hij nu ziet dat Lando Norris met de McLarens races wint, dan weet hij natuurlijk ook dat hij dat in die auto zou kunnen. Daar twijfel ik ook geen moment aan."

De Duitser gaat verder met speculeren: "De verleiding om op korte termijn in een auto te stappen waarvan je weet dat je ermee kunt winnen, is natuurlijk groot. Het pakket is zeker stabiel, de mensen werken goed samen en alles klopt."

Moet Verstappen wel weg?

Volgens Schumacher is het eigenlijk niet nodig om te vertrekken: "Red Bull zit in een opbouwfase. Zoiets kost nu eenmaal tijd. Ze beschikken nog altijd over enorm veel kwaliteit en ervaring. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij de strategie, die zijn nog steeds uitstekend. Ik vind bovendien dat Mekies dat team goed leidt. Hij weet mensen voor zich te winnen en dat is zeker een kwaliteit van hem. Maar desondanks heeft hij zo'n proces nodig."