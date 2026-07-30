user icon
icon

Twijfel over toekomst van Verstappen: "Dat weet ik niet"

<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfel over toekomst van Verstappen: "Dat weet ik niet"

Ralf Schumacher vraagt zich af wat de toekomst brengt voor Max Verstappen. Ondanks alle geruchten over een mogelijk Red Bull-vertrek van Verstappen, wil Schumacher niet meedoen met de speculatie. Hij denkt zelfs dat Verstappen beter bij Red Bull kan blijven.

Verstappens toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek. Door de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft en de gefrustreerde reacties van Verstappen, gaan er veel geruchten rond over zijn toekomst. Zijn naam werd eerst in verband gebracht met Mercedes, waarna er hardnekkige geruchten rondgingen over een mogelijke overstap naar McLaren. Verstappen weigerde in de eerste seizoenshelft in te gaan op vragen over zijn toekomst, waardoor de geruchten niet zijn verdwenen.

Meer over Max Verstappen 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

'Dat is de enige logische optie'

Oud-coureur Ralf Schumacher heeft er nu geen zin in om te speculeren over de toekomst van Verstappen. Als er in de podcast Backstage Boxengasse wordt gesteld dat alle signalen wijzen op een vertrek, reageert Schumacher fel: "Dat weet ik niet. De vraag is vooral: waar zou hij naartoe moeten? Als hij al zou vertrekken, dan is McLaren eigenlijk de enige logische optie. Een deel van de mensen die hij vertrouwt, werkt daar al. Bovendien zal zijn favoriete engineer in de toekomst een andere rol krijgen binnen dat team."

Waarom is McLaren een goede mogelijkheid?

Schumacher ziet McLaren als een logische stap voor Verstappen: "Er is nog altijd wat onrust, maar uiteindelijk wil Max gewoon een auto waarmee hij kan winnen. Als hij nu ziet dat Lando Norris met de McLarens races wint, dan weet hij natuurlijk ook dat hij dat in die auto zou kunnen. Daar twijfel ik ook geen moment aan."

De Duitser gaat verder met speculeren: "De verleiding om op korte termijn in een auto te stappen waarvan je weet dat je ermee kunt winnen, is natuurlijk groot. Het pakket is zeker stabiel, de mensen werken goed samen en alles klopt."

Moet Verstappen wel weg?

Volgens Schumacher is het eigenlijk niet nodig om te vertrekken: "Red Bull zit in een opbouwfase. Zoiets kost nu eenmaal tijd. Ze beschikken nog altijd over enorm veel kwaliteit en ervaring. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij de strategie, die zijn nog steeds uitstekend. Ik vind bovendien dat Mekies dat team goed leidt. Hij weet mensen voor zich te winnen en dat is zeker een kwaliteit van hem. Maar desondanks heeft hij zo'n proces nodig."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.832

Ik hoop niet dat Max stopt met F1.
Dan wordt mijn leven nog waardelozer dan nu al het geval is.
Wie moet ik dan sarren en narren, want de horde zal ook verdwijnen....Och kommer en kwel....

  • 3
  • 30 jul 2026 - 16:20
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.297

    Ralf: "Hij weet mensen voor zich te winnen"
    Zeker en daarom zijn o.a. Craig Skinner, GP, Will Courtenay, Paul Monaghan en Ole Shack al vertrokken/gaan vertrekken en heeft Max nog niet bevestigd dat hij blijft ;-)

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 16:15
    • Patrace

      Posts: 6.874

      Je moet wel kijken waarom die mensen zijn vetrokken of gaan vertrekken. Het is heel makkelijk om dat in op het conto van Mekies te zetten, maar dat is niet terecht.
      GP kan een veel beter salaris en een hogere positie krijgen bij McLaren. Ole wil meer thuis in Denemarken zijn.
      Ook Will Courtenay kan een promotie maken.
      Dus dat is heel normaal verloop bij een team dat jaren succesvol is geweest. Je kunt nu eenmaal niet al die mensen binnen Red Bull zo’n promotie geven.

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 16:43
    • f(1)orum

      Posts: 10.297

      Die ;-) staat er niet voor niets natuurlijk. Dit was een referentie naar de woorden van Ralf.

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 16:47
    • Patrace

      Posts: 6.874

      Ah, Ok.

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 17:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.832

    Ik hoop niet dat Max stopt met F1.
    Dan wordt mijn leven nog waardelozer dan nu al het geval is.
    Wie moet ik dan sarren en narren, want de horde zal ook verdwijnen....Och kommer en kwel....

    • + 3
    • 30 jul 2026 - 16:20
    • Mick34

      Posts: 1.330

      Ik hoop dat hij een legende status bij Ferrari kan opbouwen. Dat is ook absoluut het beste team voor hem om heen te gaan. Ze zitten er ieder jaar bij, maar net niet. Ze zijn al heel lang geen kampioen geworden, dus de eer zal daar heel groot zijn.

      Daarnaast, als hij voor Mercedes of McLaren kiest rijdt hij bij een team dat onlangs al zonder hem kampioen is geworden.

      Ik hoop van harte dat we Max snel in rood gaan zien!

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 16:26
    • F1 bekijker

      Posts: 485

      Verlost van de domme huisvrouwen, heerlijk....

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 17:39
  • HarryLam

    Posts: 5.624

    Toch een goed bewaard geheim Max zijn evt transfer, als zelfs de alwetende Ralfie het niet weet.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 17:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.832

      Ralf "de rader" noemen ze hem in Duitsland.....omdat hij overal maar naar......juist.

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 17:30
    • koppie toe

      Posts: 5.507

      Bleef hij maar eens een tijdje onder de radar.

      Voor Ouw, een radar is geen rok.

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 18:03

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar