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'Domenicali heeft bevestigd: Hockenheim terug op Formule 1-kalender'

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'Domenicali heeft bevestigd: Hockenheim terug op Formule 1-kalender'

De Formule 1 lijkt zich op te kunnen maken voor de terugkeer van een iconisch circuit. Hockenheim zou namelijk opnieuw onderdeel worden van de kalender. Volgens F1-journalist Mat Coch heeft FOM-topman Stefano Domenicali de terugkeer bevestigd tegenover meerdere aanwezige journalisten.

Het Duitse circuit zou daarbij kunnen rekenen op steun van Mercedes en Audi. De twee Duitse merken zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de mogelijke terugkeer van Hockenheim. Daarmee lijkt de Formule 1 opnieuw een klassieke locatie aan de kalender toe te voegen.

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Iconisch Hockenheim maakt comeback

De laatste Grand Prix van Duitsland op Hockenheim werd in 2019 verreden. Die race staat nog altijd bekend als een van de spectaculairste wedstrijden van de afgelopen jaren. Onder zeer moeilijke omstandigheden en hevige regen wist Max Verstappen de overwinning te pakken, terwijl meerdere toppers de fout in gingen.

De terugkeer van Hockenheim zou dan ook voor veel nostalgie zorgen bij de Formule 1-fans. Het circuit heeft een rijke geschiedenis in de koningsklasse en was jarenlang een vaste waarde op de kalender. Met de Duitse inbreng van Mercedes en Audi lijkt er bovendien opnieuw voldoende steun te zijn om het evenement nieuw leven in te blazen.

Mercedes en Audi spelen sleutelrol

Vooral de betrokkenheid van Mercedes en Audi is opvallend. Beide fabrikanten hebben een sterke band met Duitsland en zouden zich hard hebben gemaakt voor een nieuwe Grand Prix op eigen bodem. Volgens de berichtgeving heeft FOM-baas Stefano Domenicali inmiddels tegenover meerdere media bevestigd dat Hockenheim terugkeert.

Voorlopig is nog niet bekend wanneer de Grand Prix precies op de kalender zal staan. Wel lijkt de terugkeer van Hockenheim steeds concreter te worden. Als de plannen doorgaan, krijgt de Formule 1 opnieuw een circuit terug waar in het verleden voor spektakel werd gezorgd. De laatste herinnering is in ieder geval een mooie: Verstappen die in 2019 naar een veelbesproken overwinning reed in de Duitse regen.

Beri

Posts: 7.040

De Duitse Grand Prix keert zeker terug heeft Domenicali gezegd. Maar er is met geen woord over Hockenheim gerept. Dit is omdat er geruchten gaan dat niet alleen Hockenheim en de Nürburgring opties zijn (waarvan Hockenheim de meest waarschijnlijke), maar ook dat Berlijn een serieuze optie is voor... [Lees verder]

  • 3
  • 7 aug 2026 - 10:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (10)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.942

    Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland: "Am Wochenende des GP auf dem Hockenheimring wird RTL Deutschland in den Niederlanden schwarz. Die verdammten Niederländer werden das lernen!"

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 10:23
  • Beri

    Posts: 7.040

    De Duitse Grand Prix keert zeker terug heeft Domenicali gezegd. Maar er is met geen woord over Hockenheim gerept. Dit is omdat er geruchten gaan dat niet alleen Hockenheim en de Nürburgring opties zijn (waarvan Hockenheim de meest waarschijnlijke), maar ook dat Berlijn een serieuze optie is voor een straat race. Al dan niet op Tempelhof. Dit wordt weer gevoedt doordat de staat van Baden Württemberg geen subsidies beschikbaar wenst te stellen, terwijl de Duitse regering sportevenementen wel wilt subsidiëren onder bepaalde voorwaarden.

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 10:38
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.342

      @Beri, Tempelhof zou leuk zijn maar Berlijn "groene stad" / groene gemeenteraad etc, die gaat echt geen niet 100% elektrische sport hosten, dat kan je vergeten.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 34.176

      Hochenheim. De laatste GP die daar werd verreden, het was 28 juli 2019, was een geweldige race. Niet alleen sterk wisselende omstandigheden, maar het was er ook bij tijden complete chaos.
      Voor zover ik heb kunnen zien was niet 1 rijder de hele race foutloos. Of misschien dan toch Kvyatt die ik dacht derde werd.
      Twee andere rijders exceleerden deze race.
      Vettel begon ver achteraan en Ferrari was met hem in de aanvals modus. Elke kans die er was werden nieuwe banden gemonteerd. Daardoor was Vettel constant onderweg naar voren. Hij pushte als een dolle. Haalde links en rechts rijders in. Uiteindelijk had hij ietwat geluk met een late safety car. Er waren nog net een paar rondes over. En nog 1 maal gaf hij alles. Hij vloog de rijders voor hem op 1 na voorbij! P2 was verzekerd, maar hij wilde meer. Wilde ook de snelste ronde. Hij wild eaan zijn thuispubliek laten zien wat hij kon. En uiteraard wilde hij het extra puntje verschalken. Dat was na 60 jaar afwezigheid terug geintroduceerd. Een puntje voor de snelste ronde. Juist deze ronde maakt hij zijn enige fout deze race. Hij vloog er af, verloor meerdere secondes. En hij verloor bijna weer de P2 aan Kvyatt. Staat me bij dat Vettell minder dan een seconde voor Kvyatt wist te eindigen.
      De winnaar werd Verstappen. Hij bleef overeind in een foutenfestival. Vooral in de buurt van de dragstrip daar was het spekverziekend glad. Veel auto's vlogen naast de baan. Kan me eigenlijk alleen Kimi Raikkonen, Hamilton en Verstappen herinneren waar de fout niet fataal was. Hoewel het bij Hamilton niet veel scheelde. Verstappen maakte er een gecontroleerde 360, uiteraard was de aanzet van de 360 niet gecontroleerd. Dat was zijn fout die race. Verstappen kreeg de koppositie in de meest chaotische periode van de race en niemand zag hem nog terug. Zijn eerste spin-and-win.

      Het was een waardige laatste race. 1 voor de geschiedenisboeken. Laat het de laatste race blijven.

      Dus doe mij dan maar Nürburgring, Bilster Berg, Berlin-Tempelhof of de FE on steroids race in Berlin-stad.
      Of voor mij part heropen AVUS-Berlin, Großdeutschlandring-Hohnstein, Motodrom Gelsenkirchen-Almaring. Of de Norrisring-Nürnberg.

      Maar niet Hochenheim. Of ze moeten garantie geven op regen tijdens de GP

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:29
    • Larry Perkins

      Posts: 66.942

      De reactie van @Snailer in beelden…

      [b] 2019 German Grand Prix: Race Highlights [b]
      (7,37 minuten)
      https://youtu.be/RYHQmBULhLc

      [b] Extended Highlights | 2019 German Grand Prix [b]
      (20,19 minuten)
      https://youtu.be/dNUSQurmRjw

      Gern geschehen!

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.942

      * correcties:
      2019 German Grand Prix: Race Highlights
      Extended Highlights | 2019 German Grand Prix

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:23
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.342

    Incoming alle commentatoren : " het stadiongedeelte".

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 11:33
  • Pietje Bell

    Posts: 36.098

    Zie in zijn bericht nergens het circuit Hockenheim benoemd.

    Mat Coch
    @matcoch
    ·
    3 u
    In the Liberty Media Q2 earnings call, Stefano Domenicali said a German GP return 'definitely will happen'. This follows recent comments about potential interest in the event's return, at a time when F1 is seemingly in the market for a potential season finale. #F1
    1/3

    3 u
    Domenicali qualified his comments by saying there's a lot to be done and there's nothing imminent but it is a key market, citing the presence of Mercedes and Audi. "I think Germany wants us to think in the medium term if they can come back into the calendar," he said. #F1
    2/3

    F1 has a maximum of 24 slots on the calendar, a lot of those are filled for the medium term. That scarcity is important as it drives up the asking price with a FOMO premium. Be great to see a traditional venue return over a soulless new addition. #F1
    3/3

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 11:34
  • walter33

    Posts: 1.016

    Mogen ze wel eerst de oude baan terughalen,was 100x beter als deze kartbaan.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 12:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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