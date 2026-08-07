De Formule 1 lijkt zich op te kunnen maken voor de terugkeer van een iconisch circuit. Hockenheim zou namelijk opnieuw onderdeel worden van de kalender. Volgens F1-journalist Mat Coch heeft FOM-topman Stefano Domenicali de terugkeer bevestigd tegenover meerdere aanwezige journalisten.

Het Duitse circuit zou daarbij kunnen rekenen op steun van Mercedes en Audi. De twee Duitse merken zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de mogelijke terugkeer van Hockenheim. Daarmee lijkt de Formule 1 opnieuw een klassieke locatie aan de kalender toe te voegen.

Iconisch Hockenheim maakt comeback

De laatste Grand Prix van Duitsland op Hockenheim werd in 2019 verreden. Die race staat nog altijd bekend als een van de spectaculairste wedstrijden van de afgelopen jaren. Onder zeer moeilijke omstandigheden en hevige regen wist Max Verstappen de overwinning te pakken, terwijl meerdere toppers de fout in gingen.

De terugkeer van Hockenheim zou dan ook voor veel nostalgie zorgen bij de Formule 1-fans. Het circuit heeft een rijke geschiedenis in de koningsklasse en was jarenlang een vaste waarde op de kalender. Met de Duitse inbreng van Mercedes en Audi lijkt er bovendien opnieuw voldoende steun te zijn om het evenement nieuw leven in te blazen.

Mercedes en Audi spelen sleutelrol

Vooral de betrokkenheid van Mercedes en Audi is opvallend. Beide fabrikanten hebben een sterke band met Duitsland en zouden zich hard hebben gemaakt voor een nieuwe Grand Prix op eigen bodem. Volgens de berichtgeving heeft FOM-baas Stefano Domenicali inmiddels tegenover meerdere media bevestigd dat Hockenheim terugkeert.

Voorlopig is nog niet bekend wanneer de Grand Prix precies op de kalender zal staan. Wel lijkt de terugkeer van Hockenheim steeds concreter te worden. Als de plannen doorgaan, krijgt de Formule 1 opnieuw een circuit terug waar in het verleden voor spektakel werd gezorgd. De laatste herinnering is in ieder geval een mooie: Verstappen die in 2019 naar een veelbesproken overwinning reed in de Duitse regen.