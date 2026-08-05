Johnny Herbert toont begrip voor de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. De Australiër greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en zag zijn achterstand op teamgenoot Lando Norris groeien. Volgens Herbert slaat de twijfel nu toe bij Piastri, en wordt het nu echt zwaar.

Precies een jaar geleden leefde Piastri op een roze wolk. Hij ging de zomerstop in als de leider in het wereldkampioenschap, en leek de overhand te hebben ten opzichte van zijn McLaren-teamgenoot Norris. In de tweede helft van het jaar viel hij echter ver terug, en zag hij Norris de wereldtitel grijpen. Dit jaar aast Piastri op sportieve wraak, maar dat wil niet lukken. Hij heeft weer een flinke achterstand op Norris, en ziet dat de Brit soms kleine tactische voordeeltjes krijgt.

Wat is er aan de hand met Piastri?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert leeft mee met Piastri. De Brit geeft zijn kijk op de zaak bij gokplatform Casinostugan: "Wat er met Oscar gebeurt, gebeurt echt in elk team. Die druk is er altijd geweest bij Oscar. Ja, hij heeft een management om zich heen met Mark Webber. Ja, hij had het momentum aan zijn zijde. Maar dat momentum is aan het wegebben."

Herbert denkt dat dit bij Piastri tussen de oren gaat zitten: "Je voelt dat als coureur, want je hebt het gevoel dat je de baan op moet gaan en Lando elke keer moet verslaan. En als je dat niet kunt doen, dan slaat de zelftwijfel toe. Alles wordt dan uitvergroot. Het zit niet meer voor in je gedachten, maar het sluimert ergens in het midden van je brein."

'Verhalen gaan de kant van Norris op'

Piastri vocht in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije mee voor de zege, maar viel uiteindelijk uit met versnellingsbakproblemen. Daarnaast werd zijn zitje ook in verband gebracht met Max Verstappen, en Herbert wijst naar de lastige situatie. Hij stelt dat het doorwerkt in de onderlinge dynamiek in het team: "Je kunt er niet aan ontsnappen. Je hoort geruchten, je hoort het gepraat, en na wat er in Hongarije is gebeurd, hoor je de positieve verhalen die de kant van Lando opgaan."