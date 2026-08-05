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Twijfel slaat toe over situatie Piastri: "Sluimert in je brein"

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Twijfel slaat toe over situatie Piastri: "Sluimert in je brein"

Johnny Herbert toont begrip voor de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. De Australiër greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en zag zijn achterstand op teamgenoot Lando Norris groeien. Volgens Herbert slaat de twijfel nu toe bij Piastri, en wordt het nu echt zwaar.

Precies een jaar geleden leefde Piastri op een roze wolk. Hij ging de zomerstop in als de leider in het wereldkampioenschap, en leek de overhand te hebben ten opzichte van zijn McLaren-teamgenoot Norris. In de tweede helft van het jaar viel hij echter ver terug, en zag hij Norris de wereldtitel grijpen. Dit jaar aast Piastri op sportieve wraak, maar dat wil niet lukken. Hij heeft weer een flinke achterstand op Norris, en ziet dat de Brit soms kleine tactische voordeeltjes krijgt.

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Wat is er aan de hand met Piastri?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert leeft mee met Piastri. De Brit geeft zijn kijk op de zaak bij gokplatform Casinostugan: "Wat er met Oscar gebeurt, gebeurt echt in elk team. Die druk is er altijd geweest bij Oscar. Ja, hij heeft een management om zich heen met Mark Webber. Ja, hij had het momentum aan zijn zijde. Maar dat momentum is aan het wegebben."

Herbert denkt dat dit bij Piastri tussen de oren gaat zitten: "Je voelt dat als coureur, want je hebt het gevoel dat je de baan op moet gaan en Lando elke keer moet verslaan. En als je dat niet kunt doen, dan slaat de zelftwijfel toe. Alles wordt dan uitvergroot. Het zit niet meer voor in je gedachten, maar het sluimert ergens in het midden van je brein."

'Verhalen gaan de kant van Norris op'

Piastri vocht in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije mee voor de zege, maar viel uiteindelijk uit met versnellingsbakproblemen. Daarnaast werd zijn zitje ook in verband gebracht met Max Verstappen, en Herbert wijst naar de lastige situatie. Hij stelt dat het doorwerkt in de onderlinge dynamiek in het team: "Je kunt er niet aan ontsnappen. Je hoort geruchten, je hoort het gepraat, en na wat er in Hongarije is gebeurd, hoor je de positieve verhalen die de kant van Lando opgaan."

F1 Nieuws Johnny Herbert Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

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  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.168

    "...Maar dat momentum is aan het wegebben."

    Hmm. Ik zeg: Wegwebber en Wegherbert. Worden denk ik door niemand écht gemist...

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 13:30
  • Ernie5335

    Posts: 5.952

    Ah, Sjonnie Herbert heeft ook weer iets geblaat. Blij dat hij geen "legende" genoemd wordt,
    want dat schept toch andere verwachtingen...

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Johnny Herbert -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 25 jun 1964 (62)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
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McLaren
McLaren
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