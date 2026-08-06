Fernando Alonso heeft opnieuw de aandacht getrokken in Monaco, al was het dit keer niet vanwege zijn prestaties op het circuit. De tweevoudig wereldkampioen werd namelijk gespot achter het stuur van zijn exclusieve Lamborghini Sian FKP 37, een hypercar waarvan wereldwijd slechts 63 coupés zijn gebouwd.

Op sociale media circuleren beelden waarop de donkerblauwe Lamborghini rustig door de straten van Monaco rijdt. Hoewel de bestuurder niet duidelijk in beeld komt, is het vrijwel zeker dat Alonso achter het stuur zit. Eerder dit jaar werd de Spanjaard al gefotografeerd bij dezelfde auto, die bovendien is voorzien van een kentekenplaat met zijn iconische racenummer 14.

Unieke Lamborghini met meer dan 800 pk

De korte video laat zien hoe Alonso met de Sian achter een scooter aansluit bij een zebrapad, waarna de indrukwekkende V12-motor onder een viaduct nadrukkelijk van zich laat horen. Omstanders hebben hun telefoons al in de aanslag nog voordat de hypercar de kruising heeft verlaten.

De Lamborghini Sian FKP 37 werd in 2019 gepresenteerd als het eerste hybride productiemodel van het Italiaanse merk. Lamborghini koos daarbij niet voor een traditionele batterij, maar voor een innovatief systeem met supercondensatoren. Samen met de atmosferische 6,5-liter V12 levert dat een gecombineerd vermogen van 819 pk. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 2,8 seconden, terwijl de topsnelheid boven de 355 km/u ligt.

Miljoenencollectie van Alonso blijft groeien

De Sian is bovendien een van de meest exclusieve auto's ter wereld. Lamborghini produceerde slechts 63 coupés en 19 roadsters, waarbij alle exemplaren al verkocht waren voordat het model officieel werd onthuld. De nieuwprijs bedroeg ongeveer 3,3 miljoen euro, maar op de huidige markt worden bedragen van ruim vijf miljoen euro betaald voor een exemplaar.

De Lamborghini maakt deel uit van de indrukwekkende autocollectie van Alonso, die volgens verschillende schattingen een waarde heeft van ongeveer 32 miljoen pond. De Aston Martin-coureur bezit onder meer ook een unieke Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, een zeldzame Mercedes CLK GTR, een Ferrari F40 en de nieuwste Aston Martin DBX S. Daarmee beschikt de Spanjaard over een van de meest exclusieve privécollecties in de Formule 1.