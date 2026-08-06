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Alonso gespot in hypercar: Zeldzame Lamborghini trekt alle aandacht in Monaco

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Alonso gespot in hypercar: Zeldzame Lamborghini trekt alle aandacht in Monaco

Fernando Alonso heeft opnieuw de aandacht getrokken in Monaco, al was het dit keer niet vanwege zijn prestaties op het circuit. De tweevoudig wereldkampioen werd namelijk gespot achter het stuur van zijn exclusieve Lamborghini Sian FKP 37, een hypercar waarvan wereldwijd slechts 63 coupés zijn gebouwd.

Op sociale media circuleren beelden waarop de donkerblauwe Lamborghini rustig door de straten van Monaco rijdt. Hoewel de bestuurder niet duidelijk in beeld komt, is het vrijwel zeker dat Alonso achter het stuur zit. Eerder dit jaar werd de Spanjaard al gefotografeerd bij dezelfde auto, die bovendien is voorzien van een kentekenplaat met zijn iconische racenummer 14.

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Unieke Lamborghini met meer dan 800 pk

De korte video laat zien hoe Alonso met de Sian achter een scooter aansluit bij een zebrapad, waarna de indrukwekkende V12-motor onder een viaduct nadrukkelijk van zich laat horen. Omstanders hebben hun telefoons al in de aanslag nog voordat de hypercar de kruising heeft verlaten.

De Lamborghini Sian FKP 37 werd in 2019 gepresenteerd als het eerste hybride productiemodel van het Italiaanse merk. Lamborghini koos daarbij niet voor een traditionele batterij, maar voor een innovatief systeem met supercondensatoren. Samen met de atmosferische 6,5-liter V12 levert dat een gecombineerd vermogen van 819 pk. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 2,8 seconden, terwijl de topsnelheid boven de 355 km/u ligt.

Miljoenencollectie van Alonso blijft groeien

De Sian is bovendien een van de meest exclusieve auto's ter wereld. Lamborghini produceerde slechts 63 coupés en 19 roadsters, waarbij alle exemplaren al verkocht waren voordat het model officieel werd onthuld. De nieuwprijs bedroeg ongeveer 3,3 miljoen euro, maar op de huidige markt worden bedragen van ruim vijf miljoen euro betaald voor een exemplaar.

De Lamborghini maakt deel uit van de indrukwekkende autocollectie van Alonso, die volgens verschillende schattingen een waarde heeft van ongeveer 32 miljoen pond. De Aston Martin-coureur bezit onder meer ook een unieke Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, een zeldzame Mercedes CLK GTR, een Ferrari F40 en de nieuwste Aston Martin DBX S. Daarmee beschikt de Spanjaard over een van de meest exclusieve privécollecties in de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (4)

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  • meister

    Posts: 4.345

    Ja die komt in de straten van Monaco ook echt tot zijn recht.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 08:57
    • Need5Speed

      Posts: 4.226

      Over de grens zijn een paar leuke stuurweggetjes.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 09:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.333

    Deze Lamborghini is fraai maar niet “Ferrari F40 cool” , zeker niet in het decor van de straten van Monte Carlo.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 09:28
    • misstappen

      Posts: 3.633

      over smaak valt niet te twisten.., ik ruil mijn afgetrapte BMW-tje zo in voor die lambo..

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 09:45

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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