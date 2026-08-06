Adrian Newey heeft er alle vertrouwen in dat Fernando Alonso ook volgend seizoen voor Aston Martin uitkomt. De topontwerper noemt de tweevoudig wereldkampioen van onschatbare waarde voor het team uit Silverstone en verwacht dat de samenwerking wordt voortgezet, ondanks het aflopende contract van de Spanjaard.

Alonso's verbintenis loopt na dit seizoen af. De 45-jarige coureur liet eerder weten dat hij na de zomerstop een beslissing zal nemen over zijn toekomst. Daarbij speelt volgens hem niet de competitiviteit van Aston Martin de hoofdrol, maar vooral de vraag of de Formule 1 hem nog voldoende plezier en adrenaline biedt.

Newey wil Alonso koste wat kost behouden

Aston Martin kende een bijzonder moeizame start van het seizoen. Problemen met de AMR26 en de nieuwe Honda-krachtbron zorgden ervoor dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll de eerste races nauwelijks uit de verf kwamen. Inmiddels lijken de grote updates, die tijdens de Grand Prix van Hongarije werden geïntroduceerd, hun vruchten af te werpen. Alonso haalde daar voor het eerst dit seizoen Q2.

Newey ziet dan ook geen reden waarom Alonso zou vertrekken. "Fernando is een uitzonderlijke coureur. Hij levert enorm veel waarde voor het team, zowel met zijn feedback als met zijn snelheid op de baan. Daarom willen we hem er graag bij houden. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat hij het hier naar zijn zin heeft en dat we onze samenwerking gewoon voortzetten", aldus de Brit.

Alonso twijfelt niet aan Aston Martin, maar aan de Formule 1

Hoewel Alonso overtuigd is van de toekomst van Aston Martin, ligt zijn twijfel ergens anders. De Spanjaard heeft alle vertrouwen in Newey en Honda, maar vraagt zich af of de huidige Formule 1 hem nog wel hetzelfde gevoel geeft als vroeger.

"Ik twijfel er geen moment aan dat Adrian ons vroeg of laat de beste auto van het veld zal geven. Ook Honda krijgt de problemen uiteindelijk opgelost, daar ben ik van overtuigd. Ik voel me nog altijd fit, gemotiveerd en snel genoeg om door te gaan. Alleen moet ik ook plezier blijven beleven aan het racen."

Volgens Alonso is juist dat laatste de grote vraag. "Vanuit de cockpit voelt de Formule 1 anders dan vroeger. De adrenaline die ik jarenlang voelde, is minder geworden en dat is iets waar ik goed over moet nadenken. Het heeft niets te maken met de prestaties van Aston Martin, maar alles met de vraag of de Formule 1 mij nog altijd het gevoel geeft waarvoor ik al die jaren ben blijven racen."