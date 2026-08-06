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Aston Martin en Newey rekenen op Alonso: "We denken dat hij blijft"

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Aston Martin en Newey rekenen op Alonso: "We denken dat hij blijft"

Adrian Newey heeft er alle vertrouwen in dat Fernando Alonso ook volgend seizoen voor Aston Martin uitkomt. De topontwerper noemt de tweevoudig wereldkampioen van onschatbare waarde voor het team uit Silverstone en verwacht dat de samenwerking wordt voortgezet, ondanks het aflopende contract van de Spanjaard.

Alonso's verbintenis loopt na dit seizoen af. De 45-jarige coureur liet eerder weten dat hij na de zomerstop een beslissing zal nemen over zijn toekomst. Daarbij speelt volgens hem niet de competitiviteit van Aston Martin de hoofdrol, maar vooral de vraag of de Formule 1 hem nog voldoende plezier en adrenaline biedt.

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Newey wil Alonso koste wat kost behouden

Aston Martin kende een bijzonder moeizame start van het seizoen. Problemen met de AMR26 en de nieuwe Honda-krachtbron zorgden ervoor dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll de eerste races nauwelijks uit de verf kwamen. Inmiddels lijken de grote updates, die tijdens de Grand Prix van Hongarije werden geïntroduceerd, hun vruchten af te werpen. Alonso haalde daar voor het eerst dit seizoen Q2.

Newey ziet dan ook geen reden waarom Alonso zou vertrekken. "Fernando is een uitzonderlijke coureur. Hij levert enorm veel waarde voor het team, zowel met zijn feedback als met zijn snelheid op de baan. Daarom willen we hem er graag bij houden. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat hij het hier naar zijn zin heeft en dat we onze samenwerking gewoon voortzetten", aldus de Brit.

Alonso twijfelt niet aan Aston Martin, maar aan de Formule 1

Hoewel Alonso overtuigd is van de toekomst van Aston Martin, ligt zijn twijfel ergens anders. De Spanjaard heeft alle vertrouwen in Newey en Honda, maar vraagt zich af of de huidige Formule 1 hem nog wel hetzelfde gevoel geeft als vroeger.

"Ik twijfel er geen moment aan dat Adrian ons vroeg of laat de beste auto van het veld zal geven. Ook Honda krijgt de problemen uiteindelijk opgelost, daar ben ik van overtuigd. Ik voel me nog altijd fit, gemotiveerd en snel genoeg om door te gaan. Alleen moet ik ook plezier blijven beleven aan het racen."

Volgens Alonso is juist dat laatste de grote vraag. "Vanuit de cockpit voelt de Formule 1 anders dan vroeger. De adrenaline die ik jarenlang voelde, is minder geworden en dat is iets waar ik goed over moet nadenken. Het heeft niets te maken met de prestaties van Aston Martin, maar alles met de vraag of de Formule 1 mij nog altijd het gevoel geeft waarvoor ik al die jaren ben blijven racen."

Damon Hill

Posts: 19.861

Het houdt een keer op. En ja, het is al belachelijk knap dat Alonso zolang competitief blijft en met name seizoen 2023 vond ik echt geweldig, met 8 podiumplekken (en Lance... gewoon 0, N-U-L!!!). Maar met de jaren wordt zelfs Alonso steeds iets minder en dat is logisch. Het is nu zelfs zo erg dat... [Lees verder]

  • 1
  • 6 aug 2026 - 21:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Adrian Newey Aston Martin

Reacties (1)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.859

    Het houdt een keer op. En ja, het is al belachelijk knap dat Alonso zolang competitief blijft en met name seizoen 2023 vond ik echt geweldig, met 8 podiumplekken (en Lance... gewoon 0, N-U-L!!!). Maar met de jaren wordt zelfs Alonso steeds iets minder en dat is logisch. Het is nu zelfs zo erg dat Lance soms sneller is. En dat is niet omdat Lance beter wordt, maar Alonso gewoon echt te oud.

    Stop ermee voordat je een soort Valentino Rossi wordt (ja, dat was echt het perfecte voorbeeld voor wie het gezien hebben en MotoGP volgen) die té lang door is gegaan en zichzelf een beetje voor schut zet. Want volgend jaar gaat het weer iets langzamer zijn dan dit jaar. Ook als je Alonso fan bent snap ik niet de lol van je eigen idool achterin zien modderen en niet meer de vorm kunnen vinden van vroeger. Ik kan me ook niet voorstellen dat Valentino Rossi fans het oprecht leuk vonden om Rossi achteraan te zien rijden en vaak te zien crashen. Wat is de lol dan nog? Stop dan gewoon.

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 21:12

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Ferrari
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McLaren
220
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Red Bull Racing
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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