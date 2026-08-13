Charles Leclerc heeft Ferrari opgeroepen om vol gas door te gaan met het ontwikkelen van de auto. De Monegask ziet dat upgrades dit seizoen een veel grotere impact hebben dan in voorgaande jaren en wil dat de Italiaanse renstal daarom agressief blijft investeren in verbeteringen.

Ferrari begon het seizoen als de enige renstal die Mercedes enigszins kon bijbenen, maar wist het gat de afgelopen maanden verder te verkleinen. De Italianen boekten al zeges in Barcelona en Silverstone en staan voor de zomerstop 72 punten achter Mercedes. In theorie kan dat verschil na de volgende Grand Prix nog maar veertien punten bedragen.

Leclerc wil dat Ferrari blijft pushen

Volgens Leclerc kan iedere upgrade dit seizoen een enorm verschil maken. "Elke verbetering is dit jaar veel belangrijker dan in het verleden. Met een goede upgrade kun je een veel grotere stap vooruit zetten. Dat hebben we dit weekend ook bij McLaren gezien", vertelt de Ferrari-coureur in het bijzijn van diverse pers.

Daarom wil Leclerc dat Ferrari vooral niet van zijn agressieve ontwikkelingsstrategie afwijkt. "We moeten ervoor zorgen dat we de ontwikkelingen blijven volgen en vooral agressief blijven. We hebben dat tot nu toe goed gedaan met ons ontwikkelingsprogramma en daar moeten we mee doorgaan. Dan zien we vanzelf hoe ver ons dat brengt."

Ferrari heeft de afgelopen races laten zien dat het gat naar Mercedes kleiner wordt. De Scuderia scoorde in vier van de laatste vijf races meer punten dan de Duitse concurrent. Leclerc ziet daardoor kansen om na de zomerstop verder terug te komen in de strijd om de wereldtitel.

Ferrari begrijpt eigen prestaties niet

Toch blijft Leclerc met een groot vraagteken zitten na de tegenvallende Grand Prix van Hongarije. Ferrari had vooraf juist hoge verwachtingen van het weekend, maar zag beide auto's slechts als vierde en vijfde finishen. Dat past volgens Leclerc in een opvallend patroon.

"Het was een teleurstellend weekend. Als ik naar de laatste drie races kijk, valt vooral iets vreemds op. In twee races waarvan we vooraf dachten dat we het moeilijk zouden krijgen, eindigden we als eerste en tweede. In de race waarin we juist sterk dachten te zijn, werden we vierde en vijfde", legt hij uit.

Volgens Leclerc is het bovendien geen kwestie van één Ferrari-coureur die boven verwachting presteert. "Beide auto's lijken hetzelfde patroon te volgen. We zijn goed op momenten waarop we dat niet verwachten en juist minder sterk wanneer we denken dat we goed voor de dag zullen komen. We moeten begrijpen waar dat vandaan komt."

Ferrari heeft daarmee niet alleen de opdracht om sneller te worden, maar ook om beter te begrijpen waarom de prestaties zo moeilijk te voorspellen zijn. Leclerc hoopt dat agressieve upgrades na de zomerstop voor meer stabiliteit én een verdere aansluiting bij Mercedes zorgen.