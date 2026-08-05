Fernando Alonso, zijn entourage en Aston Martin zijn achter de schermen bezig met een mogelijke contractverlenging. Terwijl de Formule 1 zich in de zomerstop bevindt overweegt de Spanjaard zijn opties voor komend seizoen, mits die er zijn. Naar verluidt wil de tweevoudig wereldkampioen nog één financiële klapper maken voordat hij de koningsklasse van de autosport vaarwel zegt.

Alonso is een van de sleutelfiguren in de rijdersmarkt van 2026. Net als bij Max Verstappen en Carlos Sainz is het afwachten geblazen wat zij daadwerkelijk gaan doen in 2027. Alonso werd genoemd bij Alpine, al zijn de laatste geruchten dat de Franse renstal geen interesse meer heeft.

'Alonso stelt torenhoge eisen'

Eenmaal aangekomen bij de onderhandelingstafel, schijnt Alonso torenhoge eisen te hebben gesteld bij Aston Martin. Volgens F1-journalist Marc Limacher wil de Spanjaard twee jaar verlengen, maar wil hij maar liefst 40 miljoen euro per jaar opstrijken.

Momenteel verdient Alonso 30 miljoen euro per jaar bij Aston Martin. Het team uit Silverstone, waar Lawrence Stroll en Adrian Newey voor een groot deel de dienst uitmaken, zullen andere opties moeten overwegen aangezien hun topcoureur al 45 jaar is.

Mocht Aston Martin de eisen van Alonso inwilligen, komt hij in de top-drie grootverdieners met Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander pakt bij Red Bull Racing maar liefst 60 miljoen euro per jaar, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari 50 miljoen euro per jaar opstrijkt.

Sainz in beeld bij Aston Martin

Wie een van de opties kan zijn om Alonso te vervangen, is landgenoot Sainz. De viervoudig Grand Prix-winnaar lijkt op een dood spoor te zijn geraakt bij Williams en lonkt naar een exit. Aston Martin, waar de financiële mogelijkheden aantoonbaar groter zijn, kan de Madrileen een uitstekende uitweg bieden. Daarnaast is ook Alpine een gegadigde kandidaat om Sainz binnen te hengelen.

Aston Martin kent tot dusver een rampzalig seizoen in 2026. Het team uit Silverstone had alle hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar sloeg de plank volledig mis. Met een trillende auto en een matige Honda-motor achterin, scoorde Alonso tot dusver één punt. In Hongarije werd er tevens progressie geboekt na maar liefst 16 upgrades op de AMR26.