Fernando Alonso, zijn entourage en Aston Martin zijn achter de schermen bezig met een mogelijke contractverlenging. Terwijl de Formule 1 zich in de zomerstop bevindt overweegt de Spanjaard zijn opties voor komend seizoen, mits die er zijn. Naar verluidt wil de tweevoudig wereldkampioen nog één financiële klapper maken voordat hij de koningsklasse van de autosport vaarwel zegt.
Alonso is een van de sleutelfiguren in de rijdersmarkt van 2026. Net als bij Max Verstappen en Carlos Sainz is het afwachten geblazen wat zij daadwerkelijk gaan doen in 2027. Alonso werd genoemd bij Alpine, al zijn de laatste geruchten dat de Franse renstal geen interesse meer heeft.
'Alonso stelt torenhoge eisen'
Eenmaal aangekomen bij de onderhandelingstafel, schijnt Alonso torenhoge eisen te hebben gesteld bij Aston Martin. Volgens F1-journalist Marc Limacher wil de Spanjaard twee jaar verlengen, maar wil hij maar liefst 40 miljoen euro per jaar opstrijken.
Momenteel verdient Alonso 30 miljoen euro per jaar bij Aston Martin. Het team uit Silverstone, waar Lawrence Stroll en Adrian Newey voor een groot deel de dienst uitmaken, zullen andere opties moeten overwegen aangezien hun topcoureur al 45 jaar is.
Mocht Aston Martin de eisen van Alonso inwilligen, komt hij in de top-drie grootverdieners met Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander pakt bij Red Bull Racing maar liefst 60 miljoen euro per jaar, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari 50 miljoen euro per jaar opstrijkt.
Sainz in beeld bij Aston Martin
Wie een van de opties kan zijn om Alonso te vervangen, is landgenoot Sainz. De viervoudig Grand Prix-winnaar lijkt op een dood spoor te zijn geraakt bij Williams en lonkt naar een exit. Aston Martin, waar de financiële mogelijkheden aantoonbaar groter zijn, kan de Madrileen een uitstekende uitweg bieden. Daarnaast is ook Alpine een gegadigde kandidaat om Sainz binnen te hengelen.
Aston Martin kent tot dusver een rampzalig seizoen in 2026. Het team uit Silverstone had alle hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar sloeg de plank volledig mis. Met een trillende auto en een matige Honda-motor achterin, scoorde Alonso tot dusver één punt. In Hongarije werd er tevens progressie geboekt na maar liefst 16 upgrades op de AMR26.
Reacties (4)Login om te reageren
Posts: 7.878
Belachelijk bedrag voor een 45 jarige coureur. Men kan beter proberen Sainz binnen te hengelen.
Posts: 36.077
Er moet natuurlijk wel brood op de plank komen, want hij heeft één van de duurste
villa's in Mareterra gekocht. Kan de afbeelding niet zo snel vinden, maar het is net
zo één als deze met 3 verdiepingen er bovenop. Met 4 kinderen is zo' n 660m²
appartementje natuurlijk aan de krappe kant.
ibb.co/Ng0GwG88
Posts: 8.748
Gelijk heeft hij, voor Newey die eigenlijk ook al met pensioen had moeten zijn, betalen ze ook de hoofdprijs. Dit wordt het duurste bejaardenhuis ooit.
Posts: 839
Ik lees dat Sainz een kanshebber is bij een vertrek van Alonso, maar is het ondenkbaar dat Max Verstappen een serieuze kandidaat wordt voor dat stoeltje nu de recente aero update van het team een redelijke stap voorwaarts blijkt te zijn en nu in Zandvoort een naar verluid aanzienlijk betere motor (30pk tot 50pk winst) door Honda wordt gepresenteerd. Stel dat het team hiermee een goede volgende stap voorwaarts zet. Max heeft ook een goede relatie met Honda en met Adrian Newey. Misschien dat voor 2028 het wel een optie voor Max Verstappen is/wordt als ze in 2027 de aansluiting vinden.