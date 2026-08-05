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'Alonso gaat hoog in de bomen en stelt torenhoge eisen bij Aston Martin'

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'Alonso gaat hoog in de bomen en stelt torenhoge eisen bij Aston Martin'

Fernando Alonso, zijn entourage en Aston Martin zijn achter de schermen bezig met een mogelijke contractverlenging. Terwijl de Formule 1 zich in de zomerstop bevindt overweegt de Spanjaard zijn opties voor komend seizoen, mits die er zijn. Naar verluidt wil de tweevoudig wereldkampioen nog één financiële klapper maken voordat hij de koningsklasse van de autosport vaarwel zegt. 

Alonso is een van de sleutelfiguren in de rijdersmarkt van 2026. Net als bij Max Verstappen en Carlos Sainz is het afwachten geblazen wat zij daadwerkelijk gaan doen in 2027. Alonso werd genoemd bij Alpine, al zijn de laatste geruchten dat de Franse renstal geen interesse meer heeft

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'Alonso stelt torenhoge eisen'

Eenmaal aangekomen bij de onderhandelingstafel, schijnt Alonso torenhoge eisen te hebben gesteld bij Aston Martin. Volgens F1-journalist Marc Limacher wil de Spanjaard twee jaar verlengen, maar wil hij maar liefst 40 miljoen euro per jaar opstrijken. 

Momenteel verdient Alonso 30 miljoen euro per jaar bij Aston Martin. Het team uit Silverstone, waar Lawrence Stroll en Adrian Newey voor een groot deel de dienst uitmaken, zullen andere opties moeten overwegen aangezien hun topcoureur al 45 jaar is. 

Mocht Aston Martin de eisen van Alonso inwilligen, komt hij in de top-drie grootverdieners met Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander pakt bij Red Bull Racing maar liefst 60 miljoen euro per jaar, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari 50 miljoen euro per jaar opstrijkt. 

Sainz in beeld bij Aston Martin 

Wie een van de opties kan zijn om Alonso te vervangen, is landgenoot Sainz. De viervoudig Grand Prix-winnaar lijkt op een dood spoor te zijn geraakt bij Williams en lonkt naar een exit. Aston Martin, waar de financiële mogelijkheden aantoonbaar groter zijn, kan de Madrileen een uitstekende uitweg bieden. Daarnaast is ook Alpine een gegadigde kandidaat om Sainz binnen te hengelen. 

Aston Martin kent tot dusver een rampzalig seizoen in 2026. Het team uit Silverstone had alle hoop gegooid op de nieuwe reglementen, maar sloeg de plank volledig mis. Met een trillende auto en een matige Honda-motor achterin, scoorde Alonso tot dusver één punt. In Hongarije werd er tevens progressie geboekt na maar liefst 16 upgrades op de AMR26.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (4)

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  • jd2000

    Posts: 7.878

    Belachelijk bedrag voor een 45 jarige coureur. Men kan beter proberen Sainz binnen te hengelen.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:22
  • Pietje Bell

    Posts: 36.077

    Er moet natuurlijk wel brood op de plank komen, want hij heeft één van de duurste
    villa's in Mareterra gekocht. Kan de afbeelding niet zo snel vinden, maar het is net
    zo één als deze met 3 verdiepingen er bovenop. Met 4 kinderen is zo' n 660m²
    appartementje natuurlijk aan de krappe kant.

    ibb.co/Ng0GwG88

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:27
  • Joeppp

    Posts: 8.748

    Gelijk heeft hij, voor Newey die eigenlijk ook al met pensioen had moeten zijn, betalen ze ook de hoofdprijs. Dit wordt het duurste bejaardenhuis ooit.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:27
  • MightyMax

    Posts: 839

    Ik lees dat Sainz een kanshebber is bij een vertrek van Alonso, maar is het ondenkbaar dat Max Verstappen een serieuze kandidaat wordt voor dat stoeltje nu de recente aero update van het team een redelijke stap voorwaarts blijkt te zijn en nu in Zandvoort een naar verluid aanzienlijk betere motor (30pk tot 50pk winst) door Honda wordt gepresenteerd. Stel dat het team hiermee een goede volgende stap voorwaarts zet. Max heeft ook een goede relatie met Honda en met Adrian Newey. Misschien dat voor 2028 het wel een optie voor Max Verstappen is/wordt als ze in 2027 de aansluiting vinden.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 17:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 202
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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