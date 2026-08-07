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'Aston Martin kondigt in Zandvoort langer verblijf Alonso aan'

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'Aston Martin kondigt in Zandvoort langer verblijf Alonso aan'

Fernando Alonso lijkt ook de komende jaren actief te blijven in de Formule 1. Volgens het Spaanse Marca heeft de tweevoudig wereldkampioen besloten zijn aflopende contract bij Aston Martin te verlengen. De officiële aankondiging zou mogelijk al tijdens het raceweekend in Zandvoort volgen.

Daarmee lijkt een einde te komen aan maandenlange speculaties over de toekomst van de Spanjaard. Alonso werd de voorbije weken nog nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Alpine, maar volgens de Spaanse berichtgeving blijft hij het team uit Silverstone trouw. Aston Martin beleefde een nachtmerrie van een eerste seizoenshelft, maar kennelijk heeft de 45-jarige alsnog vertrouwen in het team van Adrian Newey en Lawrence Stroll

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Megacontract lonkt voor Alonso

Volgens Marca zet Alonso binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst voor 2027. De ervaren coureur zou daarbij stevig hebben ingezet tijdens de onderhandelingen. Zo zou hij een jaarsalaris van liefst veertig miljoen euro hebben geëist om zijn verblijf bij Aston Martin te verlengen.

Als beide partijen de laatste details afronden, kan de contractverlenging al tijdens de Grand Prix van Nederland wereldkundig worden gemaakt. Daarmee verzekert Aston Martin zich opnieuw van de diensten van de 45-jarige Spanjaard, die bovendien een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de auto richting de nieuwe reglementen.

Silly Season draait op volle toeren

Met een langer verblijf van Alonso lijkt opnieuw een belangrijk puzzelstukje op de transfermarkt te zijn ingevuld. Alpine moet daardoor op zoek naar alternatieven, nadat de Franse renstal hoopte de ervaren Spanjaard terug te halen.

Ondertussen draait de geruchtenmolen in de Formule 1 op volle toeren. Niet alleen de toekomst van Alonso houdt de paddock bezig, ook die van Max Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Oscar Piastri en Sergio Pérez zorgt voor volop speculatie. Met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort in aantocht lijkt de kans groot dat de komende weken meerdere belangrijke knopen worden doorgehakt.

Damon Hill

Posts: 19.864

Ja en straks, omdat Alonso echt te oud is, is Lance steeds vaak sneller en kunnen ze zeggen: "zie je wel! Lance is gewoon een hele goede coureur, hij verslaat een 2-voudig wereldkampioen!" En de meesten gaan er nog intrappen ook.

  • 3
  • 7 aug 2026 - 11:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.002

    Dus in Italië en Spanje rijd hij ook nog. ;-)

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 10:07
  • Pietje Bell

    Posts: 36.096

    En naar verluidt wordt er in Zandvoort terloops verteld dat Max in 2027 en 2028 bij
    RBR rijdt.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 11:04
    • Pietje Bell

      Posts: 36.096

      Dit is niet cynisch bedoeld, want het komt uit Oostenrijk vandaan.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 12:08
  • Damon Hill

    Posts: 19.864

    Ja en straks, omdat Alonso echt te oud is, is Lance steeds vaak sneller en kunnen ze zeggen: "zie je wel! Lance is gewoon een hele goede coureur, hij verslaat een 2-voudig wereldkampioen!" En de meesten gaan er nog intrappen ook.

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 11:54
  • Need5Speed

    Posts: 4.242

    Ik snap hem wel. Strandstoel, parasol, in Zandvoort houd je dat op een zonnige dag best vol lang nadat de race al voorbij is.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 11:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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