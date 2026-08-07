Fernando Alonso lijkt ook de komende jaren actief te blijven in de Formule 1. Volgens het Spaanse Marca heeft de tweevoudig wereldkampioen besloten zijn aflopende contract bij Aston Martin te verlengen. De officiële aankondiging zou mogelijk al tijdens het raceweekend in Zandvoort volgen.

Daarmee lijkt een einde te komen aan maandenlange speculaties over de toekomst van de Spanjaard. Alonso werd de voorbije weken nog nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Alpine, maar volgens de Spaanse berichtgeving blijft hij het team uit Silverstone trouw. Aston Martin beleefde een nachtmerrie van een eerste seizoenshelft, maar kennelijk heeft de 45-jarige alsnog vertrouwen in het team van Adrian Newey en Lawrence Stroll.

Megacontract lonkt voor Alonso

Volgens Marca zet Alonso binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst voor 2027. De ervaren coureur zou daarbij stevig hebben ingezet tijdens de onderhandelingen. Zo zou hij een jaarsalaris van liefst veertig miljoen euro hebben geëist om zijn verblijf bij Aston Martin te verlengen.

Als beide partijen de laatste details afronden, kan de contractverlenging al tijdens de Grand Prix van Nederland wereldkundig worden gemaakt. Daarmee verzekert Aston Martin zich opnieuw van de diensten van de 45-jarige Spanjaard, die bovendien een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de auto richting de nieuwe reglementen.

Silly Season draait op volle toeren

Met een langer verblijf van Alonso lijkt opnieuw een belangrijk puzzelstukje op de transfermarkt te zijn ingevuld. Alpine moet daardoor op zoek naar alternatieven, nadat de Franse renstal hoopte de ervaren Spanjaard terug te halen.

Ondertussen draait de geruchtenmolen in de Formule 1 op volle toeren. Niet alleen de toekomst van Alonso houdt de paddock bezig, ook die van Max Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Oscar Piastri en Sergio Pérez zorgt voor volop speculatie. Met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort in aantocht lijkt de kans groot dat de komende weken meerdere belangrijke knopen worden doorgehakt.