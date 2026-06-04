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Aston Martin kondigt comeback van Newey in Monaco aan

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Aston Martin kondigt comeback van Newey in Monaco aan

Adrian Newey maakt dit weekend in Monaco zijn comeback in de Formule 1-paddock. De teambaas en technisch kopstuk van Aston Martin was in de afgelopen weken afwezig, en er gingen veel geruchten over hem rond. Volgens Mike Krack zal Newey dit weekend weer aanwezig zijn in de stadstaat.

Technisch meesterbrein Newey stapte vorig jaar over van Red Bull naar Aston Martin, en dat zorgde voor hoge verwachtingen. Begin dit jaar werd hij ook aangesteld als teambaas, en al snel bleek dat Aston Martin kampte met ingrijpende problemen. Na vijf races zijn ze nog puntloos, en Newey schitterde in afwezigheid. Het zorgde voor geruchten, en er gingen zelfs verhalen over zijn gezondheid en aanwezigheid op de fabriek rond.

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Wat gaat er gebeuren?

Newey was in Australië voor het laatst aanwezig op het circuit, en volgens chief trackside officer Mike Krack keert hij dit weekend in Monaco terug. In de paddock sprak Krack zich vandaag uit en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Je gaat het zien. Ik denk dat we hem dit weekend weer gaan zien, dus dat is goed. Het is goed, omdat hij veel ervaring heeft hier."

Krack wijst naar de successen die Newey in het verleden boekte in de straten van Monaco: "Hij heeft hier veel races gewonnen, dus ik denk dat hij zeker wat adviezen heeft die we hier goed kunnen gebruiken om stappen voorwaarts te zetten. Dus daar kijken we zeker naar uit."

Wanneer arriveert Newey in Monaco?

Newey heeft zijn gezicht nog niet laten zien in de paddock in Aston Martin. Volgens PlanetF1 is het de verwachting dat Newey vanavond zal arriveren in Monaco. Daarnaast is het ook de verwachting dat hij later dit jaar bij een aantal races aanwezig is. Om welke races dat gaat, en hoeveel races dat zijn, is nog niet duidelijk. Hierdoor blijft de twijfel over Newey bestaan, en het lijkt erop dat Pedro de la Rosa morgen veel vragen zal moeten beantwoorden over deze zaak tijdens de FIA-persconferentie.

Rampzalige start van het seizoen

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampte met veel problemen, die onder meer werden veroorzaakt door de trillingen van de Honda-motor, en ze zijn dan ook nog puntloos.

Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso hadden de nodige moeite met het uitrijden van races, en ze staan 21ste en 22ste in het wereldkampioenschap. Ze staan zelfs lager geklasseerd dan Valtteri Bottas en Sergio Pérez, die uitkomen voor nieuwkomer Cadillac.

Pietje Bell

Posts: 35.102

Aangezien er geen artikel over de uitspraken van de coureurs tijdens de mediadag is maar even hier.

Voor 2027 ligt er het plan om de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische
component aan te passen naar 60/40. Audi is er echter geen voorstander van het plan,
maar Nico Hülkenberg he... [Lees verder]

  • 2
  • 4 jun 2026 - 14:47
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.102

    Aangezien er geen artikel over de uitspraken van de coureurs tijdens de mediadag is maar even hier.

    Voor 2027 ligt er het plan om de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische
    component aan te passen naar 60/40. Audi is er echter geen voorstander van het plan,
    maar Nico Hülkenberg heeft opvallend genoeg geen problemen met de wijzigingen,
    waar ook Verstappen een voorstander van is.

    "Het gaat er niet om wat ik wil, het gaat erom wat er uiteindelijk gebeurt", begint de
    Audi-coureur. "Zoals ik het begrijp moet er een akkoord zijn tussen alle fabrikanten"
    aldus Hülkenberg, die vervolgens zijn eigen mening over het voorstel deelt.
    "Ik denk dat het op bepaalde vlakken zou helpen en het leven makkelijker zou maken,
    met name op het gebied van betrouwbaarheid. We zouden dan ook minder afhankelijk
    zijn van de energiezijde van het verhaal. Dus ja, ik sta er wel voor open."

    "Ik denk dat er verschillende voorstellen rondgaan. Ik weet niet precies wat er allemaal gaande is, maar het is duidelijk politiek. En nu ADUO voor het eerst ook van kracht wordt, is de discussie alleen maar groter geworden. Ik denk ook dat het klinkt alsof bepaalde zaken makkelijk op te lossen zijn, maar ik denk dat mensen niet begrijpen hoe complex het is en welk domino-effect het heeft op de motor, de ontwikkeling en het feit dat je bepaalde onderdelen opnieuw moet ontwerpen. Dat doe je niet in een maand."

    F1Mxml.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 14:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.102

      DPC:

      Lucho Yoma
      @LucianoYoma

      Max Verstappen: "Here the first Red Bull podium twenty years ago... Repeat this time? I don't know, but Monaco can always have surprises in store. There are many factors, but we will see how the weekend develops. We need to improve in all areas, efficiency, grip, tyres. In Montreal we were missing something on the straight, but even in the corners and bumps we are not at the top..."

      "We will be more agile in the low-speed sections, but in general I think these cars have led us to take a step back compared to a year ago"

      "Monaco is home for me, this has even more weight than the race for me. Safe, friendly town, ideal for children. F1 is an added value, frenetic but it makes everything great. My memory? A crash into the guardrail…”

      "Racing outside F1 doesn't affect my performance here. I'm having fun, it's a bonus that I try to combine with F1. And coming back here with positive feelings can only help."

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 15:33
  • F1 bekijker

    Posts: 361

    Kunnen zomaar eens beter uit de verf komen op deze baan (Alonso dan)

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 14:49
  • HarryLam

    Posts: 5.492

    Newey dient op elke wedstrijd aanwezig te zijn om zijn ontwerp te begeleiden.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 16:10

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Aston Martin
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