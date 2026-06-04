Adrian Newey maakt dit weekend in Monaco zijn comeback in de Formule 1-paddock. De teambaas en technisch kopstuk van Aston Martin was in de afgelopen weken afwezig, en er gingen veel geruchten over hem rond. Volgens Mike Krack zal Newey dit weekend weer aanwezig zijn in de stadstaat.

Technisch meesterbrein Newey stapte vorig jaar over van Red Bull naar Aston Martin, en dat zorgde voor hoge verwachtingen. Begin dit jaar werd hij ook aangesteld als teambaas, en al snel bleek dat Aston Martin kampte met ingrijpende problemen. Na vijf races zijn ze nog puntloos, en Newey schitterde in afwezigheid. Het zorgde voor geruchten, en er gingen zelfs verhalen over zijn gezondheid en aanwezigheid op de fabriek rond.

Wat gaat er gebeuren?

Newey was in Australië voor het laatst aanwezig op het circuit, en volgens chief trackside officer Mike Krack keert hij dit weekend in Monaco terug. In de paddock sprak Krack zich vandaag uit en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Je gaat het zien. Ik denk dat we hem dit weekend weer gaan zien, dus dat is goed. Het is goed, omdat hij veel ervaring heeft hier."

Krack wijst naar de successen die Newey in het verleden boekte in de straten van Monaco: "Hij heeft hier veel races gewonnen, dus ik denk dat hij zeker wat adviezen heeft die we hier goed kunnen gebruiken om stappen voorwaarts te zetten. Dus daar kijken we zeker naar uit."

Wanneer arriveert Newey in Monaco?

Newey heeft zijn gezicht nog niet laten zien in de paddock in Aston Martin. Volgens PlanetF1 is het de verwachting dat Newey vanavond zal arriveren in Monaco. Daarnaast is het ook de verwachting dat hij later dit jaar bij een aantal races aanwezig is. Om welke races dat gaat, en hoeveel races dat zijn, is nog niet duidelijk. Hierdoor blijft de twijfel over Newey bestaan, en het lijkt erop dat Pedro de la Rosa morgen veel vragen zal moeten beantwoorden over deze zaak tijdens de FIA-persconferentie.

Rampzalige start van het seizoen

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampte met veel problemen, die onder meer werden veroorzaakt door de trillingen van de Honda-motor, en ze zijn dan ook nog puntloos.

Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso hadden de nodige moeite met het uitrijden van races, en ze staan 21ste en 22ste in het wereldkampioenschap. Ze staan zelfs lager geklasseerd dan Valtteri Bottas en Sergio Pérez, die uitkomen voor nieuwkomer Cadillac.