De toekomst van Fernando Alonso blijft, evenals die van Max Verstappen, voer voor speculatie. De tweevoudig wereldkampioen wordt volgens verschillende buitenlandse media gelinkt aan een opvallende overstap naar Alpine in 2027, maar ook zijn verblijf bij Aston Martin is allerminst zeker. Opvallend genoeg lijken Alonso en technisch meesterbrein Adrian Newey verschillend te denken over wat de doorslag zal geven.

Volgens PlanetF1 zou Alpine, dat vanaf 2027 een samenwerking aangaat met luxemerk Gucci als naamsponsor, geïnteresseerd zijn in de komst van Alonso. Tegelijkertijd wordt bij Aston Martin reikhalzend uitgekeken naar een belangrijke update voor de Grand Prix van Hongarije. Dan hoopt het team van Newey de vele problemen voor een deel te hebben opgelost.

Newey ziet update als sleutelmoment

Newey maakte duidelijk dat de komende ontwikkeling van de AMR-bolide volgens hem een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van Alonso. De Britse topontwerper hoopt dat de Spanjaard voldoende perspectief ziet om ook volgend seizoen aan boord te blijven.

"Fernando kijkt enorm uit naar de update voor Hongarije. Als die brengt wat we ervan verwachten, hopen we dat hij ook volgend seizoen gewoon voor Aston Martin rijdt", liet Newey optekenen.

Alonso houdt alle opties open

Alonso zelf nuanceert dat verhaal echter direct. De Spanjaard benadrukt dat zijn toekomst niet uitsluitend afhangt van hoe competitief de auto straks zal zijn. Volgens hem spelen meerdere factoren een rol bij zijn uiteindelijke beslissing.

"Mijn keuze zal niet alleen afhangen van de prestaties van de auto", aldus Alonso. "Zelfs als we plots een competitieve wagen hebben, kan ik anders naar mijn toekomst in de Formule 1 kijken. En omgekeerd geldt hetzelfde: ook als de update niet brengt wat we hopen, kan het gevoel binnen het team me overtuigen om door te gaan. Uiteraard zou een sterk weekend in Boedapest mooi zijn richting de zomerstop, maar dat wordt zeker niet de enige factor in mijn beslissing."