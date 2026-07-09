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'Newey en Alonso lijnrecht tegenover elkaar: Briatore blijft Spanjaard polsen'

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'Newey en Alonso lijnrecht tegenover elkaar: Briatore blijft Spanjaard polsen'

De toekomst van Fernando Alonso blijft, evenals die van Max Verstappen, voer voor speculatie. De tweevoudig wereldkampioen wordt volgens verschillende buitenlandse media gelinkt aan een opvallende overstap naar Alpine in 2027, maar ook zijn verblijf bij Aston Martin is allerminst zeker. Opvallend genoeg lijken Alonso en technisch meesterbrein Adrian Newey verschillend te denken over wat de doorslag zal geven.

Volgens PlanetF1 zou Alpine, dat vanaf 2027 een samenwerking aangaat met luxemerk Gucci als naamsponsor, geïnteresseerd zijn in de komst van Alonso. Tegelijkertijd wordt bij Aston Martin reikhalzend uitgekeken naar een belangrijke update voor de Grand Prix van Hongarije. Dan hoopt het team van Newey de vele problemen voor een deel te hebben opgelost. 

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Newey ziet update als sleutelmoment

Newey maakte duidelijk dat de komende ontwikkeling van de AMR-bolide volgens hem een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van Alonso. De Britse topontwerper hoopt dat de Spanjaard voldoende perspectief ziet om ook volgend seizoen aan boord te blijven.

"Fernando kijkt enorm uit naar de update voor Hongarije. Als die brengt wat we ervan verwachten, hopen we dat hij ook volgend seizoen gewoon voor Aston Martin rijdt", liet Newey optekenen.

Alonso houdt alle opties open

Alonso zelf nuanceert dat verhaal echter direct. De Spanjaard benadrukt dat zijn toekomst niet uitsluitend afhangt van hoe competitief de auto straks zal zijn. Volgens hem spelen meerdere factoren een rol bij zijn uiteindelijke beslissing.

"Mijn keuze zal niet alleen afhangen van de prestaties van de auto", aldus Alonso. "Zelfs als we plots een competitieve wagen hebben, kan ik anders naar mijn toekomst in de Formule 1 kijken. En omgekeerd geldt hetzelfde: ook als de update niet brengt wat we hopen, kan het gevoel binnen het team me overtuigen om door te gaan. Uiteraard zou een sterk weekend in Boedapest mooi zijn richting de zomerstop, maar dat wordt zeker niet de enige factor in mijn beslissing."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Adrian Newey Aston Martin

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.683

    Fernando "ik ben 'n karikatuur van mezelf" Alonso.

    Tja, wat moet je nou hier van denken...?
    Dat Fernando 'n karikatuur van zichzelf is?....ofwa!

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 16:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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