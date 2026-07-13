Aston Martin-teambaas Adrian Newey geeft aan dat ze misschien niet goed hebben geluisterd naar hun coureurs. Het team van Aston Martin heeft een dramatische start van het seizoen achter de rug, en ze hopen op snelle verbetering. Newey geeft eerlijk toe dat ze beter moeten luisteren naar de feedback van hun coureurs.

Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll jagen dit jaar de rest van het Formule 1-veld voor zich uit. De AMR26 is met afstand de langzaamste auto van het veld, en Alonso en Stroll worstelen elke sessie met deze bolide. Op onboardbeelden is te zien dat het ze moeite kost om de wagen überhaupt op de baan te houden, terwijl ze ook een grote achterstand hebben op de rest van het veld. Alonso heeft wel één puntje achter zijn naam staan, maar dat komt door straffen van anderen.

Wat is er aan de hand?

Bij Aston Martin overheerst de teleurstelling, en teambaas Newey geeft toe dat het een zeer frustrerende situatie is. De Brit gaf bij The Race aan dat ze wel met de coureurs praten: "Terwijl het er misschien niet zo uitziet, luisteren we zo goed mogelijk naar hun adviezen en we proberen ernaar te handelen."

'Dat is een menselijke reactie'

Newey begrijpt echter ook wel dat Alonso en Stroll momenteel zwaar gefrustreerd zijn: "Als mensen het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord, dan raken ze natuurlijk gefrustreerd. Dat is gewoon een menselijke reactie."

Bij Aston Martin steken ze de hand dan ook in eigen boezem: "Dus misschien hebben we hier te weinig tijd besteed aan Fernando, Lance en aan Jak Crawford, om door te kunnen nemen wat we met het updatepakket willen bereiken."

Enorme achterstand

Bij het team van Aston Martin beleven ze vooralsnog een hels seizoen. Ze begonnen vol goede moed aan dit nieuwe F1-hoofdstuk, en voorafgaand aan het seizoen werden ze door sommigen zelfs gezien als een soort outsider voor de titel. Toen de baanactie eenmaal begon, werd echter duidelijk dat ze een enorme achterstand hebben.

Bij de eerste test in Barcelona arriveerden ze later op het circuit dan de andere teams. Tijdens de testweken in Bahrein werd duidelijk dat de Honda-motoren voor problemen zorgden, en in de eerste races waren ze zelfs niet in staat om te finishen.