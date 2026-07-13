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Aston Martin door het stof: "Misschien te weinig geluisterd naar de coureurs"

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Aston Martin door het stof: "Misschien te weinig geluisterd naar de coureurs"

Aston Martin-teambaas Adrian Newey geeft aan dat ze misschien niet goed hebben geluisterd naar hun coureurs. Het team van Aston Martin heeft een dramatische start van het seizoen achter de rug, en ze hopen op snelle verbetering. Newey geeft eerlijk toe dat ze beter moeten luisteren naar de feedback van hun coureurs.

Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll jagen dit jaar de rest van het Formule 1-veld voor zich uit. De AMR26 is met afstand de langzaamste auto van het veld, en Alonso en Stroll worstelen elke sessie met deze bolide. Op onboardbeelden is te zien dat het ze moeite kost om de wagen überhaupt op de baan te houden, terwijl ze ook een grote achterstand hebben op de rest van het veld. Alonso heeft wel één puntje achter zijn naam staan, maar dat komt door straffen van anderen.

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Wat is er aan de hand?

Bij Aston Martin overheerst de teleurstelling, en teambaas Newey geeft toe dat het een zeer frustrerende situatie is. De Brit gaf bij The Race aan dat ze wel met de coureurs praten: "Terwijl het er misschien niet zo uitziet, luisteren we zo goed mogelijk naar hun adviezen en we proberen ernaar te handelen."

'Dat is een menselijke reactie'

Newey begrijpt echter ook wel dat Alonso en Stroll momenteel zwaar gefrustreerd zijn: "Als mensen het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord, dan raken ze natuurlijk gefrustreerd. Dat is gewoon een menselijke reactie."

Bij Aston Martin steken ze de hand dan ook in eigen boezem: "Dus misschien hebben we hier te weinig tijd besteed aan Fernando, Lance en aan Jak Crawford, om door te kunnen nemen wat we met het updatepakket willen bereiken."

Enorme achterstand

Bij het team van Aston Martin beleven ze vooralsnog een hels seizoen. Ze begonnen vol goede moed aan dit nieuwe F1-hoofdstuk, en voorafgaand aan het seizoen werden ze door sommigen zelfs gezien als een soort outsider voor de titel. Toen de baanactie eenmaal begon, werd echter duidelijk dat ze een enorme achterstand hebben.

Bij de eerste test in Barcelona arriveerden ze later op het circuit dan de andere teams. Tijdens de testweken in Bahrein werd duidelijk dat de Honda-motoren voor problemen zorgden, en in de eerste races waren ze zelfs niet in staat om te finishen.

shakedown

Posts: 1.907

Snap dat wel. Waarom zou je naar Stroll luisteren? Schiet je niet veel mee op.

  • 2
  • 13 jul 2026 - 15:08
F1 Nieuws Fernando Alonso Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.907

    Snap dat wel. Waarom zou je naar Stroll luisteren? Schiet je niet veel mee op.

    • + 2
    • 13 jul 2026 - 15:08
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.159

    Echt gemiste kans hier: Aston Martin diep door het stof misschien te weinig geluisterd naar Amnesty international !

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 16:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.709

    Ik denk dat Adrian Newey teveel in zijn eigen wereldje zit.
    Hij denkt dat hij feedback niet nodig heeft, niet van z'n team en niet van de coureurs.
    Heb je meer met die autistische figuren.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 17:14
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.159

      @ouwe het is "op het spectrum" of neuro divers, ik spreek uit ervaring.

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 17:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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