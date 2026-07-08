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Newey maakt bijzondere Red Bull-comeback

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Newey maakt bijzondere Red Bull-comeback

Adrian Newey maakt aankomend weekend een bijzondere comeback bij Red Bull. De huidige teambaas van Aston Martin zal op het Goodwood Festival of Speed plaatsnemen achter het stuur van de Red Bull RB17, de Hypercar van Red Bull. Het team zal de auto voor het eerst rijdend aan het publiek laten zien op Goodwood.

Red Bull werkte in de afgelopen jaren achter de schermen hard door aan de RB17. De beestachtige wagen is Red Bulls eerste 'normale' auto, en Newey besteedde er in zijn laatste periode bij het team veel tijd en aandacht aan. De R17 werd een paar jaar terug al aan het publiek gepresenteerd op Goodwood, maar het ging toen om een showmodel. Red Bull is in de tussentijd hard doorgegaan met het ontwikkelen van de auto, en aankomend weekend zullen ze er voor het eerst echt mee gaan rijden.

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Mooie mijlpaal voor Newey

Red Bull heeft vandaag laten weten dat de RB17 zijn debuut zal maken op het prestigieuze Goodwood Festival of Speed. Speciaal voor dit moment zal Newey eenmalig zijn comeback maken in de Red Bull-kleuren. De huidige teambaas van Aston Martin was jarenlang verantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Red Bull, en stond ook aan de wieg van de RB17. Hij krijgt dan ook de eer om de auto de beroemde hillclimb op te sturen. 

Newey is niet de enige die de RB17 zal besturen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Naast de Brit zullen ook huidig Red Bull-coureur Isack Hadjar, reservecoureur Yuki Tsunoda en F1 Academy-coureur Alisha Palmowski de auto besturen.

Wat gaat Red Bull verder doen?

Red Bull heeft grootste plannen, en ze zullen nog veel meer gaan doen op Goodwood. Zo zullen ze meerdere speciale liveries uit het verleden tentoonstellen, en zullen er tijdens het weekend ook demoruns in de Red Bull RB9 worden verzorgd. Het Goodwood Festival of Speed begint morgen en duurt vier dagen. De eerste dag is meestal geen groot spektakel, en er zullen dan vooral productieauto's in actie komen. In het weekend staat de grootste spektakelstukken en de populaire shootout op het programma.

Spektakel op komst

Naast Red Bull zijn er nog veel meer F1-teams aanwezig bij het Goodwood Festival of Speed. Zo stuurt McLaren regerend wereldkampioen Lando Norris, die samen met MotoGP-legende Valentino Rossi in het zonnetje zal worden gezet. Williams herenigt Damon Hill met zijn titelwinnende auto, terwijl Aston Martin voor het eerst zal verschijnen op de heuvel. Daarnaast eert de organisatie dit jaar rivaliteiten uit de auto- en motorsport. Het festival is ook dit jaar te volgen via een livestream op YouTube.

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin Red Bull Racing Goodwood Festival of Speed

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.101

    Ik dacht dat hij juist recent niet meer de functie had van teambaas, maar misschien ben ik het overzicht wel kwijt

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 10:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.667

    Ik roep jaarlijks dat ik nog 'n keertje naar dat festival wil ....en iedere roep ik dat ná het festival.

    Mss dat ik volgend jaar daar naartoe ga, of anders dat jaar erop...of anders het jaar dáárop.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 11:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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