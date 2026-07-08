Adrian Newey maakt aankomend weekend een bijzondere comeback bij Red Bull. De huidige teambaas van Aston Martin zal op het Goodwood Festival of Speed plaatsnemen achter het stuur van de Red Bull RB17, de Hypercar van Red Bull. Het team zal de auto voor het eerst rijdend aan het publiek laten zien op Goodwood.

Red Bull werkte in de afgelopen jaren achter de schermen hard door aan de RB17. De beestachtige wagen is Red Bulls eerste 'normale' auto, en Newey besteedde er in zijn laatste periode bij het team veel tijd en aandacht aan. De R17 werd een paar jaar terug al aan het publiek gepresenteerd op Goodwood, maar het ging toen om een showmodel. Red Bull is in de tussentijd hard doorgegaan met het ontwikkelen van de auto, en aankomend weekend zullen ze er voor het eerst echt mee gaan rijden.

Mooie mijlpaal voor Newey

Red Bull heeft vandaag laten weten dat de RB17 zijn debuut zal maken op het prestigieuze Goodwood Festival of Speed. Speciaal voor dit moment zal Newey eenmalig zijn comeback maken in de Red Bull-kleuren. De huidige teambaas van Aston Martin was jarenlang verantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Red Bull, en stond ook aan de wieg van de RB17. Hij krijgt dan ook de eer om de auto de beroemde hillclimb op te sturen.

Newey is niet de enige die de RB17 zal besturen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Naast de Brit zullen ook huidig Red Bull-coureur Isack Hadjar, reservecoureur Yuki Tsunoda en F1 Academy-coureur Alisha Palmowski de auto besturen.

Wat gaat Red Bull verder doen?

Red Bull heeft grootste plannen, en ze zullen nog veel meer gaan doen op Goodwood. Zo zullen ze meerdere speciale liveries uit het verleden tentoonstellen, en zullen er tijdens het weekend ook demoruns in de Red Bull RB9 worden verzorgd. Het Goodwood Festival of Speed begint morgen en duurt vier dagen. De eerste dag is meestal geen groot spektakel, en er zullen dan vooral productieauto's in actie komen. In het weekend staat de grootste spektakelstukken en de populaire shootout op het programma.

Spektakel op komst

Naast Red Bull zijn er nog veel meer F1-teams aanwezig bij het Goodwood Festival of Speed. Zo stuurt McLaren regerend wereldkampioen Lando Norris, die samen met MotoGP-legende Valentino Rossi in het zonnetje zal worden gezet. Williams herenigt Damon Hill met zijn titelwinnende auto, terwijl Aston Martin voor het eerst zal verschijnen op de heuvel. Daarnaast eert de organisatie dit jaar rivaliteiten uit de auto- en motorsport. Het festival is ook dit jaar te volgen via een livestream op YouTube.