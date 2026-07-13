Aston Martin gaat naar eigen zeggen langzaam groeien dit seizoen en hoopt in Boedapest al een deel van zijn ware potentieel te laten zien. Voormalig Formule 1-coureur en ambassadeur van het Britse team, Pedro de la Rosa, zegt dat de upgrade het begin is van grotere verbeteringen.

Het doel van de vernieuwde Aston Martin is simpel: zijn coureurs in staat stellen om mee te vechten in het middenveld. Tot nu toe heeft alleen Fernando Alonso een punt gepakt, maar dit is absoluut nog niet genoeg voor het team.

Aston Martin wil groeien

Tegenover PlanetF1 bevestigt De la Rosa het doel van het team. "Het moet de coureurs helpen om te strijden, om plezier te hebben, een voorspelbaarder platform te hebben, sneller te zijn en uiteindelijk competitiever te worden." Toch belooft hij niets. De auto moet het immers nog allemaal bewijzen. "We moeten dus nooit een doel stellen aan hoe snel of wat voor sprong voorwaarts we met deze upgrade willen maken, want er zijn nog veel onbekende factoren. We moeten heel voorzichtig zijn, want het heeft geen zin om iets te zeggen; we moeten het gewoon waarmaken."

Aston staat momenteel onderaan de grid en concurreert constant met Cadillac om niet bij de onderste twee te eindigen in de kwalificaties en races. "We staan ​​nu laatste; we moeten gewoon presteren. Onze fans verdienen dat, maar we willen allemaal een competitiever pakket."

De auto verbetert

De gehele auto gaat op de schop, waardoor alles beter wordt. "Adrian heeft het heel goed uitgelegd. Het is niet alleen een aerodynamische upgrade; er zijn veel onderdelen van de auto die sterker zullen worden, te beginnen met het verbeteren van het gewichtsbesparingsprogramma dat we aan het implementeren zijn." Stroll en Alonso zijn absoluut niet tevreden met de wagen, maar daar gaat verandering in komen.

"Ik hoop dus dat Lance en Fernando, als ze uit de auto stappen, een glimlach op hun gezicht hebben en dat ze hebben kunnen vechten. Op dit moment kunnen wij niet vechten. De boodschap is dat we keihard aan het werk zijn. Er zijn veel gebieden waarop we vooruitgang boeken en zullen blijven verbeteren, maar er zullen nog steeds veel andere gebieden zijn die verder moeten verbeteren", aldus De la Rosa. De updates in Hongarije worden door Aston Martin gezien als eerste stap en niet als eindstation.