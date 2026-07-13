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Aston Martin wil weg omhoog vinden met enorme Boedapest-upgrade

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Aston Martin wil weg omhoog vinden met enorme Boedapest-upgrade

Aston Martin gaat naar eigen zeggen langzaam groeien dit seizoen en hoopt in Boedapest al een deel van zijn ware potentieel te laten zien. Voormalig Formule 1-coureur en ambassadeur van het Britse team, Pedro de la Rosa, zegt dat de upgrade het begin is van grotere verbeteringen. 

Het doel van de vernieuwde Aston Martin is simpel: zijn coureurs in staat stellen om mee te vechten in het middenveld. Tot nu toe heeft alleen Fernando Alonso een punt gepakt, maar dit is absoluut nog niet genoeg voor het team.

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Aston Martin wil groeien

Tegenover PlanetF1 bevestigt De la Rosa het doel van het team. "Het moet de coureurs helpen om te strijden, om plezier te hebben, een voorspelbaarder platform te hebben, sneller te zijn en uiteindelijk competitiever te worden." Toch belooft hij niets. De auto moet het immers nog allemaal bewijzen. "We moeten dus nooit een doel stellen aan hoe snel of wat voor sprong voorwaarts we met deze upgrade willen maken, want er zijn nog veel onbekende factoren. We moeten heel voorzichtig zijn, want het heeft geen zin om iets te zeggen; we moeten het gewoon waarmaken."

Aston staat momenteel onderaan de grid en concurreert constant met Cadillac om niet bij de onderste twee te eindigen in de kwalificaties en races. "We staan ​​nu laatste; we moeten gewoon presteren. Onze fans verdienen dat, maar we willen allemaal een competitiever pakket."

De auto verbetert

De gehele auto gaat op de schop, waardoor alles beter wordt. "Adrian heeft het heel goed uitgelegd. Het is niet alleen een aerodynamische upgrade; er zijn veel onderdelen van de auto die sterker zullen worden, te beginnen met het verbeteren van het gewichtsbesparingsprogramma dat we aan het implementeren zijn." Stroll en Alonso zijn absoluut niet tevreden met de wagen, maar daar gaat verandering in komen. 

"Ik hoop dus dat Lance en Fernando, als ze uit de auto stappen, een glimlach op hun gezicht hebben en dat ze hebben kunnen vechten. Op dit moment kunnen wij niet vechten. De boodschap is dat we keihard aan het werk zijn. Er zijn veel gebieden waarop we vooruitgang boeken en zullen blijven verbeteren, maar er zullen nog steeds veel andere gebieden zijn die verder moeten verbeteren", aldus De la Rosa. De updates in Hongarije worden door Aston Martin gezien als eerste stap en niet als eindstation.

Larry Perkins

Posts: 66.268

Klopt, ik heb mijn schoonmoeder eens gevoerd met een Hongaarse goulash met gare rapen en toen is ze bijna uit de schuur ontsnapt...

  • 2
  • 13 jul 2026 - 20:29
F1 Nieuws Pedro de la Rosa Adrian Newey Aston Martin

Reacties (13)

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  • schwantz34

    Posts: 42.377

    Als de Newey updates in Budapest ook niks brengen zijn de rapen bij AM echt Hongaarder dan gaar, en zal intern de vlam volle gas in de pan! slaan!

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 19:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.268

      Klopt, ik heb mijn schoonmoeder eens gevoerd met een Hongaarse goulash met gare rapen en toen is ze bijna uit de schuur ontsnapt...

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 20:29
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.165

      @larry ik heb er net een loodzware verkansie met mijn schoonouders opzitten in het voormalige Habsburgse Rijk, de verse Goulash in Hongarije was het ( enige ) hoogtepunt

      • + 0
      • 13 jul 2026 - 20:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.268

      Kon je jouw schoonmoeder niet dumpen in een kerker van het voormalige Habsburgse Rijk? Had je jouw schoonvader vast ook een plezier mee gedaan...

      • + 1
      • 13 jul 2026 - 20:51
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.165

      @larry we waren mijn schoonmoeder een uurtje “kwijt” in Wenen, deze gedachten kwamen zeker op!

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 10:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.268

      Heb je in ieder geval vast kunnen oefenen...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 11:19
  • Larry Perkins

    Posts: 66.268

    "Aston Martin wil weg omhoog vinden met enorme Boedapest-upgrade."

    Gelukkig hebben de kneusjes van AM nog ff voordat de F1 het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad aandoet...

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 20:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.165

    Bij WATR dit zijn kenners, hadden ze het over een verbetering van 1,5 - 2 Seconden, dan is het nog steeds veld vulling

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 20:39
  • Erwinnaar

    Posts: 5.771

    Otis Clay en later Yazz.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 06:54
  • The Wolf

    Posts: 1.232

    Wow zie die foto, Adrian loopt continu met zo'n agressieve grimas op z'n gezicht rond, zo ken ik 'm niet, was altijd zo'n rustige man

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 08:17
  • StevenQ

    Posts: 10.655

    Ze zijn momenteel een seconde per ronde langzamer dan het nieuwe team Cadilac, dus langzamer kan ook haast niet

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 08:18
  • jd2000

    Posts: 7.826

    Heb je wat aan. Half seizoen voorbij en nu komen er updates aan die de auto moeten verbeteren. Horner had destijds gelijk toen hij zei dat het ontwerpen en ontwikkelen van de auto een teameffort is en dat de rol van Newey minder groot was als men dacht. Newey is met veel bombarie binnengehaald bij Aston Martin maar bakt er helaas niks van. In de huidige tijd redt je het niet meer met een kladblok en een potloodje.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 09:18
    • The Wolf

      Posts: 1.232

      dat z'n puntenslijper nog bij red bull ligt helpt ook niet mee...

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 09:20

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Ferrari
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Red Bull Racing
128
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Pedro de la Rosa -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land ES
  • Geb. datum 24 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Barcelona, Spain, ES
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Aston Martin
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