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Slecht nieuws voor Herta: 'Cadillac gaat voor Ferrari-talent'

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Slecht nieuws voor Herta: 'Cadillac gaat voor Ferrari-talent'

Cadillac lijkt steeds minder overtuigd van Colton Herta als toekomstige Formule 1-coureur. De Amerikaan werd lange tijd gezien als dé kandidaat om vanaf 2027 een racezitje te bemachtigen, maar zijn moeizame seizoen in de Formule 2 zorgt voor twijfels. Daardoor heeft de Amerikaanse renstal volgens Italiaanse media inmiddels een nieuw doelwit op het oog: Ferrari-junior Rafael Câmara.

Valtteri Bottas en Sergio Pérez tekenden allebei een meerjarig contract om Cadillac in 2026 naar de Formule 1 te leiden. Toch wordt verwacht dat minstens één van beide coureurs na dit seizoen vertrekt. Dat leek de deur open te zetten voor Herta, maar zijn prestaties in de Formule 2 maken die stap allerminst vanzelfsprekend.

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Herta stelt teleur, Câmara wint terrein

Herta verruilde zijn succesvolle IndyCar-loopbaan voor een avontuur in de Formule 2 om ervaring op te doen met de Pirelli-banden en de Europese racewereld. Daarnaast is hij testcoureur van Cadillac en werkte hij al meerdere vrije trainingen af. Op de baan blijven de resultaten echter achter. De Amerikaan staat slechts zestiende in het kampioenschap, met een vijfde plaats in de sprintrace van Barcelona als beste resultaat.

Cadillac zou zich daardoor steeds meer afvragen of Herta wel klaar is voor een overstap naar de Formule 1. De blik is daarom verschoven naar Câmara, die als rookie direct meedoet om de Formule 2-titel. De Braziliaan kroonde zich vorig jaar al in zijn debuutseizoen tot kampioen in de Formule 3 en geldt als één van de grootste talenten uit de Ferrari Driver Academy.

Ferrari-band kan doorslag geven

Een mogelijke komst van Câmara zou Cadillac bovendien nog dichter bij Ferrari kunnen brengen. De Amerikaanse renstal rijdt tot minstens eind 2028 met Ferrari-motoren en ziet in de Braziliaan een kans om de technische en sportieve samenwerking verder te versterken.

Cadillac is echter niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Haas volgt Câmara nadrukkelijk en overweegt hem binnen te halen als Esteban Ocon vertrekt. Tegelijkertijd wordt Leonardo Fornaroli eveneens genoemd als kandidaat voor een racezitje, waardoor Câmara mogelijk eerst als reserverijder aan de slag zou gaan. In tegenstelling tot Herta beschikt de Ferrari-junior bovendien al over de vereiste FIA-superlicentie voor een volledig Formule 1-seizoen, terwijl de Amerikaan nog een top tien-klassering in de Formule 2 nodig heeft om die licentie veilig te stellen.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Colton Herta Cadillac

Reacties (1)

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  • Regenrace

    Posts: 2.800

    Die Amerikanen zijn toch beter in hamburgers.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 10:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Cadillac
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