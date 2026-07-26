Cadillac lijkt steeds minder overtuigd van Colton Herta als toekomstige Formule 1-coureur. De Amerikaan werd lange tijd gezien als dé kandidaat om vanaf 2027 een racezitje te bemachtigen, maar zijn moeizame seizoen in de Formule 2 zorgt voor twijfels. Daardoor heeft de Amerikaanse renstal volgens Italiaanse media inmiddels een nieuw doelwit op het oog: Ferrari-junior Rafael Câmara.

Valtteri Bottas en Sergio Pérez tekenden allebei een meerjarig contract om Cadillac in 2026 naar de Formule 1 te leiden. Toch wordt verwacht dat minstens één van beide coureurs na dit seizoen vertrekt. Dat leek de deur open te zetten voor Herta, maar zijn prestaties in de Formule 2 maken die stap allerminst vanzelfsprekend.

Herta stelt teleur, Câmara wint terrein

Herta verruilde zijn succesvolle IndyCar-loopbaan voor een avontuur in de Formule 2 om ervaring op te doen met de Pirelli-banden en de Europese racewereld. Daarnaast is hij testcoureur van Cadillac en werkte hij al meerdere vrije trainingen af. Op de baan blijven de resultaten echter achter. De Amerikaan staat slechts zestiende in het kampioenschap, met een vijfde plaats in de sprintrace van Barcelona als beste resultaat.

Cadillac zou zich daardoor steeds meer afvragen of Herta wel klaar is voor een overstap naar de Formule 1. De blik is daarom verschoven naar Câmara, die als rookie direct meedoet om de Formule 2-titel. De Braziliaan kroonde zich vorig jaar al in zijn debuutseizoen tot kampioen in de Formule 3 en geldt als één van de grootste talenten uit de Ferrari Driver Academy.

Ferrari-band kan doorslag geven

Een mogelijke komst van Câmara zou Cadillac bovendien nog dichter bij Ferrari kunnen brengen. De Amerikaanse renstal rijdt tot minstens eind 2028 met Ferrari-motoren en ziet in de Braziliaan een kans om de technische en sportieve samenwerking verder te versterken.

Cadillac is echter niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Haas volgt Câmara nadrukkelijk en overweegt hem binnen te halen als Esteban Ocon vertrekt. Tegelijkertijd wordt Leonardo Fornaroli eveneens genoemd als kandidaat voor een racezitje, waardoor Câmara mogelijk eerst als reserverijder aan de slag zou gaan. In tegenstelling tot Herta beschikt de Ferrari-junior bovendien al over de vereiste FIA-superlicentie voor een volledig Formule 1-seizoen, terwijl de Amerikaan nog een top tien-klassering in de Formule 2 nodig heeft om die licentie veilig te stellen.