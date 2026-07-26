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Verstappen bevestigt: Hart wordt de vervanger van Lambiase bij Red Bull

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Verstappen bevestigt: Hart wordt de vervanger van Lambiase bij Red Bull

Max Verstappen heeft bevestigd dat Tom Hart de opvolger wordt van Gianpiero Lambiase als zijn race engineer bij Red Bull Racing. De Brit stond op het punt om de overstap naar Williams te maken, maar na gesprekken met Verstappen besloot hij toch in Milton Keynes te blijven. Daarmee haalt de viervoudig wereldkampioen een vertrouwd gezicht terug aan zijn zijde.

De aanstaande komst van Hart hing de afgelopen week al in de lucht, maar Verstappen heeft het nieuws nu zelf bevestigd. Lambiase vertrekt na dit seizoen naar McLaren, waardoor Red Bull op zoek moest naar een nieuwe rechterhand voor de Nederlander.

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Verstappen haalde Hart over om bij Red Bull te blijven

Hart werkte jarenlang als performance engineer van Verstappen en leek onderweg naar Williams, waar hij race engineer van Alexander Albon zou worden. Toch kwam daar verandering in nadat Verstappen merkte dat de Brit twijfelde over zijn vertrek.

"Ik vond het jammer dat Tom zou vertrekken, al bleef hij nog wel betrokken bij het team en reisde hij ook gewoon mee naar de races", vertelt Verstappen bij Viaplay. "Toen duidelijk werd dat GP zou vertrekken, zijn we gaan nadenken over de invulling. Ik had al het gevoel dat Tom eigenlijk graag wilde blijven, maar dan wel in een andere functie."

De gesprekken kwamen rond de Grand Prix van Miami op gang. "We hebben samen verschillende ideeën besproken en ik merkte meteen dat hij daar enthousiast van werd. Daarna moesten Red Bull en Williams er onderling nog uitkomen. Daar heb ik me niet mee bemoeid, maar ik ben natuurlijk blij dat hij uiteindelijk blijft."

'Je hebt meer nodig dan alleen iemand achter een laptop'

Volgens Verstappen draait een goede samenwerking met een race engineer om veel meer dan technische kennis alleen. De Nederlander benadrukt dat hij iemand nodig heeft die het racen begrijpt en niet uitsluitend naar data kijkt.

"Er zijn genoeg goede engineers, maar je moet niet alleen een techneut zijn", legt Verstappen uit. "Je moet begrijpen wat er op de baan gebeurt. Alleen naar een laptop kijken kan ik zelf ook. Je moet situaties kunnen aanvoelen, net zoals GP dat altijd deed."

Verstappen verwacht dat Hart zich de komende periode verder kan voorbereiden op zijn nieuwe rol. "Hij loopt natuurlijk al langer mee binnen het team, maar nu kan hij van dichtbij zien hoe de samenwerking met GP verloopt. Daardoor doet hij veel ervaring op voordat hij die rol volledig overneemt." Tot slot omschreef Verstappen zijn samenwerking met Lambiase op typerende wijze. "Wij analyseren niet urenlang alles. We bespreken het probleem, kiezen een richting en proberen het de volgende dag opnieuw. Op een gegeven moment moet je gewoon een beslissing nemen."

Larry Perkins

Posts: 66.617

Wat hierboven ontbreekt: "Het besluit rondom Hart zegt niets over een mogelijk langer verblijf van Verstappen bij Red Bull. Want ook als de viervoudig wereldkampioen na dit seizoen vertrekt, zal Hart de nieuwe positie bij Red Bull innemen."

  • 2
  • 26 jul 2026 - 09:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.480

    Hart heeft tenminste hart voor de zaak

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 09:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.617

    Wat hierboven ontbreekt: "Het besluit rondom Hart zegt niets over een mogelijk langer verblijf van Verstappen bij Red Bull. Want ook als de viervoudig wereldkampioen na dit seizoen vertrekt, zal Hart de nieuwe positie bij Red Bull innemen."

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 09:05
  • Pietje Bell

    Posts: 35.941

    Hopelijk is Max blij dat zijn schoonmoeder na >3 maanden niet meer bij hem logeert,
    want ze is alweer in opspraak gekomen.
    Nadat ze in april jl. onder een foto van Kim Kardashian "So vulgar 😱" had geschreven,

    urlr.me/rFywFP

    schreef ze gisteren onder een foto van Alexandra Leclerc "In the 80's we didn't have
    a fashion show in the paddock" en dat terwijl haar eigen dochter altijd hetzelfde deed
    toen ze bijvoorbeeld in 2023 maar liefst 17 GP weekenden erbij was en zich meerdere
    keren in andere kleding vertoonde tijdens een weekend.

    urlr.me/6ygW3S

    Nou ja, als ze dit al vulgair noemt

    ibb.co/DXgT4qv

    wat is dit dan wel niet?

    urlr.me/Ph5Mg4

    En dat komt van Mevr Tamsma waarvan verteld wordt dat ze zelf "tijdens the 80's:

    Het volgende heeft plaatsgevonden begin jaren tachtig, toen Sylvia Tamsma
    een relatie had met Nelson Piquet en regelmatig bij de Grands Prix aanwezig was.

    Sylvia kreeg ruzie met een andere F1-coureur (een coureur die haar of Nelson had
    beledigd).
    Uit woede is ze diens hotelkamer binnengegaan en heeft ze in zijn bed geplast als wraak.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 10:14

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151
5
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64
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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
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Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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