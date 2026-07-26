Max Verstappen heeft bevestigd dat Tom Hart de opvolger wordt van Gianpiero Lambiase als zijn race engineer bij Red Bull Racing. De Brit stond op het punt om de overstap naar Williams te maken, maar na gesprekken met Verstappen besloot hij toch in Milton Keynes te blijven. Daarmee haalt de viervoudig wereldkampioen een vertrouwd gezicht terug aan zijn zijde.

De aanstaande komst van Hart hing de afgelopen week al in de lucht, maar Verstappen heeft het nieuws nu zelf bevestigd. Lambiase vertrekt na dit seizoen naar McLaren, waardoor Red Bull op zoek moest naar een nieuwe rechterhand voor de Nederlander.

Verstappen haalde Hart over om bij Red Bull te blijven

Hart werkte jarenlang als performance engineer van Verstappen en leek onderweg naar Williams, waar hij race engineer van Alexander Albon zou worden. Toch kwam daar verandering in nadat Verstappen merkte dat de Brit twijfelde over zijn vertrek.

"Ik vond het jammer dat Tom zou vertrekken, al bleef hij nog wel betrokken bij het team en reisde hij ook gewoon mee naar de races", vertelt Verstappen bij Viaplay. "Toen duidelijk werd dat GP zou vertrekken, zijn we gaan nadenken over de invulling. Ik had al het gevoel dat Tom eigenlijk graag wilde blijven, maar dan wel in een andere functie."

De gesprekken kwamen rond de Grand Prix van Miami op gang. "We hebben samen verschillende ideeën besproken en ik merkte meteen dat hij daar enthousiast van werd. Daarna moesten Red Bull en Williams er onderling nog uitkomen. Daar heb ik me niet mee bemoeid, maar ik ben natuurlijk blij dat hij uiteindelijk blijft."

'Je hebt meer nodig dan alleen iemand achter een laptop'

Volgens Verstappen draait een goede samenwerking met een race engineer om veel meer dan technische kennis alleen. De Nederlander benadrukt dat hij iemand nodig heeft die het racen begrijpt en niet uitsluitend naar data kijkt.

"Er zijn genoeg goede engineers, maar je moet niet alleen een techneut zijn", legt Verstappen uit. "Je moet begrijpen wat er op de baan gebeurt. Alleen naar een laptop kijken kan ik zelf ook. Je moet situaties kunnen aanvoelen, net zoals GP dat altijd deed."

Verstappen verwacht dat Hart zich de komende periode verder kan voorbereiden op zijn nieuwe rol. "Hij loopt natuurlijk al langer mee binnen het team, maar nu kan hij van dichtbij zien hoe de samenwerking met GP verloopt. Daardoor doet hij veel ervaring op voordat hij die rol volledig overneemt." Tot slot omschreef Verstappen zijn samenwerking met Lambiase op typerende wijze. "Wij analyseren niet urenlang alles. We bespreken het probleem, kiezen een richting en proberen het de volgende dag opnieuw. Op een gegeven moment moet je gewoon een beslissing nemen."