Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalt als een stekker na de kwalificatie op de Hungaroring. De Red Bulls konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, en de frustratie bij Max Verstappen was zeer groot. Mekies trekt de pijnlijke conclusie dat dit is waar ze staan.

Het team van Red Bull kon de McLarens en de Ferrari's niet bijbenen in de kwalificatie op het Hongaarse circuit. Verstappen en Hadjar spinden allebei in de kwalificatie, en beide coureurs scholden hun boordradio vol. Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd. Hij was allesbehalve tevreden met het resultaat, maar zal vandaag wel als vierde starten door de gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli. Verstappens teamgenoot Hadjar zal vanaf de achtste plek aan de race beginnen.

Hoe is het gevoel?

Red Bull-teambaas Mekies baalde ook van het resultaat, en sprak zich uit in de review: "Het was een lastige kwalificatie voor zowel Max als Isack, en uiteindelijk hadden we gewoon de snelheid niet om Ferrari en McLaren goed bij te benen. We hebben sinds gisteren hard gewerkt om onze coureurs een goed gebalanceerde auto te geven, maar we zijn er niet in geslaagd om zo te presteren dat we in de kwalificatie voor de topposities konden strijden."

'Dit is waar we staan'

De Red Bull-teambaas trekt dan ook een pijnlijke conclusie: "Dit is waar we staan, en je ziet dat het van weekend tot weekend behoorlijk verschilt. Het is ook een weerspiegeling van hoe dicht het bijeen zit tussen de topteams. Als je niet alles perfect voor elkaar krijgt, is het heel erg makkelijk om terug te vallen."

Wat is er mogelijk in de race?

Voor de race houdt Mekies goede hoop: "Het is weer een nieuwe uitdaging, en we zullen hard werken om in de race meer te bereiken dan vandaag. De race zal lang zijn, en we verwachten te maken te krijgen met bandenslijtage en zeer hoge temperaturen. Het is afwachten hoe onze snelheid in de race is, hoe de omstandigheden zijn en of we weer kunnen strijden voor een podiumplaats."