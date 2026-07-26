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Red Bull trekt pijnlijke conclusie: "Dit is waar we staan"

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Red Bull trekt pijnlijke conclusie: "Dit is waar we staan"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalt als een stekker na de kwalificatie op de Hungaroring. De Red Bulls konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, en de frustratie bij Max Verstappen was zeer groot. Mekies trekt de pijnlijke conclusie dat dit is waar ze staan.

Het team van Red Bull kon de McLarens en de Ferrari's niet bijbenen in de kwalificatie op het Hongaarse circuit. Verstappen en Hadjar spinden allebei in de kwalificatie, en beide coureurs scholden hun boordradio vol. Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd. Hij was allesbehalve tevreden met het resultaat, maar zal vandaag wel als vierde starten door de gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli. Verstappens teamgenoot Hadjar zal vanaf de achtste plek aan de race beginnen.

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Hoe is het gevoel?

Red Bull-teambaas Mekies baalde ook van het resultaat, en sprak zich uit in de review: "Het was een lastige kwalificatie voor zowel Max als Isack, en uiteindelijk hadden we gewoon de snelheid niet om Ferrari en McLaren goed bij te benen. We hebben sinds gisteren hard gewerkt om onze coureurs een goed gebalanceerde auto te geven, maar we zijn er niet in geslaagd om zo te presteren dat we in de kwalificatie voor de topposities konden strijden."

'Dit is waar we staan'

De Red Bull-teambaas trekt dan ook een pijnlijke conclusie: "Dit is waar we staan, en je ziet dat het van weekend tot weekend behoorlijk verschilt. Het is ook een weerspiegeling van hoe dicht het bijeen zit tussen de topteams. Als je niet alles perfect voor elkaar krijgt, is het heel erg makkelijk om terug te vallen."

Wat is er mogelijk in de race?

Voor de race houdt Mekies goede hoop: "Het is weer een nieuwe uitdaging, en we zullen hard werken om in de race meer te bereiken dan vandaag. De race zal lang zijn, en we verwachten te maken te krijgen met bandenslijtage en zeer hoge temperaturen. Het is afwachten hoe onze snelheid in de race is, hoe de omstandigheden zijn en of we weer kunnen strijden voor een podiumplaats."

Snorremans

Posts: 337

Nog even en we zijn weer terug waar het begon...Jaguar.

  • 3
  • 26 jul 2026 - 09:37
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Snorremans

    Posts: 337

    Nog even en we zijn weer terug waar het begon...Jaguar.

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 09:37
    • Spearhead

      Posts: 513

      Eddie Irvine is al aan het trainen voor zijn comeback.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 10:16
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.278

      Je bedoelt Stewart Grand Prix

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 10:52
  • Pietje Bell

    Posts: 35.941

    Max gisteren: "We don't have tyre deg, we have car degradation."

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 10:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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