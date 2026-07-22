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Ferrari benaderde Lambiase niet: "Hamilton kan niet met hem samenwerken"

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Ferrari benaderde Lambiase niet: "Hamilton kan niet met hem samenwerken"

Volgens Alex Brundle zou Lewis Hamilton niet kunnen samenwerken met Gianpiero Lambiase. De race-engineer van Max Verstappen stapt na 2027 over naar McLaren, en Tom Clarkson vraagt zich af waarom Ferrari nooit een lijntje heeft uitgegooid. Brundle ziet daar een logische reden voor.

Verstappen en Lambiase zijn al jaren twee handen op één buik bij Red Bull. Toch werd begin dit jaar duidelijk dat Lambiase gaat vertrekken, en overstapt naar concurrent McLaren. Het is een flinke klap voor Verstappen en Red Bull, die daarmee een nieuwe belangrijke naam verliezen. Afgelopen weekend werd bekend dat Red Bull en Verstappen in de persoon van engineer Tom Hart een vervanger van Lambiase hebben gevonden.

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Waarom deed Ferrari niets?

Lambiase geldt echter als één van de beste mensen in zijn vakgebied, en in de F1 Nation Podcast blijft hij onderwerp van gesprek. Presentator Tom Clarkson vraagt zich hardop af waarom het team van Ferrari geen lijntje heeft uitgegooid en of ze hier de boot hebben gemist. Hij suggereert dat Lambiase bijvoorbeeld met Lewis Hamilton had kunnen samenwerken.

Analist en coureur Alex Brundle haakt daar direct op in: "Dat zou in mijn ogen óf meteen fantastisch werken, of juist helemaal niet. Als je kijkt naar de cultuur bij Red Bull en hoe de coureurs daar worden opgeleid, dan zie je vanaf de opstapklassen duidelijk wat er van ze verwacht wordt. Excellentie is daar de norm en vervolgens groeien ze stap voor stap door."

'Hamilton zou dit niet accepteren'

Het feit dat Verstappen zo goed kan samenwerken met Lambiase, heeft volgens Brundle een duidelijke reden: "Pas als je het niveau van Max bereikt, krijg je een bepaalde mate van vrijheid. Maar zelfs dan durft Lambiase, ondanks de manier waarop Max werkt en communiceert, nog altijd tegen hem te zeggen: 'Dit is kinderachtig. Ik vind dit niet kunnen over de boordradio.'"

Brundle vraagt zich hardop af of Hamilton wel tegen deze manier van communiceren zou kunnen: "Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Lewis deze manier van communiceren over de boordradio zou accepteren. Ik denk dat hij de omgeving om zich heen zou veranderen als dat de manier van communiceren was."

da_bartman

Posts: 6.776

'Dit is kinderachtig. Ik vind dit niet kunnen over de boordradio."

Al die Engelsen en de hatertjes waren helemaal verrukt: ze dachten te horen dat Verstappen kinderachtig werd genoemd. Echeter hadden ze het mis.

"In de slotfase van de race viel daarbij de term ‘kinderachtig’. Red Bull-teamb... [Lees verder]

  • 6
  • 22 jul 2026 - 13:06
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Gianpiero Lambiase Ferrari Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • da_bartman

    Posts: 6.776

    'Dit is kinderachtig. Ik vind dit niet kunnen over de boordradio."

    Al die Engelsen en de hatertjes waren helemaal verrukt: ze dachten te horen dat Verstappen kinderachtig werd genoemd. Echeter hadden ze het mis.

    "In de slotfase van de race viel daarbij de term ‘kinderachtig’. Red Bull-teambaas Christian Horner is er zeker van dat het geen verwijt was aan het adres van Verstappen, maar dat de woorden gericht waren aan de concurrentie van Mercedes."

    “Ik ga niet eens een radiogevecht aan met de andere teams, Max. We laten de stewards hun gang gaan. Het is kinderachtig op de radio, kinderachtig”, zo sprak Lambiase."

    • + 6
    • 22 jul 2026 - 13:06
    • RH

      Posts: 810

      Ah en de fans moeten toch weer even bevestiging horen dat het niet aan Max ligt. Waarom toch continu dat porren, bevestiging zoeken dat Verstappen geweldig is en bevestiging zoeken dat team Hamilton een zielepietje is?
      Het zijn beide topcoureurs met een topteam en soms gedraagt de een zich als een kleuter en soms de ander. Dat is man-eigen en de media blaast dat graag op. Trap er niet in en ga er vooral niet in mee.

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 15:49
  • Wibautstraat

    Posts: 31

    Waar komt dit vandaan?

    Waarom zou Lewis met Lambiase samen willen werken? Lewis werkte goed samen met Pete Bonnington, ik krijg echt het gevoel dat de media/website de band tussen Max and Liambiase willen na doen wat Lewis en Pete Bonnington hadden.
    Die band wat Max en Liambiase hebben is niks vergeleken wat Lewis en Pete hadden maar sommige mensen willen echt iets maken wat er niet is.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 13:26
    • Patrace

      Posts: 6.858

      In welk opzicht is de band tussen Max en GP niks vergeleken met Lewis en Bono?
      Volgens mij was het tussen de coureur en engineer in beide gevallen een goede samenwerking
      Dus ik hoor graag van jou waarom je vindt dat die tussen Lewis en Bono zoveel beter was.

      • + 5
      • 22 jul 2026 - 14:24
    • Wibautstraat

      Posts: 31

      “Patrace”

      Ik krijg sterk de indruk dat die band tussen max en Lambiase sterk gehyped wordt omdat Lewis en Pete een zeer goede band hadden

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 15:19
    • WickieDeViking

      Posts: 1.309

      "Die band wat Max en Liambiase hebben is niks vergeleken wat Lewis en Pete hadden maar sommige mensen willen echt iets maken wat er niet is."

      Leg eens uit, als je zo'n sterke stelling inneemt. Ik laat me graag verrassen.

      • + 3
      • 22 jul 2026 - 15:19
    • NicoS

      Posts: 21.044

      Dus omdat Lewis en Bono een goede band hebben/hadden, is de band tussen Max en GP gehyped?…….
      Gelukkig dat je erbij zegt dat jij die indruk hebt, dat verklaart een hoop…;)

      • + 1
      • 22 jul 2026 - 15:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.516

      Lewis en Bono hadden een klik, Max en GP zijn een oud getrouwd stel, dat vertelt het hele verhaal...

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 16:20
  • Patrace

    Posts: 6.858

    Ik denk dat Lambiase helemaal geen trek had om naar Italië te verhuizen, dus dan was Ferrari sowieso al snel kansloos. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in Engeland en daarbij is zijn vrouw recent hersteld van borstkanker. Dan maak je niet zomaar even de stap naar het buitenland.

    • + 1
    • 22 jul 2026 - 14:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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