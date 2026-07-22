Volgens Alex Brundle zou Lewis Hamilton niet kunnen samenwerken met Gianpiero Lambiase. De race-engineer van Max Verstappen stapt na 2027 over naar McLaren, en Tom Clarkson vraagt zich af waarom Ferrari nooit een lijntje heeft uitgegooid. Brundle ziet daar een logische reden voor.

Verstappen en Lambiase zijn al jaren twee handen op één buik bij Red Bull. Toch werd begin dit jaar duidelijk dat Lambiase gaat vertrekken, en overstapt naar concurrent McLaren. Het is een flinke klap voor Verstappen en Red Bull, die daarmee een nieuwe belangrijke naam verliezen. Afgelopen weekend werd bekend dat Red Bull en Verstappen in de persoon van engineer Tom Hart een vervanger van Lambiase hebben gevonden.

Waarom deed Ferrari niets?

Lambiase geldt echter als één van de beste mensen in zijn vakgebied, en in de F1 Nation Podcast blijft hij onderwerp van gesprek. Presentator Tom Clarkson vraagt zich hardop af waarom het team van Ferrari geen lijntje heeft uitgegooid en of ze hier de boot hebben gemist. Hij suggereert dat Lambiase bijvoorbeeld met Lewis Hamilton had kunnen samenwerken.

Analist en coureur Alex Brundle haakt daar direct op in: "Dat zou in mijn ogen óf meteen fantastisch werken, of juist helemaal niet. Als je kijkt naar de cultuur bij Red Bull en hoe de coureurs daar worden opgeleid, dan zie je vanaf de opstapklassen duidelijk wat er van ze verwacht wordt. Excellentie is daar de norm en vervolgens groeien ze stap voor stap door."

'Hamilton zou dit niet accepteren'

Het feit dat Verstappen zo goed kan samenwerken met Lambiase, heeft volgens Brundle een duidelijke reden: "Pas als je het niveau van Max bereikt, krijg je een bepaalde mate van vrijheid. Maar zelfs dan durft Lambiase, ondanks de manier waarop Max werkt en communiceert, nog altijd tegen hem te zeggen: 'Dit is kinderachtig. Ik vind dit niet kunnen over de boordradio.'"

Brundle vraagt zich hardop af of Hamilton wel tegen deze manier van communiceren zou kunnen: "Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Lewis deze manier van communiceren over de boordradio zou accepteren. Ik denk dat hij de omgeving om zich heen zou veranderen als dat de manier van communiceren was."