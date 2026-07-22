Max Verstappen heeft tijdens het Grand Prix-weekend in België op zijn kenmerkende, droge manier gereageerd op de prijs voor de mooiste inhaalactie van de maand. De viervoudig wereldkampioen nam in de fanzone een trofee in ontvangst voor zijn actie op Lewis Hamilton, maar wist met een paar scherpe opmerkingen vooral de duizenden aanwezige fans aan het lachen te krijgen.

De Nederlander kreeg de onderscheiding nadat Formule 1-fans zijn inhaalactie op Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk hadden verkozen tot de mooiste van de maand. Tijdens de uitreiking werden de beelden van het duel op een groot scherm afgespeeld, waarna Verstappen het publiek direct wist te bespelen.

Verstappen zet fanzone op zijn kop

Terwijl de beelden van de bekroonde actie werden getoond, keek Verstappen met een glimlach richting de tribunes. "Willen jullie dat ik hier nu echt iets over ga zeggen?", vroeg de Red Bull-coureur, waarna de aanwezige fans direct in lachen uitbarstten.

Daar bleef het niet bij. Toen Verstappen uitlegde hoe de inhaalactie tot stand was gekomen, hield hij het bewust kort. "Nou, ik drukte gewoon op de batterijknop. Daardoor had ik net wat meer vermogen dan Lewis en kon ik hem aan de binnenkant voorbij. Eerst probeerde ik het nog via de buitenkant, dat leverde ook een mooi gevecht op", klonk het met een knipoog, opnieuw goed voor een luid lachsalvo.

Bekroonde actie op Hamilton

De prijs had Verstappen te danken aan zijn inhaalactie tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. In de openingsfase vochten hij en Hamilton meerdere bochten lang een fel, maar sportief duel uit om de tweede plaats. De Ferrari-coureur hield aanvankelijk stand, maar na de eerste pitstops sloeg Verstappen alsnog toe.

Met een bandenvoordeel op zak plaatste de Nederlander zijn aanval in bocht 6, waar hij Hamilton definitief wist te passeren. Die actie werd na afloop door de Formule 1-fans verkozen tot de Inhaalactie van de Maand. Na de uitreiking zette Verstappen nog zijn handtekening op de trofee, die vervolgens werd overhandigd aan een fan die op zijn actie had gestemd.