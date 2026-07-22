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Verstappen laat zich uit over Hamilton: Fanzone komt niet meer bij

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Verstappen laat zich uit over Hamilton: Fanzone komt niet meer bij

Max Verstappen heeft tijdens het Grand Prix-weekend in België op zijn kenmerkende, droge manier gereageerd op de prijs voor de mooiste inhaalactie van de maand. De viervoudig wereldkampioen nam in de fanzone een trofee in ontvangst voor zijn actie op Lewis Hamilton, maar wist met een paar scherpe opmerkingen vooral de duizenden aanwezige fans aan het lachen te krijgen.

De Nederlander kreeg de onderscheiding nadat Formule 1-fans zijn inhaalactie op Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk hadden verkozen tot de mooiste van de maand. Tijdens de uitreiking werden de beelden van het duel op een groot scherm afgespeeld, waarna Verstappen het publiek direct wist te bespelen.

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Terwijl de beelden van de bekroonde actie werden getoond, keek Verstappen met een glimlach richting de tribunes. "Willen jullie dat ik hier nu echt iets over ga zeggen?", vroeg de Red Bull-coureur, waarna de aanwezige fans direct in lachen uitbarstten.

Daar bleef het niet bij. Toen Verstappen uitlegde hoe de inhaalactie tot stand was gekomen, hield hij het bewust kort. "Nou, ik drukte gewoon op de batterijknop. Daardoor had ik net wat meer vermogen dan Lewis en kon ik hem aan de binnenkant voorbij. Eerst probeerde ik het nog via de buitenkant, dat leverde ook een mooi gevecht op", klonk het met een knipoog, opnieuw goed voor een luid lachsalvo.

Bekroonde actie op Hamilton

De prijs had Verstappen te danken aan zijn inhaalactie tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. In de openingsfase vochten hij en Hamilton meerdere bochten lang een fel, maar sportief duel uit om de tweede plaats. De Ferrari-coureur hield aanvankelijk stand, maar na de eerste pitstops sloeg Verstappen alsnog toe.

Met een bandenvoordeel op zak plaatste de Nederlander zijn aanval in bocht 6, waar hij Hamilton definitief wist te passeren. Die actie werd na afloop door de Formule 1-fans verkozen tot de Inhaalactie van de Maand. Na de uitreiking zette Verstappen nog zijn handtekening op de trofee, die vervolgens werd overhandigd aan een fan die op zijn actie had gestemd.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Maximo

    Posts: 9.895

    LOL.... fantastische reactie

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 14:38
  • Larry Perkins

    Posts: 66.515

    "Verstappen laat zich uit over een batterijknopje: Fanzone komt niet meer bij."

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 14:59
  • schwantz34

    Posts: 42.478

    Je merkt direct dat Max dolblij is dat die trofee direct na het signeren aan een fan gegeven wordt, zodat hij hij er geen ene meter mee hoeft te sjouwen, en dus niet met dat kolereding op zoek moet naar de eerste de beste kliko...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 15:50

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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