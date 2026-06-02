Er lijkt opnieuw beweging te zitten in het dossier rond Adrian Newey. De beroemde ontwerper is de afgelopen dagen gesignaleerd op de fabriek van Aston Martin, wat erop wijst dat hij zijn werkzaamheden voor het team heeft hervat na een periode van afwezigheid.

Toch blijft er voorlopig veel onduidelijkheid bestaan over de rol van Newey tijdens de Grand Prix van Monaco. Aston Martin heeft nog geen bevestiging gegeven over een eventuele aanwezigheid van de topontwerper in het prinsdom, waardoor speculaties blijven aanhouden.

Newey opnieuw aanwezig op fabriek

De terugkeer van Newey op de hoofdzetel van Aston Martin wordt binnen de Formule 1-paddock gezien als een positief signaal. De Brit geldt als een van de belangrijkste schakels in het ambitieuze project van het team, dat zich met het oog op de nieuwe reglementen van 2027 naar de absolute top wil werken.

Dat Newey opnieuw op de fabriek aanwezig is, kan dan ook worden beschouwd als een belangrijke opsteker voor Aston Martin. De renstal investeerde de voorbije jaren fors in infrastructuur, personeel en technologie om zich klaar te stomen voor een aanval op de wereldtitel.

Geruchten blijven aanhouden

Ondanks de recente aanwezigheid van Newey op de fabriek blijft zijn programma voor Monaco een groot vraagteken. Aston Martin heeft voorlopig geen uitsluitsel gegeven over een mogelijke trip naar het stratencircuit, wat de geruchtenmolen verder op gang brengt.

Daarbij spelen ook de berichten over mogelijke gezondheidsproblemen van de Brit een rol. Officiële bevestiging daarover ontbreekt echter, waardoor voorlopig onduidelijk blijft wat precies de reden is achter de onzekerheid rond zijn aanwezigheid.

Voor Aston Martin zal de focus hoe dan ook liggen op de toekomst. Met Newey aan boord hoopt het team een cruciale stap richting de top van de Formule 1 te zetten, al blijft het voorlopig afwachten wanneer de legendarische ontwerper opnieuw volledig in de schijnwerpers zal verschijnen.