George Russell staat volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese voor een enorme mentale uitdaging in de strijd om de wereldtitel. De Italiaan ziet hoe Kimi Antonelli zich razendsnel heeft ontwikkeld tot de grote man bij Mercedes en denkt dat die opmars voor Russell een flinke klap moet zijn geweest.

Waar Russell het seizoen nog uitstekend begon met een overwinning in Australië, heeft Antonelli sindsdien het heft volledig in handen genomen. De jonge Italiaan won vier races op rij en bouwde een comfortabele voorsprong uit in het kampioenschap, terwijl Russell in Canada ook nog eens kostbare punten verloor door een motorprobleem.

Patrese ziet onverwachte dreiging voor Russell

Volgens Patrese had Russell niet verwacht dat zijn jonge teamgenoot zo snel op dit niveau zou presteren. De voormalig Williams-coureur denkt dat de Brit momenteel voor een van de moeilijkste fases uit zijn carrière staat.

"Ik ben ervan overtuigd dat George verrast is door de manier waarop Kimi aan dit seizoen begonnen is. Vier overwinningen op rij, dat had niemand echt zien aankomen. Zeker binnen het team moet dat een enorme indruk maken", vertelt Patrese bij Vision4Sport.

De Italiaan vraagt zich zelfs af hoe Russell deze situatie verwerkt. "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe hij daar mentaal mee omgaat. Het is niet eenvoudig wanneer je plots merkt dat je teamgenoot uitgroeit tot de referentie binnen het kampioenschap. Dat vraagt enorm veel van een coureur."

Titelstrijd nog lang niet beslist

Toch wil Patrese de kansen van Russell nog lang niet afschrijven. De uitvalbeurt in Canada ziet hij eerder als een ongelukkige tegenslag dan als een beslissend moment in het seizoen. Daarbij verwijst hij naar eerdere kampioenschappen waarin het momentum meerdere keren van eigenaar wisselde.

"George verloor belangrijke punten door een technisch probleem. We hebben in het verleden al vaker gezien dat zoiets de stand tijdelijk overhoop gooit. Het seizoen is nog lang en er kan nog ontzettend veel gebeuren", aldus de analist.

Patrese verwacht bovendien dat betrouwbaarheid een cruciale factor zal blijven onder de nieuwe reglementen. "Deze motoren zijn nog relatief nieuw en de betrouwbaarheid is niet perfect. Wat George in Canada overkwam, kan Kimi evengoed tijdens een van de volgende races meemaken. Daarom mag niemand nu al opgeven. George zal gefrustreerd zijn, maar met nog zoveel Grands Prix te gaan ligt de strijd volledig open. Wel weet hij nu dat Antonelli een serieuze kandidaat voor de wereldtitel is geworden."