Topprestatie van Verstappen uitgesloten: "Dat is teveel gevraagd"

James Hinchcliffe denkt dat Max Verstappen een podiumplaats in Monaco uit zijn hoofd moet zetten. De race in de straten van het prinsendom belooft een schaakspel te worden, en Verstappen moet hopen op een foutloos weekend. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken.

Verstappen veroverde anderhalve week geleden in Canada zijn eerste podiumplek van het seizoen. Op het Circuit Gilles Villeneuve profiteerde hij van de problemen van anderen, en kwam hij achter Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de streep. Verstappen was heel erg tevreden met zijn resultaat, maar bleef wel kritisch op de regels én zijn team Red Bull. Hij eist meer, en wil dat er nog de nodige verbeteringen worden doorgevoerd.

Maakt Verstappen een kans op nieuw succes?

In Monaco kan er altijd iets gebeuren, en sommigen houden stiekem rekening met een podiumplek van Verstappen. Coureur en analist James Hinchcliffe kreeg deze vraag ook in zijn schoot geworpen in de F1 Nation Podcast, maar hij was niet heel positief: "Ik denk dat het te veel gevraagd is."

Hinchcliffe legt daarna uit waarom Verstappen kansloos is voor een topresultaat: "Het vermogen van de auto om goed om te kunnen gaan met hobbels en kerbstones is enorm belangrijk voor de race in Monaco. En dan was juist één van de belangrijkste redenen om te klagen in Montreal."

Kanttekening bij het resultaat

De Canadese analist wijst naar Verstappens geluk in Canada. Daar vielen er immers de nodige topcoureurs weg: "Natuurlijk, dat podium was echt een geweldig resultaat en een heel sterke race van hem. Ik ben ook heel erg blij voor hem. Maar er was wel een uitvalbeurt van Russell in de Mercedes én die dubbele strategische blunder van McLaren voor nodig om überhaupt in die positie te komen. Bovendien werd hij aan het einde nog snel bijgehaald door Hamilton in zijn Ferrari."

Verstappen is er dus nog lang niet, zo wijst Hinchcliffe weer naar het podium in Canada: "Dat podium verdient dus wel een beetje een kanttekening. Op basis van de problemen waar de auto op dit moment mee kampt, zie ik gewoon niet hoe Red Bull net zo competitief zal zijn als de andere drie topteams."

Wat is de stand van zaken?

Verstappen kan een nieuw topresultaat in ieder geval wel goed gebruiken. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plek in het wereldkampioenschap met 'slechts' 43 punten achter zijn naam. WK-leider Andrea Kimi Antonelli staat op de eerste plaats met 131 WK-punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.427

    De genoemde podcast…

    Are Ferrari favourites? | Monaco GP Preview | F1 Nation Podcast
    (43,31 minuten, met Tom Clarkson, Jolyon Palmer en James Hinchcliffe, FORMULA 1)

    Het gaat nauwelijks over Max en Red Bull, maar vanaf minuut 35,20 gaat het even over de kansen van Verstappen.

    https://youtu.be/9PySzHsHXjg

    (you’re welcome!)

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 19:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.427

      De drie rakkers komen niet in beeld, dus het kunnen ook imitaties van Edwin Evers zijn...

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 20:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

