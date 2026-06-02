James Hinchcliffe denkt dat Max Verstappen een podiumplaats in Monaco uit zijn hoofd moet zetten. De race in de straten van het prinsendom belooft een schaakspel te worden, en Verstappen moet hopen op een foutloos weekend. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken.

Verstappen veroverde anderhalve week geleden in Canada zijn eerste podiumplek van het seizoen. Op het Circuit Gilles Villeneuve profiteerde hij van de problemen van anderen, en kwam hij achter Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton als derde over de streep. Verstappen was heel erg tevreden met zijn resultaat, maar bleef wel kritisch op de regels én zijn team Red Bull. Hij eist meer, en wil dat er nog de nodige verbeteringen worden doorgevoerd.

Maakt Verstappen een kans op nieuw succes?

In Monaco kan er altijd iets gebeuren, en sommigen houden stiekem rekening met een podiumplek van Verstappen. Coureur en analist James Hinchcliffe kreeg deze vraag ook in zijn schoot geworpen in de F1 Nation Podcast, maar hij was niet heel positief: "Ik denk dat het te veel gevraagd is."

Hinchcliffe legt daarna uit waarom Verstappen kansloos is voor een topresultaat: "Het vermogen van de auto om goed om te kunnen gaan met hobbels en kerbstones is enorm belangrijk voor de race in Monaco. En dan was juist één van de belangrijkste redenen om te klagen in Montreal."

Kanttekening bij het resultaat

De Canadese analist wijst naar Verstappens geluk in Canada. Daar vielen er immers de nodige topcoureurs weg: "Natuurlijk, dat podium was echt een geweldig resultaat en een heel sterke race van hem. Ik ben ook heel erg blij voor hem. Maar er was wel een uitvalbeurt van Russell in de Mercedes én die dubbele strategische blunder van McLaren voor nodig om überhaupt in die positie te komen. Bovendien werd hij aan het einde nog snel bijgehaald door Hamilton in zijn Ferrari."

Verstappen is er dus nog lang niet, zo wijst Hinchcliffe weer naar het podium in Canada: "Dat podium verdient dus wel een beetje een kanttekening. Op basis van de problemen waar de auto op dit moment mee kampt, zie ik gewoon niet hoe Red Bull net zo competitief zal zijn als de andere drie topteams."

Wat is de stand van zaken?

Verstappen kan een nieuw topresultaat in ieder geval wel goed gebruiken. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plek in het wereldkampioenschap met 'slechts' 43 punten achter zijn naam. WK-leider Andrea Kimi Antonelli staat op de eerste plaats met 131 WK-punten achter zijn naam.