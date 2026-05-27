user icon
icon

Räikkönen roemt 'doodenge' Verstappen: "Echt een fenomeen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Räikkönen roemt 'doodenge' Verstappen: "Echt een fenomeen"

Kimi Räikkönen twijfelt geen seconde wanneer hem gevraagd wordt wie momenteel de sterkste coureur op de Formule 1-grid is. De wereldkampioen van 2007 wijst resoluut naar Max Verstappen en onthult bovendien wanneer hij besefte dat de Nederlander voorbestemd was om één van de grootste namen uit de sport te worden. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat op een moment waarop Räikkönen allesbehalve op de eerste rij wilde zitten.

De Fin, die in zijn lange F1-loopbaan uitkwam voor teams als Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus en Alfa Romeo, stond in 2016 namelijk oog in oog met Verstappens doorbraak. Tijdens de Grand Prix van Spanje pakte de Nederlander bij zijn debuut voor Red Bull meteen zijn eerste overwinning, vóór Räikkönen en Sebastian Vettel.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Räikkönen zag ster opstaan bij eerste Verstappen-zege

In gesprek met journalist Leo Turrini blikte Räikkönen terug op dat iconische moment. Volgens de voormalig Ferrari-coureur was het toen meteen duidelijk dat Verstappen iets bijzonders in zich had. “Voor mij is Verstappen vandaag simpelweg de sterkste coureur op de grid”, klinkt het overtuigd. “Ik heb hem zien binnenkomen in de Formule 1 tijdens mijn tweede periode bij Ferrari. Toen hij in Spanje zijn eerste race won, recht voor mijn neus, wist ik genoeg: daar stond een toekomstige superster op.”

Dat moment bleek achteraf inderdaad een kantelpunt. Verstappen groeide sinds die bewuste race in Barcelona uit tot dé dominante figuur in de Formule 1 en verzamelde inmiddels vier wereldtitels. Voor Räikkönen kwam die ontwikkeling allerminst als een verrassing.

‘Best eng’: Räikkönen besefte plots hoe snel de tijd gaat

Ook vlak na Verstappens eerste overwinning sprak Räikkönen al lovend over de jonge Nederlander. Tegelijk zorgde het succes van Verstappen ook voor een confronterend besef bij de Fin, die eerder nog tegen vader Jos Verstappen had geracet. “Iedereen wist al dat Max bijzonder veel talent had en nu zat hij ook nog eens in een topteam”, zei Räikkönen destijds. “Maar eerlijk? Het gekste gevoel was dat ik ooit nog tegen zijn vader reed. Dat klinkt ergens best eng – gewoon in de Formule 1. Zo snel gaat de tijd.”

Ondertussen blijft Verstappen een veelbesproken figuur binnen de sport. De viervoudig wereldkampioen wordt al maanden gelinkt aan een mogelijk vertrek bij Red Bull, terwijl hij zich ook kritisch uitliet over de nieuwe reglementen in de Formule 1. Een eventueel afscheid van Verstappen op amper 28-jarige leeftijd zou zonder twijfel een zware klap betekenen voor de sport.

snailer

Posts: 33.198

Mochten de regels in F1 ooit weer ten goede keren....

In dat geval zou ik het geweldig vinden mocht zijn zoon F1 halen. Bij voorbaat fan...

  • 1
  • 27 mei 2026 - 13:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Kimi Räikkönen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.198

    Mochten de regels in F1 ooit weer ten goede keren....

    In dat geval zou ik het geweldig vinden mocht zijn zoon F1 halen. Bij voorbaat fan...

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 13:46

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar