Kimi Räikkönen twijfelt geen seconde wanneer hem gevraagd wordt wie momenteel de sterkste coureur op de Formule 1-grid is. De wereldkampioen van 2007 wijst resoluut naar Max Verstappen en onthult bovendien wanneer hij besefte dat de Nederlander voorbestemd was om één van de grootste namen uit de sport te worden. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat op een moment waarop Räikkönen allesbehalve op de eerste rij wilde zitten.

De Fin, die in zijn lange F1-loopbaan uitkwam voor teams als Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus en Alfa Romeo, stond in 2016 namelijk oog in oog met Verstappens doorbraak. Tijdens de Grand Prix van Spanje pakte de Nederlander bij zijn debuut voor Red Bull meteen zijn eerste overwinning, vóór Räikkönen en Sebastian Vettel.

Räikkönen zag ster opstaan bij eerste Verstappen-zege

In gesprek met journalist Leo Turrini blikte Räikkönen terug op dat iconische moment. Volgens de voormalig Ferrari-coureur was het toen meteen duidelijk dat Verstappen iets bijzonders in zich had. “Voor mij is Verstappen vandaag simpelweg de sterkste coureur op de grid”, klinkt het overtuigd. “Ik heb hem zien binnenkomen in de Formule 1 tijdens mijn tweede periode bij Ferrari. Toen hij in Spanje zijn eerste race won, recht voor mijn neus, wist ik genoeg: daar stond een toekomstige superster op.”

Dat moment bleek achteraf inderdaad een kantelpunt. Verstappen groeide sinds die bewuste race in Barcelona uit tot dé dominante figuur in de Formule 1 en verzamelde inmiddels vier wereldtitels. Voor Räikkönen kwam die ontwikkeling allerminst als een verrassing.

‘Best eng’: Räikkönen besefte plots hoe snel de tijd gaat

Ook vlak na Verstappens eerste overwinning sprak Räikkönen al lovend over de jonge Nederlander. Tegelijk zorgde het succes van Verstappen ook voor een confronterend besef bij de Fin, die eerder nog tegen vader Jos Verstappen had geracet. “Iedereen wist al dat Max bijzonder veel talent had en nu zat hij ook nog eens in een topteam”, zei Räikkönen destijds. “Maar eerlijk? Het gekste gevoel was dat ik ooit nog tegen zijn vader reed. Dat klinkt ergens best eng – gewoon in de Formule 1. Zo snel gaat de tijd.”

Ondertussen blijft Verstappen een veelbesproken figuur binnen de sport. De viervoudig wereldkampioen wordt al maanden gelinkt aan een mogelijk vertrek bij Red Bull, terwijl hij zich ook kritisch uitliet over de nieuwe reglementen in de Formule 1. Een eventueel afscheid van Verstappen op amper 28-jarige leeftijd zou zonder twijfel een zware klap betekenen voor de sport.