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'Red Bull toont interesse in zoon van Räikkönen'

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'Red Bull toont interesse in zoon van Räikkönen'

Het team van Red Bull Racing lijkt interesse te hebben in de zoon van Kimi Räikkönen. De elfjarige Robin Räikkönen maakt momenteel veel indruk in de karts, en volgens de Italiaanse verslaggever Leo Turrini is dat ook de mensen in de Formule 1-wereld opgevallen.

Enkelvoudig wereldkampioen Räikkönen stopte eind 2021 met racen om meer tijd door te kunnen brengen met zijn familie. De zeer populaire Fin was nog maar zelden te zien in de F1-paddock, en ontpopte zich tot een kartvader. Met zijn zoon Robin was hij vaak te zien op kartbanen in Europa, en de prestaties van Räikkönen junior zijn zeker niet slecht. De 11-jarige karter timmert aardig aan de weg, en dat begint steeds meer mensen op te vallen.

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Wat is er aan de hand?

De Italiaanse journalist Leo Turrini schrijft in zijn blog Profondo Rosso dat de interesse in de jonge Räikkönen begint toe te nemen. Turrini schrijft dat Räkkönen en zijn zoon recent zijn gespot in Ferrari-stad Maranello, waar ze hebben gedineerd. Volgens Turrini is het echter niet Ferrari, maar Red Bull dat interesse heeft in de diensten van de jonge karter. De Italiaan schrijft dat Red Bull interesse heeft in de zoon van de enkelvoudig wereldkampioen, en dat ze hem graag willen toevoegen aan hun juniorteam.

Red Bull staat erom bekend dat ze een neusje hebben voor talent, en ze hebben al veel grote namen voortgebracht. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Isack Hadjar en Daniel Ricciardo bereikten de Formule 1 via het Red Bull Junior Team. Turrini laat in het midden of er al gesprekken zijn gevoerd tussen Red Bull en de Finse familie, maar de interesse zou er volgens hem wel zijn. Of Ferrari ook interesse heeft, is volgens hem niet duidelijk.

Waarom dit geen gekke move zou zijn

De dwarsverbanden tussen Red Bull en Räikkönen zijn in ieder geval aanwezig. Zo werkt Räikkönens goede vriend, en voormalig Ferrari-man, Gino Rosato tegenwoordig voor Red Bull als consultant. Daarnaast was Räikkönen beging deze maand ook aanwezig bij de Grand Prix van Monaco. Hij bleef veelal op de achtergrond, maar opvallend genoeg verscheen hij wel op de sociale media-kanalen van Red Bull. Te zien was hoe hij in de paddock bij Red Bulls onderkomen uitgebreid stond te praten met Gerhard Berger.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.495

Ze willen bij Redbull ook 'n Kimi hebben natuurlijk....ik snap dat wel.

  • 5
  • 24 jun 2026 - 11:21
F1 Nieuws Kimi Räikkönen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • shakedown

    Posts: 1.864

    Voor de duidelijkheid. De elf jarige is dat gastje met het petje. Niet die in in het middelpunt staat met de zonnebril....

    Zat al te denken: wat krijgt die gast te vreten om er als 11 jarige zo uit te zien...

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 10:55
    • The Wolf

      Posts: 1.085

      welke gast met petje? Staan er 2, die grote of die kleine?
      Oh wacht die grote is Billy Berger, zal 't dat kleintje zijn.

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 11:09
  • Snork

    Posts: 22.664

    Reactie van Räikkönen junior: "Bwoah...."

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 11:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.495

    Ze willen bij Redbull ook 'n Kimi hebben natuurlijk....ik snap dat wel.

    • + 5
    • 24 jun 2026 - 11:21
  • racepace1

    Posts: 805

    Wel leuk dat zoeen jochie de genen van zijn vader ook heeft.
    En leuk om weer een Raikkonen te zien in de toekomst wellicht.
    maar even kijken wie nog meer eerst F1 reed en daarna zoon lief ook... even AI vragen


    Er zijn op dit moment geen actieve Formule 1-coureurs van wie de vader óók in de Formule 1 heeft gereden. Coureurs uit het verleden met zoons in de sport—zoals Carlos Sainz Jr., Kevin Magnussen en Max Verstappen—zijn inmiddels uit de koningsklasse van de autosport vertrokken.

    AI maakt nog foutjes... gezakt! geen tas aan de vlaggenstok voor jou

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 11:31
    • Beamer

      Posts: 1.892

      AI kijkt gewoon al naar volgend jaar, weet dus meer dan wij hier. Blijkbaar stopt Sainz Jr. dus ook na dit seizoen

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 11:50
  • misstappen

    Posts: 3.586

    Contractbespreking van 2 minuten max.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:33
    • f(1)orum

      Posts: 10.152

      Wat heeft Max hiermee te maken?

      • + 3
      • 24 jun 2026 - 11:34
    • Snork

      Posts: 22.664

      Die heeft 2 minuten nodig. Aldus Kel.

      • + 3
      • 24 jun 2026 - 13:02
    • f(1)orum

      Posts: 10.152

      Volgens dezelfde Kel roept hij dan aan het einde van die 2 minuten: "If you no longer go for a gap...."

      • + 2
      • 24 jun 2026 - 13:11
  • Pietje Bell

    Posts: 35.434

    Gino Rosato is de peetvader van Robin en ging/gaat heel vaak mee om hem te zien
    karten. Verbaasd me niets dat hij nu hij voor RBR werkt hem aanbeveelt.
    Die jongen is echt heel goed.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:50

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Ferrari
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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FI Kimi Räikkönen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FI
  • Geb. datum 17 okt 1979 (46)
  • Geb. plaats Espoo, FI
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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