Het team van Red Bull Racing lijkt interesse te hebben in de zoon van Kimi Räikkönen. De elfjarige Robin Räikkönen maakt momenteel veel indruk in de karts, en volgens de Italiaanse verslaggever Leo Turrini is dat ook de mensen in de Formule 1-wereld opgevallen.

Enkelvoudig wereldkampioen Räikkönen stopte eind 2021 met racen om meer tijd door te kunnen brengen met zijn familie. De zeer populaire Fin was nog maar zelden te zien in de F1-paddock, en ontpopte zich tot een kartvader. Met zijn zoon Robin was hij vaak te zien op kartbanen in Europa, en de prestaties van Räikkönen junior zijn zeker niet slecht. De 11-jarige karter timmert aardig aan de weg, en dat begint steeds meer mensen op te vallen.

Wat is er aan de hand?

De Italiaanse journalist Leo Turrini schrijft in zijn blog Profondo Rosso dat de interesse in de jonge Räikkönen begint toe te nemen. Turrini schrijft dat Räkkönen en zijn zoon recent zijn gespot in Ferrari-stad Maranello, waar ze hebben gedineerd. Volgens Turrini is het echter niet Ferrari, maar Red Bull dat interesse heeft in de diensten van de jonge karter. De Italiaan schrijft dat Red Bull interesse heeft in de zoon van de enkelvoudig wereldkampioen, en dat ze hem graag willen toevoegen aan hun juniorteam.

Red Bull staat erom bekend dat ze een neusje hebben voor talent, en ze hebben al veel grote namen voortgebracht. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Isack Hadjar en Daniel Ricciardo bereikten de Formule 1 via het Red Bull Junior Team. Turrini laat in het midden of er al gesprekken zijn gevoerd tussen Red Bull en de Finse familie, maar de interesse zou er volgens hem wel zijn. Of Ferrari ook interesse heeft, is volgens hem niet duidelijk.

Waarom dit geen gekke move zou zijn

De dwarsverbanden tussen Red Bull en Räikkönen zijn in ieder geval aanwezig. Zo werkt Räikkönens goede vriend, en voormalig Ferrari-man, Gino Rosato tegenwoordig voor Red Bull als consultant. Daarnaast was Räikkönen beging deze maand ook aanwezig bij de Grand Prix van Monaco. Hij bleef veelal op de achtergrond, maar opvallend genoeg verscheen hij wel op de sociale media-kanalen van Red Bull. Te zien was hoe hij in de paddock bij Red Bulls onderkomen uitgebreid stond te praten met Gerhard Berger.