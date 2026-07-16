De Formule 1-top lijkt nog niet zeker te weten of de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi door kunenn gaan. De hoge heren van de sport zijn naar verluidt bezig met het opstellen van een plan, maar de F1-teams zouden dit niet zien zitten.

De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt, maar men hield de hoop dat minimaal één van deze races nog door kon gaan. Door de recente ontwikkelingen van het conflict lijkt dit onmogelijk te zijn, terwijl ook de races in Qatar en Abu Dhabi op losse schroeven lijken te staan.

F1 onderzoekt oplossingen

Nextgen Auto meldt dat de F1-top onderzoekt om, mochten de races in de Golfregio niet door kunnen gaan, een tweede race te rijden op een andere locatie. Dit zou dan gaan om een extra race in Baku, Singapore of Las Vegas. Dit idee heeft echter niet de unanieme steun gekregen van de F1-teams, want sommigen zijn tegen dit plan van de FOM.

Er zijn nog andere opties, waaronder een Grand Prix in Turkije. De leiding van Istanbul Park heeft aangeboden om een race te organiseren, terwijl ze in 2027 sowieso terugkeren op de kalender. De leiding van de Grand Prix van Barcelona heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een tweede race op het circuit de Barcelona-Catalunya.

Turkse Grand Prix is onwaarschijnlijk

Het Istanbul Park zou dan gehaaster moeten gaan werken aan de renovaties die nodig zijn op het circuit. Of de F1 terugkeert naar Turkije in 2026 is nog onbekend, want de koningsklasse van de autosport weet dat het organiseren van een last-minute race in Turkije kan leiden tot mindere kaartverkoop en dat is minder aantrekkelijk.

Mocht de FOM niet uitkomen met alle teams om een tweede race te organiseren tijdens een bestaande Grand Prix, is het waarschijnlijk dat de F1 terugkeert naar Barcelona en een Grand Prix in Imola of Portimao overweegt. Voorlopig hoopt de FOM gewoon op twee races in het Midden-Oosten. Cancelen is geen optie, want dit kan de titelstrijd tussen zowel constructeurs als coureurs verstoren.