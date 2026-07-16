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'F1-teams houden mogelijke aanpassing kalender tegen'

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'F1-teams houden mogelijke aanpassing kalender tegen'

De Formule 1-top lijkt nog niet zeker te weten of de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi door kunenn gaan. De hoge heren van de sport zijn naar verluidt bezig met het opstellen van een plan, maar de F1-teams zouden dit niet zien zitten.

De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt, maar men hield de hoop dat minimaal één van deze races nog door kon gaan. Door de recente ontwikkelingen van het conflict lijkt dit onmogelijk te zijn, terwijl ook de races in Qatar en Abu Dhabi op losse schroeven lijken te staan.

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F1 onderzoekt oplossingen

Nextgen Auto meldt dat de F1-top onderzoekt om, mochten de races in de Golfregio niet door kunnen gaan, een tweede race te rijden op een andere locatie. Dit zou dan gaan om een extra race in Baku, Singapore of Las Vegas. Dit idee heeft echter niet de unanieme steun gekregen van de F1-teams, want sommigen zijn tegen dit plan van de FOM. 

Er zijn nog andere opties, waaronder een Grand Prix in Turkije. De leiding van Istanbul Park heeft aangeboden om een race te organiseren, terwijl ze in 2027 sowieso terugkeren op de kalender. De leiding van de Grand Prix van Barcelona heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een tweede race op het circuit de Barcelona-Catalunya. 

Turkse Grand Prix is onwaarschijnlijk

Het Istanbul Park zou dan gehaaster moeten gaan werken aan de renovaties die nodig zijn op het circuit. Of de F1 terugkeert naar Turkije in 2026 is nog onbekend, want de koningsklasse van de autosport weet dat het organiseren van een last-minute race in Turkije kan leiden tot mindere kaartverkoop en dat is minder aantrekkelijk. 

Mocht de FOM niet uitkomen met alle teams om een tweede race te organiseren tijdens een bestaande Grand Prix, is het waarschijnlijk dat de F1 terugkeert naar Barcelona en een Grand Prix in Imola of Portimao overweegt. Voorlopig hoopt de FOM gewoon op twee races in het Midden-Oosten. Cancelen is geen optie, want dit kan de titelstrijd tussen zowel constructeurs als coureurs verstoren.

Carloth

Posts: 183

Imola en Portimao in de slots van Qatar en Abu Dhabi klinkt niet slecht. Zou ik Imola wel eerder doen dan Portimao, Zuid-Portugal is iets minder sneeuwgevoelig dan midden Italië in december,

  • 1
  • 16 jul 2026 - 19:08
F1 Nieuws

Reacties (4)

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  • Carloth

    Posts: 183

    Imola en Portimao in de slots van Qatar en Abu Dhabi klinkt niet slecht. Zou ik Imola wel eerder doen dan Portimao, Zuid-Portugal is iets minder sneeuwgevoelig dan midden Italië in december,

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 19:08
  • Larry Perkins

    Posts: 66.351

    Filmpjes van donderdag…

    F1 Pre Race Drivers Press Conference Belgian Grand Prix 2026 | PART 1
    (12,15 minuten)
    https://youtu.be/ipxqQJNmkYM

    F1 Pre Race Drivers Press Conference Belgian Grand Prix 2026 | PART 2
    (22,06 minuten)
    https://youtu.be/YQzsDK6cGtk

    Weekend Warm-Up | 2026 Belgian Grand Prix
    (FORMULA 1, 35,15 minuten)
    https://youtu.be/pW5yVycPefI

    Why Kimi Antonelli NEEDS to beat Lewis Hamilton in Spa | Up To Speed
    (37,12 minuten)
    https://youtu.be/kEzeydKdTVc

    Every F1 Team's 2026 Upgrades Coming To The Belgian GP
    (11,19 minuten)
    https://youtu.be/tMj6rCFLdmI

    F1 Drivers Arriving in Private Jets | 2026 Belgian Grand Prix Spa Francorchamps
    (22,33 minuten)
    https://youtu.be/8yrSCcK0CJ8

    #Datwassut

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 20:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.351

      Nabrander…

      Lewis Hamilton skateboarding in the Paddock | Max Verstappen & more F1 Drivers arrive in Belgium BTS
      (7,27 minuten)
      https://youtu.be/G_-nTrHy13U

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 20:49
  • elflitso

    Posts: 1.955

    Allemaal onzin voor de bühne. De rakketten vliegen nog over en weer daar. Dus gewoon afschrijven.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 23:02

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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