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Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade

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Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade

Aston Martin krijgt na de zomerstop een belangrijke opsteker. Motorleverancier Honda heeft bevestigd dat het tijdens de Grand Prix van Nederland een vernieuwde power unit introduceert. De update moet de Britse renstal helpen om een dramatische eerste seizoenshelft achter zich te laten.

De nieuwe krachtbron verschijnt tijdens het raceweekend in Zandvoort. Honda wil optimaal profiteren van de zogeheten ADUO-regels, die fabrikanten met een achterstand extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De Japanse constructeur geldt momenteel als de zwakste motorleverancier op de grid en mag daardoor tweemaal een upgrade doorvoeren.

Honda kijkt al vooruit naar Zandvoort

Volgens Honda-trackside general manager en chief engineer Shintaro Orihara ligt de focus de komende twee races nog op het verzamelen van zoveel mogelijk data met de huidige specificatie. Die kennis moet vervolgens worden gebruikt bij de introductie van de nieuwe motor.

"We hebben nog twee races te gaan voordat we de vernieuwde motor introduceren. Tot die tijd willen we zoveel mogelijk blijven leren met de huidige specificatie, zodat we onze bevindingen over het energiemanagement kunnen meenemen naar circuits als Monza, waar de lange rechte stukken opnieuw een grote rol spelen", legt Orihara uit.

Voor Aston Martin komt de update geen moment te vroeg. De renstal beleeft een uiterst teleurstellend seizoen en strijdt momenteel vooral met nieuwkomer Cadillac in de achterhoede van het veld. Het enige WK-punt van Fernando Alonso kwam bovendien voort uit de chaotische Grand Prix van Monaco.

Spa vormt nieuwe uitdaging voor Honda

Voordat de nieuwe motor zijn debuut maakt, wacht eerst nog de Grand Prix van België. Orihara verwacht dat Spa-Francorchamps een zware test wordt voor de aandrijflijn, met name op het gebied van energiemanagement en betrouwbaarheid.

"Spa wordt een belangrijke test voor alle motorfabrikanten. We moeten de inzet van het MGU-K-systeem op de lange rechte stukken perfect afstemmen, terwijl het terugwinnen van energie op dit circuit juist beperkt is. Daarnaast vormen de lange volgasstukken ook een flinke belasting voor de betrouwbaarheid van de power unit", aldus de Japanner.

Ook het weer kan volgens Orihara een grote rol spelen. "Op Silverstone bleef het droog, maar Spa kan zomaar de eerste keer worden dat we echt in natte omstandigheden moeten rijden. Op dit circuit weet je nooit wat je kunt verwachten."

Larry Perkins

Posts: 66.351

Hoe erg kijkt Alonso uit naar de upgrade?
Zo, hij wil zo snel mogelijk naar huis...

[b] Spaanse F1-coureur Alonso wil finale niet missen [/b]
F1-coureur Fernando Alonso vertelt vanuit Spa, waar dit weekend de Grand Prix van België wordt gereden, dat hij hoopt de WK-finale te kunnen zien.

Zo... [Lees verder]

  • 1
  • 16 jul 2026 - 21:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Aston Martin Honda

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.350

    Hoe erg kijkt Alonso uit naar de upgrade?
    Zo, hij wil zo snel mogelijk naar huis...

    Spaanse F1-coureur Alonso wil finale niet missen
    F1-coureur Fernando Alonso vertelt vanuit Spa, waar dit weekend de Grand Prix van België wordt gereden, dat hij hoopt de WK-finale te kunnen zien.

    Zondag moet de Spanjaard zelf racen en het is afwachten of hij op tijd voor de tv zit voor de wedstrijd van zijn Spanje tegen Argentinië. "Het wordt nog lastig, want we vliegen terug. Ik vrees dat ik de eerste helft mis."

    Door het moeizame seizoen van zijn team Aston Martin heeft Alonso stiekem meer zin in de finale dan in de race. "Ik denk niet dat het in Spa veel beter zal zijn voor ons. Eerlijk gezegd ligt mijn focus op zo snel mogelijk naar huis gaan om de finale te kijken." (NOS)

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 21:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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