Aston Martin krijgt na de zomerstop een belangrijke opsteker. Motorleverancier Honda heeft bevestigd dat het tijdens de Grand Prix van Nederland een vernieuwde power unit introduceert. De update moet de Britse renstal helpen om een dramatische eerste seizoenshelft achter zich te laten.

De nieuwe krachtbron verschijnt tijdens het raceweekend in Zandvoort. Honda wil optimaal profiteren van de zogeheten ADUO-regels, die fabrikanten met een achterstand extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De Japanse constructeur geldt momenteel als de zwakste motorleverancier op de grid en mag daardoor tweemaal een upgrade doorvoeren.

Honda kijkt al vooruit naar Zandvoort

Volgens Honda-trackside general manager en chief engineer Shintaro Orihara ligt de focus de komende twee races nog op het verzamelen van zoveel mogelijk data met de huidige specificatie. Die kennis moet vervolgens worden gebruikt bij de introductie van de nieuwe motor.

"We hebben nog twee races te gaan voordat we de vernieuwde motor introduceren. Tot die tijd willen we zoveel mogelijk blijven leren met de huidige specificatie, zodat we onze bevindingen over het energiemanagement kunnen meenemen naar circuits als Monza, waar de lange rechte stukken opnieuw een grote rol spelen", legt Orihara uit.

Voor Aston Martin komt de update geen moment te vroeg. De renstal beleeft een uiterst teleurstellend seizoen en strijdt momenteel vooral met nieuwkomer Cadillac in de achterhoede van het veld. Het enige WK-punt van Fernando Alonso kwam bovendien voort uit de chaotische Grand Prix van Monaco.

Spa vormt nieuwe uitdaging voor Honda

Voordat de nieuwe motor zijn debuut maakt, wacht eerst nog de Grand Prix van België. Orihara verwacht dat Spa-Francorchamps een zware test wordt voor de aandrijflijn, met name op het gebied van energiemanagement en betrouwbaarheid.

"Spa wordt een belangrijke test voor alle motorfabrikanten. We moeten de inzet van het MGU-K-systeem op de lange rechte stukken perfect afstemmen, terwijl het terugwinnen van energie op dit circuit juist beperkt is. Daarnaast vormen de lange volgasstukken ook een flinke belasting voor de betrouwbaarheid van de power unit", aldus de Japanner.

Ook het weer kan volgens Orihara een grote rol spelen. "Op Silverstone bleef het droog, maar Spa kan zomaar de eerste keer worden dat we echt in natte omstandigheden moeten rijden. Op dit circuit weet je nooit wat je kunt verwachten."