Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

De toekomst van Max Verstappen blijft een onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog altijd hét gezicht van Red Bull Racing is, wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk vertrek of zelfs een vroeg afscheid van de sport. Daardoor groeit ook de vraag wie de viervoudig wereldkampioen ooit zou kunnen opvolgen.

Volgens Formule 1-analist Will Buxton hoeft Red Bull daarbij niet automatisch vast te houden aan oude denkpatronen. De Brit ziet zelfs een verrassende kandidaat opduiken: George Russell, die volgens hem beter bij het ‘nieuwe’ Red Bull zou kunnen passen dan velen denken.

Buxton ziet kansen voor Russell bij vernieuwd Red Bull

Russell wordt geregeld genoemd in de geruchtenmolen rond Red Bull, mede doordat Verstappen op zijn beurt vaak wordt gelinkt aan Mercedes. Toch bestaat er scepsis over de Mercedes-coureur, die bekendstaat als uitgesproken en niet bang is om intern zijn mening te geven. Dat karakter zou volgens critici botsen met de traditionele hiërarchie binnen Red Bull.

Buxton vindt die redenering echter achterhaald. In de Up to Speed Podcast stelt hij dat veel mensen nog te veel uitgaan van het oude Red Bull, gevormd door Christian Horner en Helmut Marko. “Veel fans kijken nog naar het Red Bull van vroeger, waarin de hiërarchie heilig was en discussie niet altijd werd gewaardeerd”, legt Buxton uit. “Maar dat team bestaat niet meer op dezelfde manier.”

‘Nieuwe cultuur kan deuren openen voor ander type coureur’

Volgens Buxton bevindt Red Bull zich onder leiding van Laurent Mekies in een nieuwe fase, waarin ook een ander type coureur beter zou kunnen passen. Daardoor sluit hij niet uit dat een uitgesproken karakter als Russell juist een voordeel kan zijn binnen de Oostenrijkse renstal.

“Je kunt Red Bull niet blijven beoordelen op basis van hoe het vroeger werkte”, klinkt het. “Er ontstaat een nieuwe cultuur en misschien past iemand als George daar juist perfect in. Zelfs een duo met Oscar Piastri zou in zo’n scenario logisch kunnen zijn.” Charles Leclerc ziet Buxton voorlopig minder snel vertrekken bij Ferrari. De Monegask zou hem in Miami nog hebben verzekerd dat zijn grote doel onverminderd hetzelfde blijft: wereldkampioen worden met Ferrari. Toch houdt Buxton ook rekening met de klassieke Red Bull-route, waarbij talent uit de eigen opleiding wordt doorgeschoven als opvolger van Verstappen.

  • Jatochnietdan

    Posts: 57

    Red Bull = marketing. En Russell is de allerlaatste die daarbij past omdat zijn karakter niet op een gave manier te vermarkten is. Het is een ouwe zeiksnor en matennaaier. Dat is niet cool. Dus geen RedBull.

    • + 4
    • 18 mei 2026 - 08:32
  • StevenQ

    Posts: 10.457

    Russell past totaal niet bij het imago dat Red Bull wil neerzetten

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 08:47
    • The Wolf

      Posts: 812

      tuurlijk wel, George is glibberig, Red Bull is glibberig....
      oh nee das plakkerig....

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 08:52
  • The Wolf

    Posts: 812

    Will Buxton, met z'n overdreven surprised look op z'n gezicht, ditmaal Russell erbij gehaald om de geruchtenmolen draaiende te houden..

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 08:50
  • John6

    Posts: 11.616

    Lance Stroll past nog beter bij Red Bull dan Russell, dat zegt wel genoeg lijkt mij.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 08:51

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

