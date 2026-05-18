De toekomst van Max Verstappen blijft een onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog altijd hét gezicht van Red Bull Racing is, wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk vertrek of zelfs een vroeg afscheid van de sport. Daardoor groeit ook de vraag wie de viervoudig wereldkampioen ooit zou kunnen opvolgen.

Volgens Formule 1-analist Will Buxton hoeft Red Bull daarbij niet automatisch vast te houden aan oude denkpatronen. De Brit ziet zelfs een verrassende kandidaat opduiken: George Russell, die volgens hem beter bij het ‘nieuwe’ Red Bull zou kunnen passen dan velen denken.

Buxton ziet kansen voor Russell bij vernieuwd Red Bull

Russell wordt geregeld genoemd in de geruchtenmolen rond Red Bull, mede doordat Verstappen op zijn beurt vaak wordt gelinkt aan Mercedes. Toch bestaat er scepsis over de Mercedes-coureur, die bekendstaat als uitgesproken en niet bang is om intern zijn mening te geven. Dat karakter zou volgens critici botsen met de traditionele hiërarchie binnen Red Bull.

Buxton vindt die redenering echter achterhaald. In de Up to Speed Podcast stelt hij dat veel mensen nog te veel uitgaan van het oude Red Bull, gevormd door Christian Horner en Helmut Marko. “Veel fans kijken nog naar het Red Bull van vroeger, waarin de hiërarchie heilig was en discussie niet altijd werd gewaardeerd”, legt Buxton uit. “Maar dat team bestaat niet meer op dezelfde manier.”

‘Nieuwe cultuur kan deuren openen voor ander type coureur’

Volgens Buxton bevindt Red Bull zich onder leiding van Laurent Mekies in een nieuwe fase, waarin ook een ander type coureur beter zou kunnen passen. Daardoor sluit hij niet uit dat een uitgesproken karakter als Russell juist een voordeel kan zijn binnen de Oostenrijkse renstal.

“Je kunt Red Bull niet blijven beoordelen op basis van hoe het vroeger werkte”, klinkt het. “Er ontstaat een nieuwe cultuur en misschien past iemand als George daar juist perfect in. Zelfs een duo met Oscar Piastri zou in zo’n scenario logisch kunnen zijn.” Charles Leclerc ziet Buxton voorlopig minder snel vertrekken bij Ferrari. De Monegask zou hem in Miami nog hebben verzekerd dat zijn grote doel onverminderd hetzelfde blijft: wereldkampioen worden met Ferrari. Toch houdt Buxton ook rekening met de klassieke Red Bull-route, waarbij talent uit de eigen opleiding wordt doorgeschoven als opvolger van Verstappen.