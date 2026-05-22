De nieuwe Formule 1-motorregels hebben dit jaar voor de nodige onrust gezorgd. Na de eerste races kwam er een golf van kritiek, waarna de FIA en de F1-top besloten in te grijpen. Na de race in Miami werd bekend dat ze na dit seizoen afscheid nemen van de 50/50-verdeling van de motor, maar dat plan lijkt nu op losse schroeven te staan.

Bij de huidige motorregels komt de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor, terwijl de andere helft afkomstig is van de elektrische componenten. Op papier klonk dit als een goed idee, maar in de praktijk pakte het verkeerd uit. Na kritiek van de coureurs werd besloten in te grijpen, en werd er besloten om voor volgend jaar afscheid te nemen van de 50/50-split. De sport heeft gekozen voor een 60/40-verdeling, waar de verbrandingsmotoren er ongeveer 50 kW bijkrijgen.

Wat is de situatie

De FIA en de Formule 1 hadden dit besluit genomen na een overleg met de teams en motorfabrikanten, maar nu lijkt er toch onenigheid te zijn. Volgens The Race hebben de plannen niet de steun die nodig is om in 2027 over te gaan naar de 60/40-verdeling. Er zou wel steun zijn voor de plannen, maar over de timing lopen de meningen uiteen. Volgens The Race bestaan er meerdere kampen; sommigen staan achter de plannen voor 2027, terwijl andere fabrikanten de plannen willen uitstellen naar 2028.

Niet genoeg steun

Dit kan voor problemen gaan zorgen, want voor significante veranderingen- zoals hier het geval is- heeft men de steun van vier van de zes motorfabrikanten nodig. Volgens The Race is dat op dit moment nog niet het geval. Alleen Mercedes en Red Bull zouden achter de nieuwe plannen staan. Beide fabrikanten hebben momenteel de beschikking over een sterke krachtbron, maar ze zouden openstaan voor verandering die voor een betere show zorgt.

Waarom liggen de fabrikanten dwars?

De vraag is dan waarom de andere fabrikanten vooralsnog tegen de veranderingen zijn. The Race stelt dat sommige fabrikanten, waaronder Audi, het als een budgettaire zaak zien. Het aanpassen van de krachtbron aan de aangepaste regels kan veel geld kosten, men denkt dat dit kan oplopen tot zo'n tien miljoen dollar. Daarnaast zou Ferrari zich zorgen maken over de impact op de ADUO-regels, wat in het voordeel kan werken van bepaalde fabrikanten.