user icon
icon

FIA onder druk: 'F1-teams houden ingrijpende regelwijzigingen tegen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA onder druk: 'F1-teams houden ingrijpende regelwijzigingen tegen'

De nieuwe Formule 1-motorregels hebben dit jaar voor de nodige onrust gezorgd. Na de eerste races kwam er een golf van kritiek, waarna de FIA en de F1-top besloten in te grijpen. Na de race in Miami werd bekend dat ze na dit seizoen afscheid nemen van de 50/50-verdeling van de motor, maar dat plan lijkt nu op losse schroeven te staan.

Bij de huidige motorregels komt de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor, terwijl de andere helft afkomstig is van de elektrische componenten. Op papier klonk dit als een goed idee, maar in de praktijk pakte het verkeerd uit. Na kritiek van de coureurs werd besloten in te grijpen, en werd er besloten om voor volgend jaar afscheid te nemen van de 50/50-split. De sport heeft gekozen voor een 60/40-verdeling, waar de verbrandingsmotoren er ongeveer 50 kW bijkrijgen.

Meer over FIA FIA laat Verstappen links liggen op persdag in Canada

FIA laat Verstappen links liggen op persdag in Canada

21 mei
 Brown stuurt boze brief naar FIA en eist verbod Red Bull-constructie

Brown stuurt boze brief naar FIA en eist verbod Red Bull-constructie

15 mei

Wat is de situatie

De FIA en de Formule 1 hadden dit besluit genomen na een overleg met de teams en motorfabrikanten, maar nu lijkt er toch onenigheid te zijn. Volgens The Race hebben de plannen niet de steun die nodig is om in 2027 over te gaan naar de 60/40-verdeling. Er zou wel steun zijn voor de plannen, maar over de timing lopen de meningen uiteen. Volgens The Race bestaan er meerdere kampen; sommigen staan achter de plannen voor 2027, terwijl andere fabrikanten de plannen willen uitstellen naar 2028.

Niet genoeg steun

Dit kan voor problemen gaan zorgen, want voor significante veranderingen- zoals hier het geval is- heeft men de steun van vier van de zes motorfabrikanten nodig. Volgens The Race is dat op dit moment nog niet het geval. Alleen Mercedes en Red Bull zouden achter de nieuwe plannen staan. Beide fabrikanten hebben momenteel de beschikking over een sterke krachtbron, maar ze zouden openstaan voor verandering die voor een betere show zorgt.

Waarom liggen de fabrikanten dwars?

De vraag is dan waarom de andere fabrikanten vooralsnog tegen de veranderingen zijn. The Race stelt dat sommige fabrikanten, waaronder Audi, het als een budgettaire zaak zien. Het aanpassen van de krachtbron aan de aangepaste regels kan veel geld kosten, men denkt dat dit kan oplopen tot zo'n tien miljoen dollar. Daarnaast zou Ferrari zich zorgen maken over de impact op de ADUO-regels, wat in het voordeel kan werken van bepaalde fabrikanten.

The Wolf

Posts: 866

De Paus;"Fak jou Parasiet, éérst de V10 terug, DAN pas vergiffenis"

  • 1
  • 22 mei 2026 - 10:36
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.400

    Het zal niet...

    Teams hebben inmiddels geld zat, gewoon doordouwen en stoppen met dat geouwehoer over inspraak.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.884

    Dit is geen grap.
    Stefano Domenicali die de F1 om zeep heeft geholpen is woensdag op audiëntie
    geweest bij de Paus om hierom vergiffenis te vragen.

    www.instagram.com/p/DYmjahQiCAj/?img_index=1

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:23
    • The Wolf

      Posts: 864

      De Paus;"Fak jou Parasiet, éérst de V10 terug, DAN pas vergiffenis"

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 10:36
  • The Wolf

    Posts: 864

    terug naar de dictatuur!

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:25

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar