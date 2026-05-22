McLaren en Mercedes voeren ingrijpende veranderingen door in Canada

De teams van Red Bull Racing, McLaren en Mercedes introduceren dit weekend in Canada de nodige updates. Waar Red Bull voor een paar kleine veranderingen kiest, gaan Mercedes en McLaren all in. Beide teams kiezen ervoor om in Montreal met een sterk gewijzigde auto op de baan te verschijnen.

Het was eerder al aangekondigd: McLaren en Mercedes zouden grote updatepakketten gaan introduceren op het Circuit Gilles Villeneuve. Het was tot nu toe vooral gissen hoe groot de veranderingen zouden zijn, en wat deze in zouden houden. Nu de FIA de documenten over de updates heeft gedeeld, blijkt dat beide teams met enorme veranderingen op de proppen komen.

Wat past McLaren aan?

Regerend constructeurskampioen McLaren kwam twee weken geleden in Miami al met de nodige updates, maar in Canada gaan ze nog een stapje verder. Zo hebben ze ervoor gekozen om een nieuwe voorvleugel mee te nemen naar Canada, en is ook het bodywork van de engine cover aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat de aerodynamische flow beter wordt, wat ze dus meer performance moet opleveren.

Dit is echter niet het enige, want ook aan de halo en de rear wind endplate zijn er zaken aangepast. Op de halo is een kleine vleugel geplaatst, wat de aerodynamische stromingen ten goede moet komen. Ook de aanpassingen van de achtervleugel moeten hierdoor zorgen. Daarnaast hebben ze ook een kleine aanpassingen doorgevoerd aan de achterwielophanging en is ook de floor edge aangepast. Speciaal voor dit circuit zijn ook de cooling louvres veranderd.

Mercedes grijpt in

Bij huidig wereldkampioenschapsleider Mercedes hebben ze ook niet stilgezeten. Ze kozen ervoor om geen updates mee te nemen naar Miami, maar in Montreal komen ze met enorme aanpassingen. In Canada krijgen George Russell en Andrea Kimi Antonelli de beschikking over een vrijwel nieuwe auto. Ze krijgen dit weekend de beschikking over een aangepaste voorvleugel, waarbij de elementen aan de vleugel doorlopen in de footplate. Dit moet dan weer voor een betere flow zorgen, wat meer downforce moet opleveren.

Aan de voorzijde van de auto zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd, zodat ze betere koeling hebben en een betere flow richting de achtervleugel krijgen. Bij het floor board zijn er een aantal elementen aangepast, en ook de vloer zelf is op een aantal punten aangepast. Zo is er bijvoorbeeld naar de diffuser roof gekeken, terwijl de rear winglet ook is aangepast.

Hoe zit het met Red Bull?

Bij Red Bull hebben ze ook een aantal dingen aangepast, maar de werkgever van Max Verstappen gaat niet zover als McLaren en Mercedes. Red Bull heeft namelijk een aantal kleine veranderingen doorgevoerd aan de voorvleugel, de brake ducts aan de voorkant, een gedeelte van de vloer en de engine cover.

Slechts twee teams hebben ervoor gekozen om géén updates door te voeren aan hun auto's. Het gaat hier om Ferrari en Aston Martin.

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.301

    "Door deze update's weet ik zeker dat ik de sprint en race op mijn naam schrijf"...aldus 'n opgewekte, maar tevens teleurgestelde vriend die niet met Max GT3 mag gaan rijden...

    • 22 mei 2026 - 16:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

