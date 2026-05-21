Alexander Albon moet dringend zijn niveau opkrikken bij Williams, anders zou zijn toekomst in de Formule 1 zomaar op losse schroeven kunnen komen te staan. Die opvallende waarschuwing komt van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die stelt dat de Thai terrein verliest tegenover teamgenoot Carlos Sainz én dat Williams ondertussen al verder kijkt naar jong talent.

Albon kent voorlopig een teleurstellend seizoen en staat pas zeventiende in de WK-stand met slechts één punt achter zijn naam. Dat verzamelde hij met een tiende plaats tijdens de Grand Prix van Miami, meteen ook zijn eerste puntenfinish sinds Monza vorig jaar. Ter vergelijking: ploegmaat Sainz reed in dezelfde periode vijf keer naar de top tien en pakte zelfs twee podiumplaatsen.

Schumacher ziet vooruitgang bij Williams

Ondanks de moeilijke resultaten zag Schumacher wel positieve signalen bij Williams tijdens het raceweekend in Miami. Volgens de Duitser presteerde de Britse renstal beter dan verwacht, mede dankzij nieuwe onderdelen op de wagen.

"Laat ik het zo zeggen: Miami verliep beter dan verwacht", klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse, geciteerd door Schumacher. "Daar verdient het team krediet voor. Als het klopt dat de wagen nog bijna dertig kilogram te zwaar is, dan spreekt dat in hun voordeel. Alleen al dat extra gewicht weghalen kan zeven à acht tienden schelen, zonder dat je de auto verder ontwikkelt. Ik geloof dus wel dat ze stappen kunnen zetten, maar dat is ook dringend nodig."

‘Albon is wat van zijn glans kwijt’

Schumacher richtte zich vervolgens nadrukkelijk tot Albon, die volgens hem dringend beter moet beginnen presteren. De voormalig F1-coureur ziet hoe Sainz zijn teamgenoot overvleugelt en vindt dat de Williams-rijder stilaan onder druk komt te staan.

"Nu we toch over Williams bezig zijn: het is ook dringend nodig dat Albon daar een tandje bijsteekt", aldus Schumacher. "Sainz was vorig jaar al sterker en Albon is ook wat van zijn glans kwijtgeraakt. Williams hoeft misschien nog niet meteen aan een rijderswissel te denken, maar ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren. James Vowles is een actieve teambaas en houdt vanzelfsprekend ook de jongere generatie in de gaten."

Met die uitspraak lijkt Schumacher te hinten op mogelijke alternatieven binnen het Williams-programma, al lijken testcoureurs Luke Browning en Victor Martins voorlopig nog niet klaar om een vast F1-zitje op te eisen.