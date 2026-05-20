Alexander Albon zou Williams aan het einde van het seizoen 2026 kunnen verlaten. Volgens berichten aan GPToday.net beschikt de Thai over een prestatiegerichte clausule in zijn contract, waardoor hij transfervrij zou kunnen vertrekken als bepaalde doelstellingen niet worden gehaald. Dat kan de deur openzetten voor een opvallende terugkeer naar Red Bull Racing.

Albon is sinds zijn terugkeer in de Formule 1 in 2022 één van de sleutelfiguren bij Williams en groeide uit tot de kopman van het team uit Grove. Samen met Carlos Sainz hoopte hij de renstal opnieuw richting de top van het veld te loodsen, zeker na de knappe vijfde plaats in het constructeurskampioenschap van 2025. Onder de nieuwe reglementen van 2026 loopt het echter stroef: Williams verzamelde voorlopig slechts vijf WK-punten.

Clausule kan Albon uitweg bieden bij teleurstellend seizoen

Volgens een bericht zou Albon een clausule in zijn contract hebben die afhankelijk is van prestaties. Indien Williams bepaalde sportieve doelen niet haalt, zou de dertigjarige coureur de mogelijkheid hebben om zijn toekomst elders voort te zetten.

Voor Albon verloopt het seizoen voorlopig moeizaam. Pas in Miami wist hij zijn eerste punt van het jaar te scoren, een scenario dat ver afstaat van de ambities waarmee Williams aan het nieuwe tijdperk begon. Ook Carlos Sainz zou volgens geruchten zijn toekomst evalueren, waardoor Williams zelfs het risico loopt om beide rijders na 2026 kwijt te raken.

Terugkeer naar Red Bull lonkt bij afscheid Verstappen?

Een mogelijk vertrek van Albon kan de geruchtenmolen rond Red Bull opnieuw op gang brengen. De Thai reed al voor het team in 2019 en 2020, maar verloor destijds zijn zitje. Ondanks die breuk bleef de band met de Thaise eigenaars van Red Bull naar verluidt sterk.

Dat is niet onbelangrijk, want Max Verstappen zou nadenken over een afscheid van de Formule 1 na 2026. Mocht de Nederlander effectief vertrekken, dan zou Albon volgens verschillende geluiden op de shortlist staan als potentiële opvolger. Tegelijk blijft ook een langer verblijf bij Williams een optie, zeker gezien de onvoorspelbare krachtsverhoudingen in het middenveld onder de nieuwe reglementen.