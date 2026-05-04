Max Verstappen moest zich afgelopen weekend in de Grand Prix van Miami naar voren vechten na een mislukte start. In zijn duels in het middenveld ging het er hard aan toe, en hij klaagde zelf ook over een actie van Alexander Albon. Volgens Damon Hill bevond Verstappen zich niet in een positie om te klagen.

Verstappen startte de race in Miami vanaf de tweede plaats, en kwam aardig weg vanaf de lijn. Hij vocht voor de koppositie, maar maakte een flinke fout in de tweede bocht. Verstappen spinde en viel terug tot in de buik van het middenveld. Daar vocht hij meerdere felle duels uit, en nam hij het ook op tegen Williams-coureur Albon. De Thaise coureur duwde Verstappen bijna tegen het paaltje van de pit entry aan, en daar klaagde de Nederlander over.

Heeft Verstappen recht van spreken?

Verstappen, die zelf ook frustratie veroorzaakte bij andere coureurs, kreeg kritiek op zijn uitspraak. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill becommentarieerde het moment van Verstappen bij BBC Radio 5 Live: "Nou, we horen hem klagen over Alex Albon die een plekje terugpakte en Max Verstappen zou hebben afgeknepen. Ik moet zeggen, Max mag niet klagen over andere mensen die dat tegen hem doen. Hij doet het zelf vaak genoeg tegen andere coureurs!"

Hoe verliep de race verder voor Verstappen?

Hill verwees naar een moment eerder in de race, waar Verstappen het aan de stok kreeg met Albons Williams-teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard vond dat Verstappen te ver ging, en klaagde daar dan ook over tijdens de race. Na afloop nuanceerde Sainz zijn woorden en Verstappen stelde zelf dat het vechten in het middenveld een soort 'jungle' is.

Verstappen wist zich nog aardig naar voren te werken, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Hij profiteerde van de problemen van Charles Leclerc, die in de laatste ronde was gespind en daarbij zijn auto had beschadigd. Verstappen kreeg nog wel een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane. Hij bleef echter gewoon op de vijfde plaats staan, omdat Leclerc een tijdstraf van twintig seconden had ontvangen voor het afsnijden van bochten.