user icon
icon

Hill ergert zich aan klagende Verstappen: "Hij doet dat zelf ook!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hill ergert zich aan klagende Verstappen: "Hij doet dat zelf ook!"

Max Verstappen moest zich afgelopen weekend in de Grand Prix van Miami naar voren vechten na een mislukte start. In zijn duels in het middenveld ging het er hard aan toe, en hij klaagde zelf ook over een actie van Alexander Albon. Volgens Damon Hill bevond Verstappen zich niet in een positie om te klagen.

Verstappen startte de race in Miami vanaf de tweede plaats, en kwam aardig weg vanaf de lijn. Hij vocht voor de koppositie, maar maakte een flinke fout in de tweede bocht. Verstappen spinde en viel terug tot in de buik van het middenveld. Daar vocht hij meerdere felle duels uit, en nam hij het ook op tegen Williams-coureur Albon. De Thaise coureur duwde Verstappen bijna tegen het paaltje van de pit entry aan, en daar klaagde de Nederlander over.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei

Heeft Verstappen recht van spreken?

Verstappen, die zelf ook frustratie veroorzaakte bij andere coureurs, kreeg kritiek op zijn uitspraak. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill becommentarieerde het moment van Verstappen bij BBC Radio 5 Live: "Nou, we horen hem klagen over Alex Albon die een plekje terugpakte en Max Verstappen zou hebben afgeknepen. Ik moet zeggen, Max mag niet klagen over andere mensen die dat tegen hem doen. Hij doet het zelf vaak genoeg tegen andere coureurs!"

Hoe verliep de race verder voor Verstappen?

Hill verwees naar een moment eerder in de race, waar Verstappen het aan de stok kreeg met Albons Williams-teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard vond dat Verstappen te ver ging, en klaagde daar dan ook over tijdens de race. Na afloop nuanceerde Sainz zijn woorden en Verstappen stelde zelf dat het vechten in het middenveld een soort 'jungle' is.

Verstappen wist zich nog aardig naar voren te werken, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Hij profiteerde van de problemen van Charles Leclerc, die in de laatste ronde was gespind en daarbij zijn auto had beschadigd. Verstappen kreeg nog wel een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitlane. Hij bleef echter gewoon op de vijfde plaats staan, omdat Leclerc een tijdstraf van twintig seconden had ontvangen voor het afsnijden van bochten.

jd2000

Posts: 7.681

Hill, hij kan het niet laten. Zielig mens.

  • 11
  • 4 mei 2026 - 12:58
F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Albon Damon Hill Williams Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.681

    Hill, hij kan het niet laten. Zielig mens.

    • + 11
    • 4 mei 2026 - 12:58
    • d07

      Posts: 2.595

      Hill heeft anders wel gewoon een punt. Max klaagt over iets wat hij zelf veelvuldig doet. Prima dat ze zo hard racen, maar dan moet je niet klagen over anderen.

      • + 8
      • 4 mei 2026 - 14:54
  • Dale U

    Posts: 1.903

    Dat klopt wel, Verstappen heeft er ook een handje van, is wel hard, maar ook redelijk fair, je ziet dat zijn collega's wachten en zich een extra rondje positioneren.

    • + 4
    • 4 mei 2026 - 12:59
  • The Wolf

    Posts: 747

    Werd sowieso (zeker eerste helft race) over het algemeen hard geknokt (en veel geklaagd, maar dat denk ik altijd weg), voor het eerst in lange tijd weer een lekkere race gezien, niet alleen Verstappen, maar ook Colapinto, en Lawson deed even een 'Maldonadootje'

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 13:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.745

    Krijg nou tieten!

    Uitgerekend Hill en Montoya bespreken samen de GP van Miami.

    Miami GP Recap: Hill and Montoya react to chaotic race | BBC Sport
    (22,55 minuten)

    Chapter points:
    0:00 - Intro
    2:22 - Antonelli’s victory
    3:00 - How key is Bono to Kimi’s success?
    4:33 - Has Antonelli been lucky?
    7:23 - Will Antonelli launch title charge?
    10:07 - How does Russell bounce back?
    15:30 - Hill & Montoya on the new rules
    18:04 - Montoya on Verstappen’s feelings
    23:53 - Did McLaren let the race get away from them?
    25:04 - Ferrari performance assessed
    26:31 - Leclerc’s frustrating final lap
    30:00 - Bad day for Verstappen
    32:40 - Hero of the race
    33:00 - Outro

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 13:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.745

      * (33,33 minuten)

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 13:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.745

      Nog eentje...

      Why can't Russell catch TEENAGE teammate Antonelli? | Up To Speed
      (32,01 minuten, met Will Buxton, David Coulthard en Jolie Sharpe)

      https://youtu.be/pUz0vXWlMeg

      • + 3
      • 4 mei 2026 - 13:39
    • Freek-Willem

      Posts: 6.686

      Hill en Montoya, de Waldorf en Stättler van de F1. Alleen deze 2 zijn niet grappig

      • + 4
      • 4 mei 2026 - 14:15
    • da_bartman

      Posts: 6.580

      Ik heb Montoya in de FTV post-race show gezien. Die zette zich zelf weer ff te kijk. Wat betreft Verstappen kon hij weer niets positiefs over zijn lippen krijgen.

      • + 4
      • 4 mei 2026 - 14:28
    • Drunt

      Posts: 613

      Mooi hoe Palmer hem wel consequent tegensprak

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 14:48
  • snailer

    Posts: 32.636

    Ik moet echt wel lachen. Als er iemand constant klaagredes houdt, dan is het Hill (met sik en dus niet de onze) wel.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 16:06
  • Pleen

    Posts: 910

    Waarom zit Hill zo te klagen over Verstappen? Ik erger me eraan! :-P

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 16:16

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar