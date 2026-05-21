Coulthard waarschuwt Russell: "Wolff is harder tegen hem dan Antonelli"

George Russell staat onder stevige druk in de titelstrijd bij Mercedes. De Brit zag teamgenoot Kimi Antonelli dit seizoen al drie races winnen, terwijl hij zelf enkel de openingsrace in Australië op zijn naam schreef. Met de Grand Prix van Canada voor de deur denkt oud-coureur David Coulthard dat Mercedes-teambaas Toto Wolff vooral Russell streng zal beoordelen.

Mercedes is in 2026 de dominante factor in de Formule 1, waardoor Russell en Antonelli volop strijden om de wereldtitel. Toch begint de jonge Italiaan stilaan afstand te nemen in het klassement. Russell kijkt inmiddels tegen een achterstand van twintig punten aan en moet in Montréal dringend een antwoord vinden op de zegereeks van zijn teamgenoot.

Coulthard ziet meer druk op Russell dan op ‘jonge’ Antonelli

In de Up To Speed Podcast stelde Coulthard dat Wolff beide coureurs ongetwijfeld heeft herinnerd aan de beruchte crash tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in Barcelona in 2016. Toen reden de Mercedes-teamgenoten elkaar al in de openingsronde uit de race, iets wat volgens Coulthard absoluut niet opnieuw mag gebeuren.

De Schot verwacht bovendien dat Russell veel minder ruimte krijgt voor fouten dan Antonelli. “Mercedes zal hen vrij laten racen, maar intern zullen er duidelijke grenzen zijn. Als George een fout maakt in een rechtstreeks duel, zal dat veel harder beoordeeld worden. Kimi is nog de jonge rookie van het team, daar vergeef je sneller eens iets. Bij Russell ligt de lat simpelweg hoger”, klonk het.

‘Make or break’-weekend dreigt voor Russell in Canada

Volgens Coulthard rust er daardoor extra druk op de schouders van Russell richting de Grand Prix van Canada. Zeker op een circuit als Montréal, waar de beruchte Wall of Champions al vaker grote namen verraste, kan één fout grote gevolgen hebben voor het momentum in de titelstrijd.

De voormalig Red Bull-coureur verwacht dat de media-aandacht bij een tegenvallend weekend meteen zal toenemen. “Als George daar de muur in gaat, zullen de vragen onmiddellijk volgen en neemt de druk alleen maar verder toe. Dit voelt echt als een cruciaal weekend voor hem in de titelstrijd”, besloot Coulthard.

Reacties (1)

  • gridiron

    Posts: 3.446

    Logisch toch, Russel heeft meer ervaring en grijze haren.

    • 21 mei 2026 - 18:21

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
