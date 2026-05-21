Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Grand Prix van Canada, en iedereen vraagt zich af of Mercedes kan blijven heersen. Ralf Schumacher kijkt in zijn glazen bol, en hij wijst naar George Russell. Volgens Schumacher moet Russell wel rekening houden met een gevaarlijke outsider: Max Verstappen.

Het team van Mercedes is tot nu toe oppermachtig in de Formule 1. De Duitse renstal wist de eerste vier Grands Prix te winnen, en daarmee hebben ze een grote voorsprong op de rest van het veld. Vooralsnog is Andrea Kimi Antonelli de sterkste coureur bij Mercedes, en moet George Russell achtervolgen. De Brit wist alleen te winnen in Australië, en stelde twee weken geleden in Miami dat het circuit hem daar niet lag.

Kan Russell gaan terugslaan in Canada?

Nu mag hij aan de bak in Montreal, waar hij vorig jaar de Grand Prix op zijn naam wist te schrijven. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher wordt in de podcast Backstage Boxengasse gevraagd of Russell nu weer kans maakt op de zege: "Ik denk dat hij zeker een kans maakt. Ervaring maakt daar het verschil en die heeft hij gewoon. En zo'n stop-and-go-circuit als in Canada past denk ik goed bij zijn rijstijl."

Schumacher ziet het Circuit Gilles Villeneuve als een plek waar Russell kan heersen: "Dit circuit heeft ook zelf weer wat meer grip. In het begin is dat er natuurlijk nog niet echt, omdat het geen permanent circuit is, maar dat gaat zeker interessant worden. Het wordt ook zeer interessant om de andere teams te volgen, absoluut."

Kansen voor Verstappen?

Schumacher denkt dat Russell het niet makkelijk zal gaan krijgen in de race in Canada. De Duitser denkt dat Max Verstappen hem kan gaan uitdagen: "Red Bull kan hier ook weer een rol gaan spelen, zeker met die nieuwe vleugel van ze! Mercedes brengt natuurlijk ook een update mee! Dat kan allemaal nét een klein voordeel gaan opleveren. Het wordt gewoon heel spannend. En ik ben benieuwd wat Ferrari nu gaat doen, want van Ferrari hadden we veel meer verwacht."