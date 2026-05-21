Christian Horner heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij het team van Red Bull Racing een nieuwe baan aangenomen. De Brit gaat nu nog niet aan de slag in de Formule 1, maar wordt adviseur van Oakley Capital. Hij kan haast niet wachten om aan de slag te gaan.

Horner was jarenlang het gezicht van Red Bull Racing in de Formule 1. Afgelopen zomer werd hij na twintig trouwe dienst ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Horner sloot een deal met Red Bull en ging op gardening leave, en is nu weer vrij beschikbaar om bij een ander team aan de slag te gaan.

Dat gaat hij nu nog niet doet, want Horner is aangesteld als adviseur van het bedrijf , Oakley Capital. Hij wordt hier de speciaal adviseur op het gebied van premium sporten. Het bedrijf is nu al actief in de Americas Cup, waar ze het zeilteam Athena Racing steunen. Verder zijn ze ook actief in bijvoorbeeld de padelwereld.

Hoe reageert Horner?

Horner is heel erg blij met zijn nieuwe baan, zo liet hij doorschemeren in een statement van Oakley Capital: "Sportondernemingen profiteren van een groeiend wereldwijd publiek en een hogere participatiegraad, omdat steeds meer mensen kiezen voor een gezondere en actieve levensstijl."

Comeback in de Formule 1

Voor Horner is dit een nieuwe stap in zijn leven, nadat hij in de afgelopen maanden zelden in de openbaarheid verscheen. Recent maakte hij wel zijn comeback op het circuit en werd hij gespot bij de MotoGP en de Formule E. Daarnaast wordt hij al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de koningsklasse van de autosport.

Hij zou een groep investeerders om zich heen hebben verzameld, en met ben azen op een aandelenpakket in het team van Alpine. Daarnaast werd hij ook in verband gebracht met het team van Aston Martin, en hij zou ook betrokken zijn bij het mogelijke nieuwe Formule 1-team van BYD.