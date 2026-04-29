Alexander Albon tempert de verwachtingen rond de updates die Williams meeneemt naar de Grand Prix van Miami. De Brits-Thaise coureur ziet wel degelijk perspectief voor de langere termijn, maar waarschuwt dat een snelle ommekeer niet realistisch is. Binnen het team uit Grove wordt er achter de schermen hard gewerkt om de achterstand weg te werken.

Williams kende een moeizame seizoensstart, mede doordat het team de eerste tests in Barcelona moest laten schieten. Tijdens de wintertest in Bahrein werd vervolgens duidelijk dat de FW48 met een flink gewichtsprobleem kampte.

‘Geen wondermiddel in Miami’

Albon verwacht dat de updates in Miami slechts een eerste stap zijn. “Het wordt sowieso lastig, want er zit nog altijd behoorlijk wat ‘bagage’ op de auto”, klinkt het eerlijk in de podcast The Fast and the Curious. “We boeken vooruitgang, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het is echt een proces waarin we elke race kleine stapjes moeten zetten.”

De Williams-coureur wil dan ook niet dat er te veel wordt verwacht van het nieuwe pakket. “We brengen upgrades mee naar Miami en die zullen helpen, maar het is geen magische oplossing. Het zal tijd kosten voordat we echt zien waar we staan.”

Focus op middenveld en toekomst

Het doel van Williams is helder: terugkeren naar het middenveld en daar een leidende rol spelen. Volgens Albon moet de renstal zich weer meten met teams als Haas F1 Team en Alpine F1 Team. “We willen opnieuw meedoen in die groep en uiteindelijk de top daarvan bereiken. Hoe snel dat lukt, zal moeten blijken.”

Met het oog op de nieuwe reglementen blijft er echter optimisme binnen het team. Ook teambaas James Vowles benadrukt het belang van de recente pauze. “We hadden die tijd echt nodig om alles te analyseren en verbeteringen door te voeren”, stelt hij. “We zijn niet begonnen waar we wilden staan, dus elk uur is benut om richting Miami sterker voor de dag te komen.”