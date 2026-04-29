user icon
icon

Albon erkent: "Williams heeft nog steeds grote problemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alexander Albon tempert de verwachtingen rond de updates die Williams meeneemt naar de Grand Prix van Miami. De Brits-Thaise coureur ziet wel degelijk perspectief voor de langere termijn, maar waarschuwt dat een snelle ommekeer niet realistisch is. Binnen het team uit Grove wordt er achter de schermen hard gewerkt om de achterstand weg te werken.

Williams kende een moeizame seizoensstart, mede doordat het team de eerste tests in Barcelona moest laten schieten. Tijdens de wintertest in Bahrein werd vervolgens duidelijk dat de FW48 met een flink gewichtsprobleem kampte.

‘Geen wondermiddel in Miami’

Albon verwacht dat de updates in Miami slechts een eerste stap zijn. “Het wordt sowieso lastig, want er zit nog altijd behoorlijk wat ‘bagage’ op de auto”, klinkt het eerlijk in de podcast The Fast and the Curious. “We boeken vooruitgang, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het is echt een proces waarin we elke race kleine stapjes moeten zetten.”

De Williams-coureur wil dan ook niet dat er te veel wordt verwacht van het nieuwe pakket. “We brengen upgrades mee naar Miami en die zullen helpen, maar het is geen magische oplossing. Het zal tijd kosten voordat we echt zien waar we staan.”

Focus op middenveld en toekomst

Het doel van Williams is helder: terugkeren naar het middenveld en daar een leidende rol spelen. Volgens Albon moet de renstal zich weer meten met teams als Haas F1 Team en Alpine F1 Team. “We willen opnieuw meedoen in die groep en uiteindelijk de top daarvan bereiken. Hoe snel dat lukt, zal moeten blijken.”

Met het oog op de nieuwe reglementen blijft er echter optimisme binnen het team. Ook teambaas James Vowles benadrukt het belang van de recente pauze. “We hadden die tijd echt nodig om alles te analyseren en verbeteringen door te voeren”, stelt hij. “We zijn niet begonnen waar we wilden staan, dus elk uur is benut om richting Miami sterker voor de dag te komen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 313
  • Podiums 2
  • Grand Prix 132
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar